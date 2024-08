Valentina Pavez (UDI): “El Partido Republicano no abrió el diálogo en pos de la unidad”

“He estado por días tratando de contactar vía telefóno al candidato del Partido Republicano; sin embargo, ni siquiera me ha contestado”, cuenta la postulante a alcaldesa de Chile Vamos por Concepción, Valentina Pavez (UDI), para referirse a la tensa negociación en esa comuna a la que también aspira el republicano James Argo.

La hija de la expresidenta UDI Jacqueline van Rysselberghe critica al partido de José Antonio Kast, ante la imposibilidad de la derecha de lograr una candidatura única opositora en una comuna tradicionalmente de izquierda.

¿Qué faltó para lograr la unidad de la derecha en Concepción?

El diálogo y la disposición por parte del Partido Republicano. Cuando anunciamos la candidatura como Chile Vamos el 6 de abril, llamamos a ir a primarias. Ante esto, el Partido Republicano se negó rotundamente. Después estuvimos llamando hasta la fecha a ir a una encuesta consensuada, única, transparente y puerta a puerta para que todos nos cuadráramos con el candidato. Pero los republicanos no mostraron disposición. Acá en la región el Partido Republicano no abrió el diálogo en pos de la unidad de la comuna.

¿A qué lo atribuye?

Es incomprensible. Porque el discurso de ellos es que tienen al mejor candidato, James Argo, que eso lo apuntan las encuestas de ellos. Pero si están tan seguros de que es el mejor candidato, sería lógico que hubiesen querido competir en una encuesta presencial para que todos nos cuadráramos. Pero no querían. No se entendió esa intransigencia en buscar acuerdos.

¿Esta división afecta la posibilidad de recuperar Concepción?

Obviamente se ve afectado. Pero en Concepción van ocho candidatos. Por la derecha van tres candidatos, y por la izquierda y centroizquierda van cinco candidatos. Por lo tanto, está muy abierto por todas partes. Esta elección se va a votar más por las personas. Va a depender de cómo los candidatos muestran sus ideas y proyectos. Confío en que corremos con ventaja.

La UDI estuvo disponible a bajar su candidatura, a cambio de que los republicanos depusieran la Gobernación del Biobío. ¿Qué le parece eso?

Eso estuvo en un momento dentro de las conversaciones. A nosotros como Chile Vamos nos importa ganarle al oficialismo, que el sector gane espacios, y para eso hay que trabajar en conjunto y como equipo. El Partido Republicano siempre ha sido muy enfático en que quieren la comuna de Concepción y bajar mi candidatura, pero para esto, en pos de la unidad de la comuna y de la región, Chile Vamos necesitaba entonces que se bajara el candidato a gobernador de republicanos.

¿Usted estuvo abierta a bajarse?

Claro. Como mi nombre lo pidieron a disposición para tener a alguien potente en la comuna, yo siempre voy a estar de acuerdo, pero cuando sea en pos de una decisión que permita potenciar la región ante el oficialismo.

La candidata a alcaldesa por Concepción, Valentina Pavez van Rysselberghe (UDI).

¿Qué tan emblemática es la disputa en Concepción, una comuna tradicionalmente de izquierda?

Históricamente, el sector que ha ganado la municipalidad en Concepción es después el sector que gana la presidencial. Por eso es muy importante buscar la unidad y los acuerdos ahora, porque el próximo año se vienen elecciones donde el sector va a tener que trabajar en conjunto y en equipo. Por eso no podemos estar peleando ahora por cosas pequeñas.

¿Cómo debiera ser la relación de la UDI con el Partido Republicano?

Debiera ser dialogante y que llegue a acuerdos. Que tenga el foco bien puesto en ganar espacios escuchando lo que nos dice la gente. Por eso me preocupaba mucho la situación de Concepción. Ellos no han querido escuchar, no se han querido sentar ni dialogar. Es preocupante. Porque el próximo año vamos a tener que trabajar en conjunto para que el sector gane las parlamentarias y la presidencial, y si no logramos llegar a acuerdo ahora de manera democrática, va a ser complejo el trabajo futuro.

¿El Partido Republicano no ha contribuido a la unidad de la oposición?

El Partido Republicano no se ha abierto al diálogo en pos de la unidad en la comuna ni en la región, están siendo intransigentes.

Una de las críticas que hay a su candidatura es que la nominaron solo por ser la hija de exsenadora. ¿Qué piensa de eso?

Siempre he creído que yo soy yo y mis circunstancias. Nunca he ocultado que soy hija de una persona que ha sido muy importante en la comuna y en la región. Es algo que me enorgullece, pero que no me marca como persona ni como política. Por eso nunca he ocultado mi apellido, porque se tiene que conocer a la persona desde sus inicios.

Pero su nombre corre con ventaja por ser hija de...

Si yo conocí el mundo de la política fue porque tuve una cercanía desde muy pequeña, y por eso me gustó el servicio público. Pero en estos años como concejala he logrado marcar mi camino propio, que las personas me conozcan y que generemos una cercanía importante que ahora legitime mi candidatura como alcaldesa.

La candidata a alcaldesa por Concepción, Valentina Pavez van Rysselberghe (UDI).

¿Qué le gusta del estilo de su mamá?

A mí lo que más me gusta es su coherencia, su franqueza, su capacidad de liderazgo y de golpear la mesa cuando hay que golpearla. Eso es algo que se ve en pocos políticos. Siempre tuvo el mismo discurso, convicciones, principios y valores claros.

¿Qué renovación debiera haber en la UDI para los próximos desafíos políticos?

Lo más importante cuando vienen las nuevas generaciones es hacer una política sin considerar las rencillas pasadas. Las personas cuando se meten en política desde las nuevas generaciones, lo tienen que hacer siempre con una altura de miras y sin caer en peleas que muchas veces no les corresponden. El poder que tienen las nuevas generaciones es ir limpiando la política de peleas que entorpecen los acuerdos que necesita la ciudadanía.

La UDI ha estado marcada por eso. La disputa generacional en el partido.

Sí, pero ahora siento que la UDI está más enfocada en buscar la unidad y los acuerdos. Por eso, en todas las conversaciones que hemos tenido, hemos tratado de buscar acuerdos que sean de manera democrática y no imponer en relación a la antigüedad que pueda tener un político u otro|.

¿Qué propuestas tiene para la comuna?

La seguridad. Si no se tiene la seguridad no se va a sacar el provecho necesario para la comuna. Las personas no van a ir a practicar deporte a una estupenda cancha que se pueda construir. Fomentar las relaciones con la Delegación Presidencial y Carabineros y potenciar la seguridad ciudadana para el trabajo preventivo. En innovación quiero implementar tecnologías para el sistema de salud y seguridad de la comuna con cámaras e inteligencia artificial. En tercer lugar, el bienestar y la calidad de vida, que la gente venga a hacer una vida y ser feliz.