Vallejo evita hacer mea culpa por caso Pío Nono y apunta: “Esto implica una reflexión sobre el contexto que se estaba viviendo”

En una entrevista radial la mañana de este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al resultado judicial del caso Pío Nono. Esto, luego que el viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió por unanimidad absolver al excarabinero Sebastián Zamora, imputado por el homicidio frustrado de un manifestante en un hecho ocurrido el 2 de octubre de 2020.

En diálogo con Radio Duna, la secretaria de Estado fue inquirida específicamente por las declaraciones que emitió en ese entonces, en su calidad de diputada de la República.

Es que a través de su cuenta de X (antes Twitter), al día siguiente de la caída del adolescente del puente Pío Nono -a las 10.16 horas-, escribió a nombre de la bancada de diputados del Partido Comunista, señalando que se sumaban “a la querella por homicidio frustrado contra carabinero que lanzó a joven” y haciendo un llamado a la oposición “a unirse y ejercer su mayoría para establecer las responsabilidades políticas por la brutalidad policial y las violaciones a los derechos humanos”. Y sumó el hashtag “fuera Rozas y Pérez”, en referencia al general director de Carabineros y al ministro del Interior de ese entonces. Este último dejó el cargo esa tarde.

“Primero decir que durante el estallido social, revuelta popular, o como se le quiera llamar, ocurrieron muchos hechos, tanto hechos violentos que dañaron nuestra infraestructura pública, como también grave y generalizada violación a los derechos humanos. Fue un momento bien convulso, bien difícil, y donde tuvimos que enfrentarnos al menos cuatro informes por violación a los derechos humanos, además de otro tipo de situaciones graves y violentas”, respondió.

Y luego agregó: “Ahora, nosotros como gobierno respetamos todos los fallos de la justicia, hay muchos procesos en curso, en investigación, otros que se han ido cerrando, y nos importa que las instituciones sigan funcionando”.

Ante la insistencia para que abordara sus dichos respecto al actuar policial en el caso, Vallejo retrucó: “Entiendo que cada uno es dueño de sus propias declaraciones”.

Con todo, la portavoz del Ejecutivo planteó que “todo esto implica también una reflexión sobre el contexto que se estaba viviendo. Hubo víctimas, una persona lesionada, hubo además varias situaciones en que hombres y mujeres perdieron lamentablemente sus ojos, daños que son irreparables, y que están constatados en informes sobre violación a los derechos humanos, y además casos de lesiones que se derivaron de la acción policial, y que fueron totalmente condenadas en su momento”.

Vallejo además enfatizó que el Presidente Gabriel Boric “ha marcado una línea clara en la materia: nosotros respetamos y seguiremos respetando y defendiendo el Estado de derecho, y es la justicia la que investiga, la que persigue los delitos, y la que determina incluso si una persona es inocente o culpable del delito en particular al que se le imputa. Y en eso tenemos una sola posición”.

“Aquí hubo una imputación, y una persecución desde el Ministerio Público, en torno a un tipo de delito, y la justicia determinó que ese tipo de delito no se había configurado”, recalcó.

Mea culpa de Jackson

Este domingo en el programa Estado Nacional de TVN, el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, también fue consultado por sus declaraciones del pasado y si merecen un mea culpa de su parte. “Sin duda hago un mea culpa. Y creo que hay que hacer un mea culpa en la justa medida. Lo principal es que creo que en lo personal y es una situación que nos embarga a quienes estamos en la opinión pública y en el Congreso, reaccionamos muy rápido y con poca información”.

Sin embargo, el otrora titular de la Segpres recalcó que el actuar de Zamora “no es algo que queremos que se enseñe en la Escuela de Carabineros de cómo proceder en un procedimiento policial. Por lo tanto no es que haya habido una acción que haya sido irreprochable, sencillamente lo que el tribunal dijo es que es una acción que no constituye un homicidio frustrado”.