“No sé qué esperaba la oposición”: Vallejo respalda cargo de Diego Vela en la OCE e ironiza que “no van a nombrar a alguien de la UDI”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas de parlamentarios de oposición sobre el nombramiento del expresidente del extinto partido Revolución Democrática, Diego Vela (FA), quien se incorporará a la delegación de Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al igual que como lo había hecho días antes la ministra de Interior, Carolina Tohá, Vallejo defendió las competencias del frenteamplista luego de que cuestionara que Rocío Valdés, la funcionaria que ocupaba el cargo que asumirá Vela, fue desplazada a otras tareas para consolidar la llegada del ingeniero comercial.

“(Vela) Tiene magíster en Economía, en Sociología de la Economía, experiencia en administración pública, en el sector privado. Es decir, competencias y habilidades las tiene. Entonces se suma un equipo de colaboración y reemplaza a una persona que no fue sacada a un lado, fue ascendida a otro cargo que se tenía considerado para cumplir unas funciones de mayor rango en materia internacional”, señaló la titular de la Secretaría General de Gobierno.

Al ser consultada por las críticas de personeros de derecha, zanjó que “evidentemente que el gobierno no pone en los equipos de extrema confianza a gente de oposición, ni por más competencias que pueda tener”.

“No sé qué esperaba la oposición de un nombramiento como este, que insisto, no es una jefatura, no es de alta dirección pública, es de un equipo de asesores de colaboración del embajador de Chile ante la OCDE. Evidentemente, no van a nombrar a a alguien de la UDI, ni de Chile Vamos, ni de la oposición. Son del sector y que tengan competencias. Y las competencias y capacidades las tiene, es cosa de ver el currículum, pro vuelvo a decir, no desplazó a nadie”.

La timonel del FA, Constanza Martínez, durante el fin de semana también salió al paso de los emplazamientos contra el nombramiento de Vela y remarcó en Mesa Central que “no se buscó un cupo, sino que se hizo un nombramiento en función de la salida de otra persona”.

La otra persona en cuestión es Valdés, quien tiene una amplia trayectoria en el ámbito económico. La funcionaria pasó por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Departamento de Análisis Internacional del Banco Central, además tiene aprobado el programa internacional CFA (Analista Financiero Certificado). Ahora, tras dejar el staff de la OCDE, se desempeñara como representante de Chile en el Banco Mundial.