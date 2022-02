Vicepresidente de la Convención asegura que para cumplir con el cronograma “es mejor concentrarse en las iniciativas con amplio apoyo”

Este lunes tres de las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional comenzaron a votar -en particular- las primeras normas que llegarán al pleno, donde deberán ser deliberadas de acuerdo al quórum de los 2/3 para ser parte de la nueva Carta Magna.

Teniendo en cuenta que son 947 normas las que fueron ingresadas por los mismos convencionales, 78 iniciativas populares y más de 250 de escaños reservados, comenzaron ha surgir dudas al interior del hemiciclo respecto al tiempo que queda -hasta el 4 de julio- para concluir con la redacción del texto. Incluso algunos constituyentes han solicitado la posibilidad de ampliar el plazo establecido.

En ese marco, la mesa directiva del órgano redactor convocó a una reunión este lunes -después de finalizado el pleno- a los colectivos que forman parte del proceso para evaluar el cronograma, la situación de las comisiones, plantear la necesidad de lograr acuerdos y cumplir con los plazos.

El vicepresidente del organismo, Gaspar Domínguez, abordó durante esta mañana la cita con las fuerzas que componen la instancia.

En conversación con Radio Cooperativa inició diciendo que “tenemos que hacer todos los esfuerzos existentes, habidos y por haber, para cumplir los plazos que ya están establecidos”, haciendo hincapié que “el tiempo que estimamos es de 12 meses, que es el que está establecido desde el principio, y nuestro cronograma que está hecho y aprobado, zanjado y sacramentado hace varios meses también incorpora la fecha máxima, el 4 de julio”.

Respecto a la reunión, aseguró que fue informativa y que básicamente “buscaba establecer las estrategias necesarias para poder cumplir las tareas que hay que hacer en el plazo y tiempo que está establecido”. Además, aseguró que se conversó y reflexionó sobre formas de ahorrar tiempo enfocándose en discutir normas que realmente tienen posibilidades de lograr acuerdos.

“Tenemos un tiempo muy estricto y eso implica, por ejemplo, que si vemos que hay iniciativas, independiente del contenido o de quien la presenta, que tienen muy poca probabilidad de encontrar éxito en pleno, yo creo que es mejor dedicarnos a discutir iniciativas que sí tienen posibilidad de flotar y concentrarnos en esas y en cómo indicar y mejorarlas, porque de esa manera el trabajo será más eficiente”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que desde la mesa se puso énfasis que para cumplir con los plazos -quedan 9 semanas y media- “las iniciativas que uno prevé que no van a tener suficiente apoyo, mejor no persistir, concentrarse en las iniciativas con amplio apoyo”, y en ese sentido expresó que existe la posibilidad que sectores persistan en normas que no logren el apoyo necesario, y por esa razón subrayó la importancia de que “los convencionales nos pongamos de acuerdo (...), a mi juicio, el cronograma podemos cumplirlo exactamente como está pero eso exige un desafío, que es ponernos de acuerdo”.

Por último, el convencional del distrito 26 fue consultado si es que la reunión los colectivos era un “golpe de timón”, a lo que respondió que era una metáfora que se ajusta a la situación y que lo que en definitiva se busca “es decir ’oye, atentos con eso, miren el cronograma, esta es la situación real, tenemos que ponernos de acuerdo porque no queda otra opción’”.