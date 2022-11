Vocera de la Suprema por Aula Segura: “Las leyes se tienen que aplicar, no es decisión de cada autoridad”

Una discusión sobre la aplicación de la Ley Aula Segura ha surgido durante los últimos días, luego de que diputados de Renovación Nacional (RN) presentaran el lunes un requerimiento ante la Contraloría General de la República en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. ¿El motivo? Acusan un presunto incumplimiento de dicha ley y abandono de deberes.

Un día después, en relación a esa acusación, la ahora vicepresidenta de la República, Carolina Tohá cuestionó dicha legislación y advirtió que cuando la Ley Aula Segura se utilizó “tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios” y que el resultado “fue catastrófico”.

En medio del debate, esta mañana la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco fue enfática en señalar que las leyes “se deben aplicar” y que “esto no es una decisión a gusto”.

“Las leyes se tienen que aplicar, no es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no se aplican las leyes. Las leyes están para que se apliquen en todos los casos que corresponden y la ley nos rige a todos”, señaló en diálogo con Radio Universo.

“Otra cosa es que a uno le puedan parecer buenas o malas las leyes, o ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos, pero no podemos hacer esa selección y un juez no puede decir ‘mire, a mí no me traiga a nadie por esta ley’ o ‘o la ocupe en tribunal porque a mi no me gusta’. Eso es improcedente”, complementó.

En esa línea, apuntó a la necesidad de que “las autoridades se coordinen (...) para que justamente las leyes se apliquen, independiente de las iniciativas que haya de reformas”.

Y en caso -según señaló- de que las leyes no cumplan su propósito, afirmó que “hay herramientas para que lo cumplan, y me parece muy bien que la en este momento vicepresidenta del país esté preocupada de estos temas para hacer los ajustes del caso. Las leyes tienen que funcionar, si no funcionan las leyes hay que revisar porqué”.

Frente a los actos delictuales que han ocurrido en establecimientos educacionales, la ministra vocera de la Corte Suprema, durante el diálogo, manifestó preocupación.

“Es extremadamente preocupante que niños y jóvenes participen en hechos delictuales o que terminen los centros o establecimientos de educación transformándose en escenarios de hechos delictuales”, aseveró.

Ley Antiterrorista y las dificultades para su aplicación

Durante el diálogo, Vivanco también se refirió a la aplicación de la Ley Antiterrorista. La utilización de esta legislación ha sido cuestionada por el propio Presidente Gabriel Boric, quien durante su gira por la región de La Araucanía -además de reconocer la existencia de actos de carácter terrorista- descartó que la herramienta jurídica sea una opción para el gobierno.

A juicio de la vocera de la Corte Suprema, “la problemática que tiene nuestra actual ley es justamente que exige la demostración de un dolo o un ánimo terrorista que no es sencillo de demostrar”.

Y es que, según explicó, “muchas personas que cometen actos que pueden ser calificados de terroristas por el común del público se escudan diciendo que lo hacen por reivindicación de derechos u otra cosa”, lo que provoca dificultades para demostrar un “ánimo” terrorista.

“Cuesta mucho la demostración de ese ánimo, por eso muchas veces la fiscalía opta por ir muchas veces por la ley común, en vez de ir por la Ley Antiterrorista”, explicó la ministra.

Incluso, advirtió que “si al juez le piden, de acuerdo a la ley, que tiene que llevar adelante el proceso penal de acuerdo a un determinado ánimo, y ese ánimo no son capaces aquellos que entablan la acción de demostrarlo, bueno entonces el juez se ve obligado a desechar el caso o a que se reconduzca por otro camino”.

Frente a ese escenario, apuntó a la necesidad de que los órganos colegisladores revisen esta situación.

“Se tiene una ley, las leyes están para aplicarlas, y si las leyes no son conducentes al propósito que tienen, entonces hay que revisar su cambio o su modificación”, comentó Vivanco.