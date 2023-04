Vodanovic se manifiesta disponible a reemplazar a Elizalde en el Senado y afirma que “sería un honor” que Bachelet aceptara optar al cupo

La presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic dijo que este jueves se verán las propuestas para reemplazar al senador Álvaro Elizalde, tras ser nombrado por el mandatario Gabriel Boric como nuevo ministro secretario general de la Presidencia, en lugar de la renunciada Ana Lya Uriarte.

Al ser consultada al término de la celebración de los 90 años del PS sobre la sucesión de Elizalde en el Senado, puntualizó que será la comisión política de la colectividad la que tomará la decisión en el menor plazo posible, “porque hay que llenar ese cupo de manera tal que no se desequilibren los estrechos quórums que tenemos. Y en ellos los socialistas vamos a responder como siempre, con democracia interna y responsabilidad”.

Sobre su eventual designación manifestó que “yo soy la presidenta del Partido Socialista de Chile, que como lo dije es el máximo honor para un militante socialista, por lo que mi cargo lo seguiré sirviendo en tanto me quede el periodo que me corresponde. Y si existe la necesidad de asumir, además, un cargo como senadora, voy a estar disponible pero es una decisión que le compete a los órganos intermedios de mi partido. No soy yo la que lo pueda definir, acá hay un diálogo político que se va hacer interior del partido y que debe hacerse pronto”.

Respecto a la también posible nominación de la exmandataria Michelle Bachelet de asumir ese puesto senatorial, la timonel PS expresó que “mañana tendremos una reunión de mesa y ahí veremos las propuestas que debemos pasar a la comisión política, y por supuesto si la Presidenta Bachelet estuviera disponible, sería un honor”.

Vodanovic agradeció la presencia de Bachelet en la ceremonia aniversario, al igual que la del expresidente Ricardo Lagos y varios ministros del actual gobierno, entre ellos la titular del Interior, Carolina Tohá. “Fue una gran representación del Presidente Boric, que también envió una carta y que lamentablemente en medio del desorden no alcanzamos a leer, pero que distribuiremos a nuestra militancia y la vamos en publicar en nuestras redes sociales porque es una carta muy sentida, donde él da cuenta del afecto y del compromiso que tiene también con el Partido de Chile, lo que no podemos retribuir sino como lo sabemos hacer los socialistas, con lealtad y con trabajo”, manifestó.

Por último, en cuanto el apoyo del oficialismo a la gestión del Presidente Boric, señaló que “cada una de las fuerzas políticas que están en el gobierno tratamos de hacer lo mejor posible para colaborar. Nosotros tenemos cuadros con experiencia, con una trayectoria que da cuenta de la capacidad de diálogo, de buscar acuerdos y creo que es lo que representa el compañero Elizalde, quien no pudo asistir porque estaba en un proceso paralelo de ser nombrado ministro. Con la misma impronta demostrada por la ministra Ana Lya Uriarte, una mujer trabajadora y con claridad en las causas por las que se lucha”.