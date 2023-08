Vodanovic y las críticas oficialistas al gobierno: “Hay que tener cuidado con el efecto de nuestras palabras”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic abordó en entrevista con radio Pauta las críticas oficialistas al gobierno de Gabriel Boric ante la serie de investigaciones por líos de platas en convenios de reparticiones estatales con fundaciones.

Figuras del PS han liderado esos cuestionamientos. “Es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”, dijo el exministro Osvaldo Andrade. “Me da una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno”, señaló el senador Juan Luis Castro. Y el senador Fidel Espinoza, en tanto, es insistente en críticas enfocadas en el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Vodanovic explicó que en el encuentro en Cerro Castillo la noche del miércoles se analizaron propuestas respecto a la forma de enfrentar la crisis. “Qué más podemos hacer fue uno de los planteamientos”, explicó, indicando que creen que se deben buscar “otras fórmulas para que estos casos no vuelvan a ocurrir”.

“Tener hechos tan graves como los que han ocurrido, derechamente de corrupción, tal como lo señaló el ministro de Justicia (Luis Cordero) y el propio Presidente, no solo avergüenza, sino que nos hace reflexionar y tomar medidas urgentes”, planteó la líder oficialista.

Sobre las críticas, dijo que se quedaría con la visión del partido, reflejada en declaraciones de su mesa directiva y comisión política del PS “en orden a ser muy drásticos en combatir la corrupción”.

“Pero en paralelo, también he hecho un llamado a que actuemos en términos respetuosos y teniendo cuidado del efecto de nuestras palabras, porque la verdad es una situación que en efecto es vergonzosa, pero tenemos que hacer lo posible por mejorar la situación, ponernos a disposición de poder solucionar el problema y no ahondarlos aún más”, advirtió.

Soto explica apoyo a acuerdo para pedir salida de Jackson

El diputado del Partido por la Democracia (PPD) y expresidente de la Cámara Baja Raúl Soto justificó su voto en apoyo al proyecto de acuerdo en que se pide al Presidente Boric la salida del ministro Jackson por el “vínculo” del partido que él fundó, Revolución Democrática (RD) con los hechos que se indagan.

“Creo que es un acto de lealtad tratar de decirle al gobierno que, cuando las cosas se están haciendo mal, es necesario cambiar el rumbo, cambiar la dirección y tomar decisiones drásticas, y evidentemente ha llegado el momento de hacerlo”, señaló Soto en entrevista con Cooperativa.

Antes de la votación, Soto había hecho un llamado a Jackson a dar un paso al costado. El diputado PPD insistió en esa idea en el diálogo radial.

“Yo lo que hago es un llamado de atención para que hagamos un cambio de rumbo y para que recuperemos esa confianza y credibilidad, creo que lo mejor para ser leal no es ser condescendiente y obsecuente con el gobierno, porque me da la impresión de que el Presidente Boric está a veces rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo, pero que son incapaces de decirle que no o que algo se está haciendo mal y yo no soy de aquellos”, afirmó.

Soto, dijo que “no compartiendo las imputaciones irresponsables que ha hecho la derecha desde el punto de vista delictivo, penal o administrativo de responsabilidad”, opina que “ha faltado una conversación respecto de los efectos políticos de esta crisis”.

“Hoy hay un problema y es que el gobierno permanentemente tiene que estar defendiéndose, aclarando errores y eso le impide tener el control de la agenda, pasar a la proactividad y recuperar iniciativas”, insistió.