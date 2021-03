Ximena Rincón presenta propuesta para adelantar bono por hijo: “Es darle dignidad a las mujeres”

En marzo de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet, en su primer mandato, firmó el decreto que promulga la Ley Nº 20.255 que reforma el sistema previsional chileno, el que contempló, entre otros cambios, la entrega de un bono por cada hijo nacido vivo.

Este bono por hijo se entregó a todas las mujeres que perciban pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia, cuando cumplan 65 años, y a todas las beneficiarias del Pilar Solidario. Un monto que equivale al 10% de 18 salarios mínimos.

Esta mañana, la precandidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, presentó una propuesta que pretende modificar las condiciones de entrega de este beneficio social: que se asigne cinco años antes en concordancia con la edad de jubilación de las mujeres, es decir, a los 60 años, y que sea pagado en un monto único.

“Tiene que ver con darle dignidad a las mujeres”, dijo Ximena Rincón sobre su iniciativa, la que será presentada ante Hacienda y la Dirección de Presupuesto.

“Hoy día una mujer, gracias a la presidenta Bachelet en su primer gobierno, recibe un bono por hijo vivo que en promedio significa $450 mil pesos por hijo. Este se paga a partir de los 65 años, pese a que las mujeres se pueden pensionar a los 60 y, según datos que manejamos, la mayoría se pensiona a esa edad, y solo 70 mil mujeres se pensionan a los 65 años. Además, se paga en 20 años”, dijo.

Al adelantar en cinco años la entrega de este bono, y con la asignación inmediata de la totalidad del beneficio, la candidata DC busca que “reconozcamos el aporte de las mujeres al país y a las familias”, expresó.

Según detalló Rincón, el beneficio tiene un costo máximo de $311 millones de dólares al año, calculando un promedio de $450 mil pesos según las mujeres que anualmente lo recibirían. “Pero el impacto que tendrían las familias desde el punto de vista de la dignidad, es tremendamente alto”, agregó la precandidata a la presidencia.

La senadora anunció que se reunirá con el ministro de Hacienda -Rodrigo Cerda- y el director de presupuesto para analizar en detalle esta propuesta. “Este es un anuncio a la vena en tiempos de pandemia. Lo voy a hablar con el ministro de Hacienda para que lo sumemos al paquete de medidas para enfrentar la pandemia”, dijo Rincón.

“En las propuestas del gobierno no hay respuesta para todos”

Consultada por su parecer respecto a las ayudas económicas anunciadas por el gobierno el pasado lunes 22 de marzo, la senadora expresó que “se ve interesante en los números, pero hay que desagregarlo y ver cómo le llega a ciudadanos y ciudadanas. Al final del día, uno ve un gran número, $6 mil millones de dólares, pero la pregunta es ¿en cuánto se traduce?, ¿qué significa para las familias?”

Ximena Rincón manifestó que “la situación para el 70% de los habitantes del país se vuelve muy compleja” considerando los retrocesos a Fase 1 y Fase 2 a partir de este jueves 25 de marzo.

“Eso significa no solo impactarlas en lo que significa el espacio, sino también en lo económico. No puedo decirle a las personas que se queden encerradas en sus casas si no lo hago acompañada de una respuesta económica. Es importante que el gobierno dimensiones lo que eso significa y dé una respuesta”, sentenció.

“En las propuestas del gobierno no hay respuesta para todos, hay muchos que quedan fuera. (...) El gobierno tiene que ver cómo le responde a las personas que no califican a las ayudas del gobierno”, concluyó la precandidata a los comicios del 21 de noviembre.