Yasna Provoste y presidencia del Senado: “Mientras sea precandidata no voy a renunciar. Nunca me he dejado pautear por la derecha”

El pasado viernes la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, anunció oficialmente su disponibilidad para sumarse a la carrera presidencial. “Les quiero decir que sí, acepto este desafío y estoy disponible para cualquier mecanismo que sea abierto, democrático, participativo”, dijo Provoste desde Vallenar.

Aquella misma tarde, representantes de Unidad Constituyente acordaron realizar un mecanismo de consulta ciudadana para definir a un candidato o candidata única que represente al bloque con miras a las presidenciales. Este mecanismo ya tiene fecha: 21 de agosto.

El jueves 29 de julio será la inscripción de quienes participarán en la consulta y el sorteo para definir el orden de los postulantes en la papeleta. En la consulta ya está asegurada la participación de Paula Narváez (PS), la senadora Yasna Provoste (DC), el presidente de partido Carlos Maldonado (PR), y se está a la espera de si el PRO presentará una carta (Marco Henríquez Ominami o Alejandro Guillier).

“No he tenido ninguna comunicación formal de parte de la DC”, dijo la senadora Yasna Provoste en conversación con T13 Radio. “(...) pero me parece muy bien, lo dijimos al momento de asumir este desafío, que estábamos disponibles para cualquier mecanismo democrático, participativo, que diera garantías a quien participara de aquello”.

“Unidad Constituyente debería hacer un proceso muy activo de escuchar, y eso es lo que dijimos también para la elección de constituyentes y gobernadores regionales. Estamos viviendo un cambio de época. Además este tiempo nos ha permitido reconfigurar una decisión que no es sencilla, pero entendimos el desafío que implica. (...) Para nosotros, lo más importante es ver cómo somos capaces de trabajar y escuchar a la ciudadanía”, dijo la senadora.

Consultada por su incorporación tardía a la campaña electoral -y por tanto, desligarse de las primarias del 18 de julio-, Provoste expresó que a su juicio “los tiempos ciudadanos son muy distintos al cronograma electoral fijado por el Servel, y uno tiene otros elementos al momento de tomar una decisión”.

“El haber visto lo ocurrido en primarias, al haber constatado que la gente que habitualmente participa no se sintió convocada por ambos bloques, fue el gatillante de una decisión como la que hemos tomado, para que Unidad Constituyente pueda realmente convocar a ese más de 50% de los electores que no participaron”, dijo en relación a los comicios que tuvieron una participación histórica.

¿Renuncia a la presidencia del Senado?

Minutos antes de que Yasna Provoste oficializara su precandidatura a la Moneda, los timoneles de Chile Vamos emitieron una declaración pidiendo a la parlamentaria que deje su cargo como presidenta del Senado. “Creemos firmemente que el rol que cumplen los máximos representantes de los tres poderes del Estado debe seguir siendo un papel institucional que no puede estar condicionado por intereses electorales”, dice la misiva firmada por Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI).

“Efectivamente cuando uno trabaja a tiempo completo de candidata tiene mayores probabilidades que no hacerlo. La responsabilidad como presidenta del Senado es también muy demandante, porque hay una serie de reuniones que no se ven. Obviamente si fuera oposición o contricante, esperaría que uno se mantuviera en la tarea de presidenta del Senado, pero estoy en esta función porque la oposición tienen mayoría en el Senado y fueron nuestro pares quienes nos dieron esta responsabilidad. Es una conversación que tendremos colectivamente el día de mañana”, dijo Provoste sin descartar o confirmar su renuncia como líder de la Cámara Alta.

Más tarde, en conversación con La voz de los que sobran, la senadora fue más directa: “Mientras sea precandidata no [voy a renunciar]. Nunca me he dejado pautear por la derecha, así que que se queden tranquilitos no más”.

La Acusación Constitucional de 2008

En febrero de 2008, Contraloría emitió un informe que dejó al descubierto $262 mil millones transferidos por el Ministerio de Educación a sostenedores educacionales que no estaban adecuadamente respaldados. A raíz de este caso denominado “Subvenciones”, se cursó una Acusación Constitucional contra la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste.

Esta fue aprobada por el Senado, por lo que Provoste fue destituida del cargo y quedó inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años. Esta fue la primera destitución de un Ministro de Estado desde el retorno a la democracia.

“Le agradezco al alcalde Rodolfo Carter de La Florida la explicación que dio en esta materia, siendo que él ni siquiera es de mi sector”, dijo Yasna Provoste en T13 radio sobre este episodio.

“Fui la primera víctima de esta mala política de aquellos que buscaban el desalojo. Todos sabían que yo no tenía ninguna responsabilidad, se llevó adelante una acusación por hechos ocurridos antes que yo llegara a ser ministra, con informes preliminares. Aquí hubo quienes buscaron el desalojo, y fueron capaces de cualquier cosa, incluso cursar una injusta Acusación Constitucional”, dijo la senadora.

“La derecha y parte de quienes se habían ido buscaron una víctima de ese proceso. Encontraron esta responsabilidad en mí porque siempre he tenido claridad en mis convicciones y lo que quiero para el país, y siempre planteamos que había que había que terminar con el lucro. Yo era una amenaza”, dijo Provoste.

“Planteamos el término a la LOCE, que era especie de ley sacrosanta porque la había firmado Pinochet el día 10 de marzo de 1990. Soy una persona que hace largo tiempo plantea que no nos sentimos cómodos con este modelo impuesto e instaurado en la dictadura, pero no nos hemos quedado en el discurso, si no en hechos concretos y eso fue lo que molestó a la derecha. Para la élite fue más fácil llevar adelante esta acusación, este montaje contra distintas personas”, concluyó al respecto.

Un programa único en Unidad Constituyente

“Esperamos que, tal como el pasado viernes cumplimos nuestro anuncio, ya el próximo fin de semana podamos avanzar en estas materias de más anuncios electorales”, anticipó sobre la publicación de un programa de gobierno.

“Uno tiene un modelo de sociedad que ha expresado a lo largo de su vida pública. Yo vengo de una vida política, he sido diputada y senadora, y eso va definiendo el tipo de sociedad en el que se quiere vivir. Nosotros hemos señalado además que, como Unidad Constituyente, vamos a tener un programa único”, añadió.

“Uno espera que en esta sociedad la gente siempre esté en el eje, que la dignidad sea tarea principal. Y para eso nosotros creemos que también en un programa nuestro, los adultos mayores van a estar en el centro. Esperamos que ningún adulto mayor sea condenado a la pobreza cuando jubila después de haber trabajado 40 años. Queremos que en nuestro país desaparezca esta desigualdad inhumana que se ha construido y que ha generado tanto malestar y que cada vez aumenta esta brecha y genera niveles de estallido como el que hemos visto”, expresó mencionando tangencialmente una reforma de pensiones.

“Que todos tengan la atención de salud que se merecen y para que el conjunto de derechos sociales, económicos y culturales estén contemplados. No solo en una nueva Constitución, si no también, que sean el punto de partida en la construcción de una sociedad de la que estemos orgullosos. Y también que las mujeres no sean discriminadas, así como los niños y niñas son una tarea fundamental. Ese es el Chile con el que uno sueña”, expresó la senadora.