10 buenas botellas para regalar en Navidad

Algo de experiencia tengo en recibir botellas de regalo para Navidad. De hecho, cuando toca sacar los paquetes de debajo del árbol, si se nota que es una botella nadie mira la tarjeta y me lo pasa directamente. Así las cosas, debo decir que uno nota cuando la botella en cuestión fue un obsequio por cumplir o hubo esmero de por medio. Porque puede que el que regala no sepa nada de alcohol, pero la verdad es que instruirse un poco en el tema no cuesta demasiado. Como ayuda, aquí va una breve guía para hacer regalos alcohólicos de calidad.

Para acompañar el cordero

Es probablemente uno de los mejores syrah que se pueden encontrar en el mercado nacional. Y como buen syrah, le viene como anillo al dedo a un cordero a la parrilla, aunque también se defiende de lo más bien con unas chuletitas a las brasas. Hablamos de Kankana del Elqui, de Viña San Pedro, un syrah de color bien oscuro y bastante especiado en nariz, pero que en boca se siente frutal y liviano. Es decir, un balance perfecto que se expresa en plenitud —sobre todo en verano— tras ser ligeramente enfriado. Un regalazo.

Syrah Kankana del Elqui Viña San Pedro 750 ml

Una disidencia necesaria

La línea Disidente de la viña Terranoble se caracteriza por trabajar con cepas mediterráneas no tan masivas para el mercado nacional. A mi juicio, su mejor expresión se encuentra en su soberbio carignan-mouvedre-garnacha, un vino ensamblado de color rojo intenso y muy aromático, pero que en boca entrega una complejidad exquisita, equilibrada entre lo ácido y lo frutal.

Se recomienda beber levemente frío y va de maravillas, por ejemplo, con una lasaña de berenjenas. Sin duda alguna, una botella que se agradecerá.

Terranoble Disidente Carignan-Mouvedre-Garnacha 750 cc

Otro chardonnay es posible

Con este ejemplar uno se olvida de todos esos chardonnay que hemos venido probando durante las últimas décadas, que en muchos casos, por el intenso dulzor de su aroma y sabor, más parecen mermelada que vino. En el caso de Los Parientes, del Viñedo Los Suizos, a cargo del premiado enólogo Francisco Baettig, la cosa es distinta: se trata de un chardonnay que, si bien tiene esos tonos aromáticos frutales característicos de esta cepa, no resultan empalagosos y en boca tiene notas más minerales, lo que lo hace particularmente atractivo.

Un vino que da cuenta de las cosas interesantes que se están haciendo hoy en Chile, sobre todo en el sur, y que por lo mismo lo hace un atractivo regalo.

Chardonnay Baettig Los Parientes 750 cc

Volver al semillón

Tras ser una de las cepas blancas con más presencia en Chile, se calcula que actualmente no hay más de 700 hectáreas de semillón en Chile. ¿Qué pasó? Se pusieron de moda otras, como el sauvingon blanc, y muchos productores simplemente arrancaron sus parras.

Afortunadamente, existen algunas viñas que están trabajando con las pocas uvas semillón que quedan, para así darle la visibilidad que merece. Es lo que hace el enólogo Charlie Villard con este JCV, un vino de amarillo radiante y repleto de notas frutales que van más hacia lo ácido y floral. Un semillón con todas las reminiscencias de los antiguos vinos más una presencia en boca de verdad novedosa. Ideal para pescados y, por qué no, algún curry. No tiene margen de error a la hora de regalarlo.

Semillón JCV Charlie Villard 2019 750 ml

Del desierto a la mesa

Este vino es toda una curiosidad y novedad, pero no solo por su lugar de origen. Es que el Haalar de viña Ayllu es un ensamblaje de las cepas syrah (sobre el 80%) más un toque de cot, pinot noir y cabernet franc. ¿El resultado? Un vino de un rojo profundo y aromas marcados a frutos rojos, pero que en boca fluye con una suavidad increíble y notas frutales muy tenues y agradables.

Por si esto fuera poco, proviene de viñedos y bodegas de la Cooperativa Lickanantay, en pleno Salar de Atacama, con sol casi todos los días del año y una tremenda oscilación térmica entre el día y la noche. Más allá de todas sus particularidades, es un vino que merece la pena conocer y por supuesto regalar.

Haalar Negro Viña Ayllu Syrah-Cot-Pinot Noir-Cabernet Franc 750 ml

Un buen doce años

Con tanta oferta de whisky en el mercado nacional, incluida la de doce años, por estas fechas vale la pena hacer la diferencia con algo un poco más particular. Por ejemplo, con el single malt 12 años de Glenlivet, que posee un suave y agradable aroma que luego en boca se confirma con un gusto algo frutal y una textura algo cremosa. Un gran whisky como para terminar una comida o, por qué no, abrir los fuegos de una larga noche. Y qué decir, como para recibirlo de regalo en estas fiestas.

Whisky The Glenlivet 12 años 40º 700 cc

Solito el pisco

El término de año puede ser un buen momento para tomarse todo con un poco de calma y así reflexionar en torno a lo que fueron estos últimos doce meses. Si todo esto se hace degustando así solito un pisco de gran calidad —si está levemente enfriado, aún mejor— puede que lleguemos a valiosas conclusiones.

Ahora, si el pisco en cuestión es un Waqar, y más encima regalado, la cosa puede rozar la perfección. ¿Por qué? Porque el Waqar es tan delicado y transparente que sus 40 grados de alcohol llegan a la boca suavemente con la dulzura de sus tonos de frutas y cítricos.

Pisco Waqar 40º 700 ml

¿El mejor vodka?

Difícil ser tan categórico, pero sí se puede afirmar que el Grey Goose es uno de los mejores vodkas del mundo y además uno de los que ostentan la mejor relación precio-calidad. Elaborado en Francia a partir de trigo, es completamente cristalino y libre de cualquier aroma y sabor, salvo unas leves notas cítricas. Es decir, pura potencia en boca que de verdad enciende el paladar.

Además, por su carácter neutro, puede ser usado en cualquier estilo de coctelería, aunque en mi opinión mezclado con una buena agua tónica siempre será insuperable. Si me lo regalan, no me enojo.

Vodka Grey Goose 40º 750 ml

Champagne de verdad

Hace rato ya aprendimos que el champagne es uno solo y que el resto son cavas, espumantes o espumosos. Pero si por esas cosas de la vida quieren regalar —o regalarse— un legítimo champagne para estos días de celebración y calor, el Extra Brut de Leveque-Dehan es una estupenda alternativa. Fresco, frutal y algo mineral, es ideal para descorchar en un gran momento.

Champagne Leveque-Dehan Extra Brut 750 ml

Un clásico

Con el boom del gin que vivimos en la actualidad, la oferta de etiquetas de este destilado es más que abundante y variada. Los hay ingleses, bolivianos, alemanes y chilenos, casi todos disponibles en prácticamente cualquier supermercado de la ciudad. Pero si es momento de hacer un regalo —o pedirlo— no vendría mal volver a uno más tradicional, que a ratos se olvida entre tanta novedad.

Me refiero a The London Nº1, poseedor de un muy complejo y característico aroma, que contrasta con un sabor limpio y refrescante en boca. Un regalo que no necesita ticket de cambio.

Gin The London Nº1 47º 700 ml

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 14 de diciembre de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.