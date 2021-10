10 grandes ofertas de audio en este Cyberday

Audífonos Sennheiser HD 250 - 32%

La destacada marca alemana, una de las líderes en el mercado audio a nivel mundial, lanzó esta temporada un modelo pensado para dispositivos móviles que sorprende por su calidad y definición. Los probamos hace unas semanas y resultaron ser súper ligeros, cómodos, simples de utilizar, y sencillos de emparejar con los dispositivos, los HD 250BT son tremendamente funcionales y, lo mejor de todo, tienen una gran relación precio-calidad. Más aún en este Cyberday.

Son compatibles con AAC y con el códec AptX Low Latency, lo que permite tanto la reproducción de audio de alta calidad —similar a la de un CD— como contar con una baja latencia. Tiene un muy buen equilibrio de agudos, medios y graves, y sus bajos son dinámicos pero moderados. Además, se puede ecualizar a gusto desde la Smart Control App, de forma muy intuitiva, y la batería permite una autonomía de 25 horas. Nada mal. Una muy buena apuesta sin que signifique el desangramiento de la billetera. Precio anterior: $69.990.

Audífonos Sennheiser HD 350BT - 33%

Un peldaño más arriba se encuentran los HD 350, de la misma marca alemana. “Tiene la mejor calidad de sonido, manufactura y características que se pueden pedir a este precio, sobre todo viniendo de una marca como esta”, dice un usuario en Amazon, donde tienen 4,2 estrellas de cinco posibles en la evaluación de sus compradores. A diferencia del modelo revisado anteriormente, los HD 350 son circumaurales —cubren toda la oreja— lo que suele brindar una experiencia sonora más envolvente. Además, cuenta con un botón específico para el asistente de voz. También mejoran en el rendimiento de la batería, con 30 horas de capacidad autónoma.

Aunque atentos, otro usuario de Amazon afirma: “Moderen sus expectativas: es imposible encontrar un gran sonido o una buena cancelación de ruido en audífonos inalámbricos sin un presupuesto muy empinado”. ¿Entonces? Muy buenos audífonos en su relación calidad-precio. Porque si buscas calidad profesional, tendrás que elevar el presupuesto. Precio anterior: $99.990.

Audífonos Beats Solo 3 - 17%

A la marca creada por el rapero y productor Dr. Dre le bastaron unos cuantos años para convertirse en líder mundial de ventas. Cómo no: su exposición publicitaria incluía la participación “casual” de superestrellas como Lady Gaga, Pharrell Williams, Neymar y el multicampeón olímpico de natación Michael Phelps. Todos fueron fotografiados alguna vez utilizando audífonos Beats.

Pero no sólo de marketing se sostiene la marca. Las críticas especializadas también acompañan su visibilidad, añadiéndole prestigio, al igual que sus usuarios. El modelo Solo 3 tiene una valoración de 4,7 estrellas entre los clientes de Amazon. Inalámbricos, con conectividad Bluetooth y 40 horas de autonomía, además de una opción de fast fuel que permite cargar 3 horas de batería en sólo cinco minutos. Puedes escuchar música con una buena definición de sonido —claro, amplio y balanceado— contestar llamadas y activar Siri. Son, además, cómodos y de materiales resistentes. Precio normal: $150.990.

Audífonos Skullcandy Riff - 33%

Otro modelo de entrada de diseño atractivo y pensado para el lifestyle: los puedes encontrar en cinco colores diferentes, todos con almohadillas de felpa. Estos audífonos destacan por su materialidad súper resistente a golpes —se autodescriben como “indestructibles”— y aún así ser muy ligeros. También por tener una batería con hasta 12 horas de duración y un sistema de carga rápida, con el que puedes obtener dos horas de autonomía en sólo 10 minutos de recarga.

Si bien Skullcandy no es una marca muy conocida en el país, son muy populares en Estados Unidos. Su secreto, quizá, es que están pensados para escuchar música a todo volumen y sus usuarios suelen apreciarlos: en Amazon los puntúan con 4,4 estrellas. “Creo que estos audífonos están más enfocados hacia los usuarios principiantes, que no han tenido experiencias con auriculares inalámbricos. ¡Pero son geniales!”, comenta uno de sus clientes en Amazon. Precio normal: $59.990.

Audífonos Bose Noise Cancelling 700 - 11%

De audífonos de entrada a unos de gama alta. Y el precio lo anuncia. Caros, pero quizá no tanto para audiófilos y heavy users que busquen cuidar sus tímpanos y disfrutar de una excelente experiencia sonora. Bose ha ganado una alta popularidad en las últimas décadas y este modelo, over ear o circumaurales —que cubren toda la oreja— parece sustentar ese éxito. Cuentan con un diadema firme, de acero inoxidable y aerodinámico, y almohadillas en ángulo para un mejor ajuste a las orejas. Son ligeros, cómodos, con controles táctiles intuitivos que permiten controlar la reproducción y volumen de la música, como también acceder y comandar llamadas.

Uno de sus puntos más altos es su cancelación de ruido: tiene 11 niveles para ajustarlas al ambiente y contexto en el que te encuentres, para que ni el perro, la micro ni la cháchara externa te quiten la inspiración ni te distraigan. Lo mismo ocurre en su microfonía, que cuenta con un sistema adaptativo para aislar tu voz del sonido ambiental. Y en cuanto a batería, puedes tener 20 horas de autonomía. Precio anterior: $370.000.

Tocadiscos Audio-Technica AT-LP60BT - 25%

Adentrarse en el mundo de los vinilos puede volverse bastante engorroso, considerando la cantidad de aspectos técnicos y requerimientos para conseguir ese sonido cálido y de alta calidad que tanto resaltan sus devotos. Pero si estás entusiasmado con la idea comprar tu primer tocadiscos, entonces, acá hay dos detalles para dar ese paso: primero, la compañía japonesa Audio-Technica es una de las más confiables del mercado, desarrollando equipos de gama baja, intermedia y alta, que suelen dejar muy conformes a sus compradores.

Segundo detalle: este modelo AT-LP60 es casi perfecto para iniciarse en la materia, al ser una tornamesa de transmisión por correa sumamente sencilla de usar. Cuenta con preamplificador incorporado —por lo que no necesita de uno independiente para llevar el sonido al equipo, algo que tu bolsillo agradecerá—, posee tres botones para manejo automático —play, stop y stand by—, y, además, es de simple conexión, ya sea a un equipo con entrada AUX o RCA de línea.

Reproduce discos tanto de 33-1/3 como de 45 rpm, y basta apretar play para que su brazo se posicione automáticamente y comience a funcionar. Los contras: el peso del brazo no es ajustable, no cuenta con antiskating —o antideslizante— y su cápsula no es recambiable. Aun así, es un excelente modelo para comenzar y a un muy buen precio. Precio anterior: $139.900.

Tornamesa Denon Dp-29f - 10%

Otro modelo para empezar. Este nos lo sugirió DJ Spacio, de la banda nacional Cómo Asesinar a Felipes, en nuestra guía para comprar tu primer tocadiscos. Tiene tracción a correa, pero no cuenta con un preamplificador integrado. Esto significa que para escuchar en él debe pasar primero por un preamplificador o reciever con preamplificación integrada, que se encargue de levantar la señal y generar el sonido que luego emitirán los parlantes. Reproduce en dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm y cuenta con un brazo fijo, no ajustable ni con anti-skating. Precio anterior: $199.990.

Tornamesa Reloop RT-3 - 25%

Una de las grandes ofertas de audio en este Cyberday. Reloop está posicionada como una de las grandes marcas alternativas a las mayores —como Technics—, consiguiendo una gran fanaticada entre melómanos y djs. En su modelo RT-3 se puede encontrar un dispositivo robusto y confiable, con accionamiento directo resistente a los fallos. Cuenta con preamplificación integrada, lo que simplifica la cadena de sonido y permite conectarlo directo a cualquier equipo con entrada RCA. También tiene salida USB para conectar a un computador y digitalizar los discos, algo que puede ser muy útil para entretenerse mezclando. Permite ajustar el pitch para velocidades más finas, de manera que el control recae directamente en el usuario y sus habilidades. Su aguja es fabricada por Ortofon, una de las marcas más apetecidas entre los entendidos. Reproduce discos tanto de 33-1/3 como de 45 rpm. Precio referencial: $349.900.

Parlantes Anker Soundcore Flare Mini - 22%

Si eres amigo de los parlantes portátiles y te gusta la fiesta, es muy posible que te guste el Anker Soundcore Flare Mini. Un dispositivo chino, muy popular en Norteamérica. Sus bocinas emiten sonido en 360º, acompañado de un juego de luces LED para pasarse películas en la oscuridad. De hecho, cuenta con cinco colores temáticos y ocho patrones de iluminación, que reaccionan y se sincronizan con los ritmos. Y también se pueden personalizar.

Tiene una buena calidad de sonido, con ecualizador y configuraciones personalizadas que permiten acrecentar la profundidad de los bajos y graves, como para hacer tiritar los vidrios. Su batería tiene 12 horas de autonomía y se recarga en tres horas. Es resistente al agua, por lo que si estás pensando en una pool party, puedes agregar este modelo a tus imágenes mentales. En Amazon, los usuarios lo evalúan con 4,7 estrellas de cinco posibles. Precio referencial: $44.990.

Parlante JBL Xtreme 2 - 15%

Sin mucha potencia, pero mejor balance en su sonido y con bajos ajustables, el JBL Xtreme 2 es una excelente alternativa para quienes quieran que las palabras inalámbrico y portátil valgan la pena. Su conectividad 4.2 permite emparejar dos smartphones o tablets en simultáneo, así como también es compatible con más de 100 altavoces, para enlazar de forma inalámbrica vía JBL Connect+ y conseguir un sonido estéreo más envolvente.

Tiene la certificación IPX7, lo que asegura su resistencia al agua, a las caídas y los golpes, para lo que, además, cuenta con una cubierta de goma pensada para proteger el hardware en su interior. En otras palabras, un muy buen aliado para los y las manitos de hacha. Su batería recargable permite una autonomía de 15 horas. En Amazon, está evaluado por sus usuarios con 4,7 estrellas. Preci referencial: $199.990.

*Los precios de los productos están actualizados al 5 de octubre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.