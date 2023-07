10 grandes ofertas de esta semana: freidoras de aire, smartphones y notebooks gamer

Audífonos inalámbricos Huawei Freebuds 5i - 36%

Lanzada a fines del año pasado, esta versión de la serie más clásica de la compañía china presenta una muy buena evolución: soporta audio en alta resolución —con ciertas limitaciones— y cuenta con una cancelación de ruido activa (ANC) sorprendente. Lo probamos hace unos meses y nos parece uno de los audífonos inalámbricos que mejor relación precio-calidad tiene hoy en día. Más aún con este gran descuento. Precio normal: $89.990.

Freidora de aire Midea Healthy Fryer 3,5 litros - 25%

La oferta de freidoras de aire no para de crecer: de las pocas marcas, dos o tres, con las que contábamos hace tres años, pasamos a tener docenas, cada una con distintos tamaños y variedades. La marca china ha sido una de las últimas en arribar con su modelo, un aparato sencillo, sin panel digital ni programas preestablecidos, pero que con sus 3,5 litros alcanza para dos a tres personas y a un valor muy conveniente. Precio normal: $59.990.

Refrigerador Samsung No Frost RB34T602FSA/ZS 340 litros - 20%

Este mismo modelo, pero en su versión más pequeña de 290 litros, figura en nuestro listado de los mejores refrigeradores del mercado según la evaluación de sus usuarios. Su sistema All-Round Cooling promete enfriar cada rincón del refrigerador, ya que en todos los sectores hay orificios que soplan aire frío, dándole más estabilidad a la temperatura interna. Según el VDE (departamento de verificación europeo), este modelo de Samsung tiene garantizada una vida útil de 21 años. Precio anterior: $499.990.

Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB - 38%

Aunque ya tiene un par de años en el mercado, este gran modelo de gama media de Xiaomi se mantiene vigente, en especial por su chip que permite conectarse a las redes 5G. Pero no solo eso: su pantalla AMOLED tiene una tasa de refresco variable que llega hasta los 90 Hz, su batería es de 5000 mAh y su cámara principal es de 48 megapíxeles. Nada mal por menos de 150 mil pesos. Precio normal: $239.990.

Termoventilador eléctrico Somela VFH300 1800 W - 45%

Pensado exclusivamente para calefaccionar escritorios, habitaciones pequeñas, el baño antes de ducharte o una terraza cerrada, este aparato puede mejorarte la vida durante este confuso invierno. Aunque gasta bastante energía, si es bien usado y, como decíamos, en espacios no muy grandes, puede mejorar la temperatura rápidamente y sin contaminar. Precio normal: $22.990.

Audífonos gamer Lenovo Legion H300 - 37%

Hemos insistido mucho en el valor de los audífonos gamer como audífonos que no solo les sirven a los gamers. En casa de nuestro editor, los dos adultos teletrabajan y lo hacen con estos modelos: aíslan muy bien el ruido, no se descargan ni hay que enlazarlos, son cómodos, tienen precisos micrófonos y un sonido envolvente. En especial este modelo de Lenovo Legion, el área de videojuegos del gigante chino, que destaca por su diseño sobrio —algo no muy común en el mundo gamer— y su diadema acolchada. Precio normal: $39.990.

Licuadora Philips 7000 Series HR3670/00 1,8 litros - 21%

Por el precio que tiene, se trata de una inversión para la cocina, pero que, de acuerdo a nuestra experiencia probándola, vale muchísimo la pena. El costo se justifica de inmediato con su fácil uso, su gran desempeño y la capacidad de trabajar por su cuenta: como tiene una base adherente y un panel digital, es posible hacer impecables jugos, sopas y hummus salieron apretando solo un botón. Incluso es capaz de lavarse sola. Y nunca estuvo tan barata. Precio normal: $124.990.

Notebook gamer HP Omen 16 / Intel Core i5 / 8GB RAM / 512GB SSD / GeForce RTX 3060 6GB / 16,1″ - 29%

“Este modelo, de la línea de computadores gamers de HP, resume con elegancia y sencillez todas las necesidades que puede llegar a tener un videojugador exigente. Aunque su pantalla podría haber sido mejor, en el resto solo deslumbra, sin excesos ni estridencias”. Eso concluimos después de probar este gran modelo, diseñado para jugar pero que es capaz de hacer casi cualquier cosa. Y que hoy cuenta con un precio bajísimo en Líder. Precio normal: $1.199.990.

Horno freidora de aire Moulinex 5 en 1 (20 litros) - 42%

Otro electrodoméstico que pudimos probar y que nos dejó muy buenas sensaciones fue este horno eléctrico Moulinex, que por fuera parece muy simple, pero que por dentro es capaz de hacer hasta cinco cosas diferentes. Obviamente hornea, pero también asa, calienta, tuesta y fríe con aire los alimentos. Todo lo hace bien y de forma sencilla. El único problema es su tamaño: ni tan grande para cocinar para harta gente, ni tan chico como para tenerlo guardarlo. Precio normal: $76.990.

Samsung Galaxy Z Flip4 256GB - 24%

El último plegable de Samsung no presenta muchas novedades respecto a su modelo anterior, pero así y todo sigue siendo la mejor alternativa de este tipo en Chile. Coqueto, compacto, muy cómodo y con una confiable bisagra, cuando probamos el Galaxy Z Flip4 nos quedamos con la grata impresión de que al fin la marca coreana logró dar con una pantalla y unos materiales capaces de plegarse como los viejos celulares almeja. A este precio, casi la mitad del que tenía en su lanzamiento, se hace realmente conveniente. Precio normal: $779.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 10 de julio de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.