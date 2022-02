11 grandes ofertas de esta semana: aires acondicionados, smartphones y parlantes inalámbricos

Audífonos inalámbricos Sennheiser PXC 550 II - 43%

Si el modelo inalámbrico de entrada de Sennheiser nos pareció muy atractivo, este de alta gama no debe ser otra cosa que una maravilla. Tiene cancelación de ruido activa, una batería con 30 horas de autonomía y una app para configurar su delicado sonido. No son baratos, pero este 43% de descuento los acerca atractivamente a un valor más accesible. Precio normal: $294.990.

Aire acondicionado portátil Airolite Elite II 9000 BTU - 43%

A comienzos del verano explicamos cómo funcionan los sistemas de aire acondicionado y en qué hay que fijarse antes de comprar uno. Los modelos portátiles parecían buena opción aunque no mucho más baratos que los empotrados, pero esta rebaja de Airolite haría que valga la pena. Sus 9000 BTU de potencia pueden enfriar perfectamente una habitación, y la gracia es que también calefaccionan en invierno. Precio anterior: $369.990.

Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7 4700U/ 16GB RAM / 512GB SSD / 14.0″ - 38%

En este listado de gadgets recomendados para volver a clases, nuestro especialista Alejandro Alaluf incluyó el Lenovo IdeaPad Flex 5, un interesante 2-en-1, aunque en una versión más light. Esta, en cambio, está pensada para la productividad, con infalibles 16GB de RAM, un disco en estado sólido y el confiable procesador Ryzen 7 de AMD. Precio normal: $1.299.990.

Tablet Samsung Galaxy S7 FE 64GB 12,4″ - 33%

Otro interesante gadget con un gran descuento, ya que además de la tablet Galaxy S7 —que tiene 64GB de disco duro, 4GB de RAM y una potente batería de 10.090mAh—, la oferta incluye el Spen y el teclado original Samsung inalámbrico, para sacarle de una todo el provecho. Precio normal: $599.990.

Parlante inalámbrico JBL Flip Essential - 26%

Uno de los mejores parlantes inalámbricos del mercado, el JLB Flip siempre oscila entre los 80 y los 100 mil pesos. Un valor que se justifica en su potente y amplio sonido, su gran resistencia a golpes, polvo y agua, a una conectividad rápida y sencilla, y también a su batería, que dura encendida más de diez horas. En Abcdin se encuentra por estos días a un 25% menos. Precio normal: $89.990.

Smartphone Xiaomi Redmi 9A 32GB - 30%

No es un celular rupturista, tampoco una máquina superpoderosa ni un modelo para ufanarse ante nadie. Pero debe ser el smartphone de menos de 100 mil pesos más confiable del mercado. Para usuarios moderados —como nuestro editor, Cristóbal Bley—, es excelente: su batería dura hasta dos días, tiene salida de audio 3.5, una rápida conexión a Bluetooth y 2GB de RAM que soportan sin problema las apps tradicionales. Una gran forma de tener un teléfono inteligente sin terminar endeudado por meses. Precio anterior: $129.990.

Videojuego It Takes Two (PS4) - 47%

Según Alaluf, este título estuvo entre los mejores del primer semestre del año pasado. Un juego novedoso y arriesgado, la historia de una pareja a punto de divorciarse que, a pedido de su hija, debe ingresar a una alocada aventura. It takes two debe sí o sí ser jugado de a dos, una grata sorpresa en medio del ensimismamiento reinante en el mundo gamer. Precio anterior: $43.990.

Ventilador de mesa Somela Power Breeze 160T - 48%

El verano ya se acaba pero no el calor. Por eso no es mala idea aprovechar las ofertas en ventiladores que abundan por estos días, ya que seguirán siendo útiles por unas buenas semanas más. Este modelo de Somela es ideal para usarse en mesas o repisas, no tan ruidoso ni espacioso. Precio normal: $29.990.

Horno eléctrico Thomas TH-80L - 35%

Este horno eléctrico Thomas está en su mejor precio histórico. Tiene capacidad de 80 litros —le cabe un pollo entero—, tiene 22 mil watts de potencia, llega hasta 250º de temperatura, incluye un ventilador y además de hornear puede descongelar y asar al spiedo. Precio normal: $169.990.

Audífonos gamer HyperX Cloud Alpha S 7.1 - 23%

HyperX es una de las marcas especializadas más codiciadas por los gamers, tanto por el diseño como por la calidad de sus productos, cómodos y, en este caso, de un sonido envolvente —sorround 7.1— pensado para los jugadores. Viene con un cable de un metro, un micrófono bidireccional y con cancelación de ruido —también es desmontable— y unas almohadillas acolchadas cubiertas de cuero respirable. Precio normal: $89.990.

Videojuego F1 2021 (Xbox Series) - 50%

Sí, es el título de la temporada pasada. Pero como terminó siendo una de las mejores de la historia de la Fórmula 1 —definida recién en la última vuelta de la última carrera—, creemos que vale la pena guardar como souvenir el videojuego que retrata la intensa batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, entre Red Bull y Mercedes. A mitad de precio, al menos, no se notará que es del año pasado. Precio anterior: $39.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 28 de febrero de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.