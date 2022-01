11 grandes ofertas de esta semana: licuadoras, freidoras de aire y smartwatches

Parlante inalámbrico Philips TAS3505 - 43%

Philips no figuraba en la ecuación de los parlantes inalámbricos más destacados, pero este interesante modelo —con una autonomía de 10 horas, resistencia al agua y un bonito diseño con cubierta de lana— ya se gana algunos elogios. En Alemania, al menos, parece ser un éxito —en el Amazon de ese país tiene una nota de 4,5 entre más de 200 consumidores— y por su atractivo precio parece difícil encontrar algo mejor hoy en día. Precio normal: $69.990.

Audífono gamer HyperX 29HYXHSCSB - 44%

HyperX es la marca predilecta para buena parte de la comunidad gamer. Sus teclados y mouse son muy cotizados, y lo mismo sucede con sus audífonos, diseñados especialmente para satisfacer las particulares exigencias de quienes pasan buena parte de su vida frente a la pantalla. Sonido envolvente, nada de latencia, cómodo acolchado y buena respuesta del micrófono: eso es lo que ofrece este modelo de gama media a un valor de gama baja. Precio anterior: $44.990.

Notebook Lenovo IdeaPad 3 Intel i3-1115G4 / 4GB RAM / 256GB SSD / 15.6″ - 25%

Hace unos meses reseñamos aquí el Lenovo IdeaPad 5, un notebook que no deslumbraba pero que cumplía con creces las demandas de un hogar moderno. Esta es una versión anterior, la 3, y la opinión es la misma: quien no esté buscando la última chupada del mate ni necesita una máquina de máxima potencia o diseño, puede tranquilamente confiar en este equipo, que con este descuento no tiene cómo defraudar. Precio normal: $562.590.

Smartphone Xiaomi Redmi 9A 32GB - 40%

Aunque no hemos escrito una reseña de él, en el equipo Práctico hemos probado este celular y podemos decir con propiedad que cumple con lo prometido. Por menos de cien mil pesos no hay mucho que esperar y a pesar de eso su batería resiste harto más que una jornada, su cámara no impresiona pero apaña, su pantalla responde bien y sus 2GB de RAM alcanzan sin problema para un multitasking básico, como tener Spotify, WhatsApp, Chrome y Gmal abiertos simultáneamente. Una compra más que inteligente para quienes no le piden mucho a la vida. Precio anterior: $149.990.

Smartwatch Smasung Galaxy Watch4 Classic - 28%

El último reloj inteligente de Samsung es capaz de conectarse directamente a la red móvil, por lo que para sacarle provecho ni siquiera necesitarás estar cerca de tu teléfono. Con un diseño mucho más elegante y versátil, más la capacidad de realizar mediciones complejas como electrocardiogramas y la presión arterial, es uno de los gadgets de monitoreo más completos del mercado. Precio anterior: $319.990.

Ventilador de pedestal Kendal KZF-16161 16″ - 30%

Sigue la oferta de ventiladores, que al parecer ya no se venden tanto como antes. Quizá porque el calor a menguado en Santiago o porque el aire acondicionado se ha vuelto más masivo. Whatever: si necesitas uno en casa, los descuentos abundan en el retail. Nosotros nos quedamos con éste, un elegante modelo de Kendal con base de madera, que aunque requiere de tarjeta CMR le dará frescura y sobriedad a tus transpiradas tardes. Precio normal: $69.990.

Microondas Somela Fancy 2000 / 1200W / 20 litros - 20%

Para los amantes del diseño vintage, en especial los nostálgicos de los 90 —y que además tengan poco presupuesto—, este microondas de Somela viene perfecto. No tiene panel digital, no tiene programas preconfigurados, no tiene reloj ni alarmas y apenas cuenta con seis niveles de potencia. Una melancólica maravilla a perillas que además cuesta menos de 50 mil pesos. Precio normal: $54.990.

Horno eléctrico Thomas TH-80I / 2200W / 80 litros - 29%

Para los vanguardistas de la cocina, en cambio, este horno eléctrico viene siendo lo contrario: se puede controlar de dónde viene el calor, con cuánta potencia —hasta los 250º—, por cuánto tiempo y de qué forma, ya sea para descongelar, para cocinar o como spiedo, con dos barras giratorias. Su gran capacidad —80 litros— permite cocinar en él pollos, carnes, masas, verduras y repostería. Precio anterior: $169.990.

Freidora de aire Oster CKSTAF180D 1,8 litros - 28%

La clásica freidora de aire de Oster, con 1,8 litros de capacidad, nunca estuvo tan barata como ahora: menos de 50 mil pesos por el último gran electrodoméstico que revolucionó la cocina doméstica. ¿No sabes para qué se usa? En este artículo explicamos sus ventajas y algunos trucos para sacarle partido. En resumen: con ella podrás freir sin apenas usar aceite. La joya de los golosos culposos. Precio normal: $69.990.

Selladora al vacío Oster FoodSaver 010X - 25%

También de Oster es este otro producto, que todavía no se pone tan de moda pero debería, pues ayuda a conservar los alimentos por más tiempo y disminuir así el desperdicio de comida. Es una selladora al vacío doméstica, muy fácil de usar, que además incluye 5 bolsas reutilizables —y también reciclables— y un contenedor especial para guardar preparaciones o productos al vacío. ¿Cómo funciona este proceso? Acá lo explicamos. Precio anterior: $59.990.

Licuadora Ufesa Zafiro 1,5 litros / 1000W - 41%

Ufesa es una marca española de electrodomésticos que de a poco ha ido llegando a Chile. Se caracterizan por precios accesibles con un diseño retromodernista. Así al menos es esta juguera Zafiro, con vaso de vidrio templado, cuchillas de acero inoxidable, 1000 W de potencia y cinco velocidades. Promete triturar desde frutos secos y hielo hasta hacer jugos y sopas. Por valor y apariencia, se ve muy tentadora. Precio anterior: $59.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de enero de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.