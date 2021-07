12 grandes ofertas de esta semana: tablets, ollas y aspiradoras robot

Aspiradora y trapeadora robot Ursus Trotter Excellenza - 56%

Aspiradoras robot hay cada vez más, de muchos precios y distintas calidades. Todavía ninguna reúne más elogios que la iRobot Roomba, aunque su costo no está al alcance de muchos. Esta de Ursus Trotter no debe ser la mejor del mercado, pero por el puntaje que tiene en París —4,2 estrellas a partir de 453 reseñas de clientes— parece una segura y económica opción. Precio normal: $249.990.

Apple iPhone 7 reacondicionado 256 GB - 34%

¿Un iPhone reacondionaqué? Reacondicionado, es decir, que no está nuevo —que fue poco usado o sacado de su empaque— pero que fue arreglado para quedar lo más parecido a uno de paquete. Si quedan dudas, acá explicamos en qué consiste este tratamiento, cuya principal ventaja es la económica: sus valores son mucho más accesibles y la experiencia casi la misma. Precio normal: $379.990.

Audífonos Reptile X Gamer Pro - 34%

Este modelo es el de gama baja de Reptile X, una reconocida marca de accesorios computacionales, cuyos audífonos suelen destacar por su durabilidad, fidelidad —tanto del micrófono como de los auriculares— y comodidad. Con cable de dos metros y compatibilidad con todas las consolas y PC, es una confiable opción para quienes ingresan al universo gamer. Precio normal: $25.990.

Parlante inalámbrico Lenovo 700 - 30%

Es muy probable que de este parlante no obtendrás un sonido de la más alta fidelidad, pero si eso no te aproblema, sí es seguro que te dará mucha comodidad, puesto que su formato ultra delgado —tan flaco como un smartphone—, su gran rango de conectividad por Bluetooth y su potente batería permiten usarlo casi en cualquier contexto y circunstancia. Precio normal: $99.990.

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 64 GB - 32%

Quienes buscan una tablet no para trabajar ni producir sino que simplemente para ver videos, películas o series en cualquier lugar, o bien para pasar la tarde en algún videojuego, entonces este modelo de Samsung es el ideal. Con una batería poderosa y una resolución impecable, es una pantalla de alta calidad y buena capacidad a un precio razonable. Precio normal: $309.990.

Parlante inteligente Amazon Echo Dot 4ª generación - 29%

Un parlante que tiene el potencial de convertirse en el epicentro de la vida en tu hogar. No solo podrás escuchar música con una calidad decente, sino que podrás decirle con tu voz qué canción reproducir, cuál lista de Spotify, poniéndole pausa o play con apenas una orden. Y si tienes otros artículos inteligentes, los puedes coordinar a través de Alexa, el asistente de Amazon que vive en su interior. Precio normal: $69.990.

Smartband Samsung Galaxy Fit 2 32 GB - 26%

Una smartband no es demasiado útil pero tampoco es inútil: además de dar la hora, te entrega la temperatura y puede registrar tu actividad física, algo que no es indispensable pero sí entretenido y quizá beneficioso para quienes hacen ejercicio con regularidad. Saber a qué velocidad anduviste, cuánto esfuerzo realizaste y compararlo con las jornadas previas no cambia la vida deportiva pero sí la hace un poco más interesante. Precio normal: $49.990.

Olla arrocera Oster Bioceramic CKSTRC7029 - 33%

¿Nunca te sale bien el arroz? No es fácil, lo sabe cualquiera que lo haya cocinado. Incluso hay quienes dicen que el arroz nunca sale igual dos veces. Si el arroz es lo tuyo, pero no la paciencia ni la cocina, entonces te vendría bien esta máquina, que lo hace automáticamente y con diversas modalidades, incluso la de sofreír otros alimentos antes de cocer el arroz. Precio normal: $59.990.

Batería de cocina antiadherente Würden 7 piezas - 44%

Pero si prefieres los métodos tradicionales, una buena batería de cocina siempre será útil y necesaria. Esta contiene tres ollas de distintos tamaños y un sartén, todos de aluminio con cobertura antiadherente y aptas para el lavavajillas. Precio normal: $89.990.

Coche paragua Cosco Twist - 40%

El coche paragua es indispensable para ese momento en que las guaguas están dejando de serlo —ya caminan y les gusta moverse por su cuenta— pero aún lo siguen siendo, cansándose rápidamente en los paseos y con ganas de dormir que aparecen de un momento a otro. Plegable, liviano y cómodo, este modelo es firme, seguro y práctico a la vez. Precio normal: $49.990.

Audífonos Apple AirPods 2ª generación con estuche - 22%

Muy probablemente, son los mejores audífonos inalámbricos in-ear del mercado. Así lo dice el público —4,7 estrellas según 127 clientes en París— y así lo dice su precio, no siempre alcanzable. Por estos días se dignan a tener un poco de descuento, $40 mil de rebaja que no son nada de despreciables para este comodísimo y muy fino par de audífonos. Precio normal: $179.990.

Afeitadora Philips S6640 - 41%

La serie 6000 de Philips es la de las mejores afeitadoras de Philips, una de las marcas más prestigiosas del mundo en estos productos. Al menos así nos lo dijeron varios barberos hace un tiempo, cuando les preguntamos por consejos para elegir una de estas máquinas. Tiene un revestimiento antifricción que reduce la irritación al mínimo imaginable y cabezales con cinco direcciones que llegan a todos los contornos. Precio normal: $129.990.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 1 de julio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.