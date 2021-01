12 grandes ofertas de esta semana

El verano ha estado lento en rebajas, pero el que busca siempre encuentra alguna oferta. Después de varias horas buceando en las grandes tiendas y portales del retail, encontramos 12 interesantes productos con grandes descuentos.

Mascarilla KN95 10 unidades Kbeen - 66%

¿Aburrido de las mascarillas? Como todos, pero el virus sigue resistiendo, la vacunación está lenta, y todo indica que aún nos quedarán por delante muchos meses con la cara cubierta. Mejor resignarse y aprovechar esta oferta de unas KN95, a un tercio de su valor original. Precio normal: $29.990.

Contenedor FoodSaver Fresh 1.8 litros - 56%

El calor arrasa con todo, y últimamente hay que refrigerar hasta las servilletas para que no se echen a perder. Para aprovechar mejor el espacio, y también darle más tiempo de vida a los alimentos, un gran método es guardarlos al vacío. Este recipiente permite quitarle el aire a la comida y mantenerla fresca por más tiempo. Precio normal: $12.990.

OLED LG 55″ 4K HDR SMART TV 2020 - 41%

Hasta hace unos años, 55 pulgadas de pantalla eran una obscenidad, pero hoy se han vuelto el estándar de las Smart Tv. Este modelo, de los más recientes de LG, delgado como un vidrio y con conectividad total, figura con un 41% de descuento. Precio normal: $1.849.990.

Router inálambrico TP-Link N300 - 55%

Como lo decíamos en este artículo, muchas veces la calidad de tu internet no tiene que ver tanto con la señal que llega desde tu compañía sino que del router que esta te instaló. Normalmente no son aparatos muy potentes, por lo tanto el wifi no viaja con toda la amplitud e intensidad que necesitas. Este TP-Link podría mejorarte tu vida teletrabajadora. Precio normal: $32.990.

Cámara fotográfica Sony Mirrorless A7S II Body - 50%

¿Una cámara fotográfica? Es como querer comprarse un mp3 para escuchar música o un bíper para recibir mensajes. Para eso están los celulares, ¿o no? Pues por muchos lentes y MP que tengan los teléfonos, todavía no consiguen emular la calidad y manualidad de una cámara profesional como esta, con lentes desmontables y que además graba videos en 4K. Precio normal: $2.230.000.

Funda de plumón Basement Home Mathias 220 hilos - 60%

Esa mancha de café que no sale, esa hilacha que insiste en descoserse, ese color desteñido que nunca volverá: tu plumón seguro te sigue abrigando por las noches pero su apariencia ya no es la que era. Cúbrelo entonces con una funda, que puedes meter a la lavadora cuando quieras, y que hará que tu vieja cama parezca una nueva de hotel. Precio normal: $59.990.

LED Samsung QN55LS01 / 55″ / Ultra HD 4k / Smart Tv - 37%

Otro smart tv, otra vez de 55 pulgadas, pero esta vez Samsung y a un precio más que conveniente. Su soporte es desmontable y su diseño 360 permite ponerla en cualquier lugar de la casa sin que se vean cables ni horribles entradas de video. Precio normal: $1.199.990.

Computador All In One HP 200 G4 / 22″ / Intel Silver J5040 / 1 TB / 4 GB RAM - 36%

Se viene el colegio y de seguro será con clases online. Ya vimos la desventaja en la que quedaban aquellos niños o niñas que no tenían una buena herramienta para conectarse y estudiar en línea. Este PC de HP dice tener todo en uno, y puede servir tanto para las teleclases como el teletrabajo y la televidasocial. Precio normal: $599.990.

Hervidor eléctrico Sindelen HA-4100 4 lt - 30%

Un hervidor de acero inoxidable que cabe en cualquier cocina pero que es capaz de hacer ebullir hasta 4 litros de agua. Ideal para el invierno, que seguramente será confinado, donde las tazas de té no paran de salir desde la mañana hasta la noche. Precio normal: $29.990.

Taladro percutor inalámbrico DeWalt 13mm 20V + 2 baterías - 34%

En toda casa debe haber un taladro, y mejor aún si es percutor, ya que ninguna muralla, por muy firme que sea, se podrá resistir a esa repisa que quieres instalar o a esa cortina roller que estás pensando en poner. Aquí hay un modelo inalámbrico, que incluye dos baterías y su cargador, con un 30% de rebaja. Precio normal: $219.990.

Extractor de jugos Ursus Trotter Ut-Bronte150 - 50%

La fruta abunda durante estos meses y a un muy buen precio, por eso conviene aprovecharla no solo en postres o meriendas sino también en jugos. Este extractor Ursus Trotter, a mitad de precio, promete sacar más zumo que otras máquinas, haciendo menos ruido y con uso muy sencillo. Precio normal: $139.990.

Smartphone Xiaomi Redmi 9A 32GB - 46%

El popular modelo de Xiaomi tiene dos cámaras —una de 13 y otra de 5 MP—, una potente batería de 5 mil mAh —que permite 19 horas de video consecutivas— y una cómoda pantalla de 6,5″. ¿El descuento? Casi de un 50%. Precio normal: $131.760.

*Los precios de los productos están actualizados al 21 de enero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.