12 regalos para papás cocineros y sibaritas

Una cava

Tener los vinos a la temperatura justa que uno quiere es realmente una delicia. Ligeramente fríos en el caso de algunas cepas, derechamente fríos en el de otras, alrededor de los 18 grados en algunos tintos y así; las posibilidades son muchas. Por lo mismo, tener una cava en casa, por pequeña y simple que esta sea, siempre será bienvenida. Las hay en un montón de modelos, capacidades, dimensiones y utilidades. Solo hay que buscar la que mejor satisfaga nuestro presupuesto, necesidades y, por supuesto, espacio. Siempre será un regalazo para el Día del Padre.

Cava de vino Fensa 12 botellas (de 12º a 18º)

Una grilla

Estamos casi en invierno y ya hace frío. Por lo mismo, salir al patio o el balcón para cocinar algo en la parrilla no siempre resulta una buena idea. Ahora bien, si tenemos en casa una grilla de fierro fundido, podríamos preparar en la comodidad de nuestra cocina delicias como bifes, pescados y hasta verduras. Solo hace falta calentar muy bien la grilla y aplicarle apenas un poquito de materia grasa. El resto del trabajo lo hace el fierro fundido. Los padres seguro agradecerán no tener que salir a hacer un asado con estas bajas temperaturas.

Grilla cuadrada de hierro fundido Lugano 26 cm

Chocolate de verdad

Mientras más cacao, menos grasa y menos azúcar tiene un trozo de chocolate, la experiencia al degustarlo mejora ostensiblemente. Es que el dulce del azúcar y lo meloso de la grasa no hacen más que tapar en nuestra boca toda la potencia del cacao, que debe ser el ingrediente principal de todo chocolate y no una mera comparsa. Por todo lo anterior, un gran regalo para los padres es una barra de chocolate “de verdad”. Es decir, alto en cacao. Ojo, no son difíciles de conseguir y están bien rotulados. De 70% de cacao hacia arriba, la cosa se pone más que interesante.

Barra de chocolate Óbolo 100% cacao 80 gr (Pangoa, Perú)

¿Quién dijo queso?

El queso, o mejor dicho, los quesos, son todo un mundo. Por esta misma razón, es imposible no encontrar un queso que se alinee con los gustos de nuestros padres y que se convierta en una excelente alternativa para regalarle este fin de semana. Puede ser algo blando y cremoso como el brie, algo más fuerte como el roquefort, o derechamente un queso duro como el comté. Al final, solo hay que elegir el que vaya mejor con el paladar de nuestro padre. ¿Una recomendación? Este tomme crayeuse, un queso alpino, semiblando y de sabor cítrico y terroso.

Queso Tomme Crayeuse 150 g

Algo de charcutería

Salvo que sea vegetariano, creo que no hay padre que no guste de un buen jamón serrano o algún embutido de buena factura. Mal que mal, cuando las grasas son de buena calidad no le hacen daño al organismo y —según algunos— hasta previenen otras enfermedades. Así las cosas, no es mala idea regalar este domingo una buena selección de estos productos. Puede ser un morcón ibérico, parecido al chorizo pero embutido en el intestino grueso en vez del delgado, con carne magra de cerdo picada a mano.

Morcón ibérico Las Bellotas (pieza entera)

Caviar nacional

No tiene nada que ver con esas antiguas promociones de “licor nacional” que se ofrecían en algunos bares, y que era mejor evitarlas debido a su dudosa procedencia. Lo que pasa ahora es que finalmente en Chile tenemos caviar de factura local pero al mismo tiempo de calidad. Sin ser una ganga ni mucho menos, tiene precios algo más decentes que los importados directamente desde Rusia. Y claro, un padre que sabe de comida siempre agradecerá una latita de caviar, por pequeña que esta sea.

Caviar Oscietra Kenoz 30 g

Trufa en todas sus formas

Este hongo, que crece en las raíces de algunos árboles y que justamente se cosecha durante esta época del año, ha sido considerado muchas veces como “el oro negro de la cocina”. Oscura y del tamaño de una papa, la trufa posee un olor intenso y fuerte, pero un gusto agradable y muy superior a otros aliños como el ajo o el romero. Se puede usar rallada encima de un guiso de carne o unos huevos, aunque también tiene versiones en aceite e incluso en reducciones de aceto balsámico, las que de verdad pueden transformar un plato por completo. Créanme, nadie en su sano juicio —menos un padre— pondría mala cara al recibir un regalo trufado.

Reducción de aceto balsámico trufado Katankura 250 ml

El jigger es necesario

Para los padres que gustan de la coctelería tradicional, y también para los que andan en busca de nuevos inventos a la hora de tomar un cóctel, el jigger resulta imprescindible. Es que con este pequeño utensilio se acaban las dudas de cuánto agregar de cada ingrediente, ya que tiene todo medido y listo para ser usado. ¡Con un jigger no hay cómo equivocarse!

Medidor para coctelería (jigger) Lugano 30 ml/60 ml

Canastas para la parrilla

A muchísimos padres les gusta parrillar y cada vez son más variados los alimentos que se meten a la parrilla. Además de las carnes, hoy se suelen asar pescados, verduras, mariscos e incluso frutas. Muchas veces, eso sí, resulta incómodo asar estas cosas, por lo que una canasta parrillera viene muy bien. En el mercado hay muchas alternativas y a variados precios, es cosa de buscar para encontrar la que más nos convenza y convenga.

Canasta para asar Weber 46 cm

Exprimidor tipo tenaza

Están los exprimidores eléctricos para hacer jugo de naranja por las mañanas y también sus homólogos mecánicos. Sin embargo, para cuando se requiere solo un par de cítricos, por ejemplo para el pisco sour o para aliñar una ensalada, lo mejor es un exprimidor tipo tenaza, más fácil y rápido de usar… y también de lavar. Este Winco además es lindo, por lo que no viene nada de mal para regalárselo a papá.

Exprimidor de naranja Winco tenaza 23 cm

¿Para qué un mortero?

Para moler sal gruesa, para machacar ajos hasta hacerlos una pasta, para triturar clavo de olor o semillas de cilantro. Para hacer pesto al modo tradicional y, en general, para preparar todo tipo de mezclas de aliños. En una cocina, claro está, un mortero tiene múltiples usos y también puede ser un gran regalo para el Día del Padre.

Mortero de fierro Lugano 13 cms

Todo ahumado

Otro juguete para papá en su día: un ahumador. Sí, porque estos aparatos son cada vez más compactos y fáciles de hacer funcionar, y se pueden hacer trabajar incluso en el balcón de un departamento. Así, podemos tener chuletas, pollo, mariscos y en realidad todo tipo de carnes con ese exquisito toque ahumado. Ideal para los meses de invierno que ya vienen. Este modelo, además, puede funcionar como parrilla y horno.

Cilindro ahumador mediano Mr. Grill

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 14 de junio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.