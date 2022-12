13 ideas de skincare y cuidado de la piel para regalar: cremas, serums, protectores y más

Sabemos que hacerle un regalo a personas amantes del skincare es difícil. Sus botiquines o estantes del baño —como también sus closets, cómodas y veladores— están llenos de cuanto producto uno se pueda imaginar. Y la buena intención de obsequiarles algo relacionado al cuidado de la piel o el maquillaje puede convertirse en un momento incómodo si es que se trata de una crema que ya tienen un labial pasado de moda.

Pero en Práctico tenemos bastante experiencia escribiendo sobre dermocosmética y cuidado facial. En los últimos años hemos hablado con decenas de dermatólogas y maquilladoras, como también revisado las más recientes tendencias de skincare en redes sociales. Con esa información, hicimos el siguiente listado de productos que serán un regalo seguro para cualquier persona obsesiva del cuidado de su piel.

Concentrados antiaging Kumiko Proteoglycans Plus 2 ml (15 unidades)

“Magia en una botella”: así les llama Ricky Martin a las ampollas anti-aging de Kumiko, las mismas que recomendaba Isadora Borel, creadora de contenido conocida como The New Way en una publicación anterior.”Son el mejor regalo para potenciar la hidratación, suavidad, luminosidad y firmeza en la piel”. Se usan en la noche sobre la piel limpia del rostro y el cuello, en reemplazo del serum. Al otro día, la piel amanece radiante.

Crema reafirmante para el cuello NeoStrata 80 g

“Promete revertir los signos visibles del envejecimiento con componentes que incrementan la síntesis de colágeno y protegen las células madre de la piel”. Así describe esta crema nuestra columnista Rosario Grez en un artículo sobre productos para el cuidado del cuello y escote, zonas que muchas veces pasan más desapercibidas en comparación al rostro. “He estado usando este producto durante varias semanas. No es grasoso, a diferencia de otras cremas, y creo que mi cuello se ve más tonificado después del uso regular”, escribió Diane F en un reseña de Amazon.

Serum renovador de piel Kiehl Retinol 30 ml

“Además de tener retinol puro, incluye ingredientes como peptidos, ceramidas, niacinamida, ácido hialurónico y vitamina E, que ayudan reparar la barrera cutánea y potencian el efecto anti-age, despigmentante e hidratante”, comentaba Ana Salazar, creadora de contenido conocida como @skincarebyanns, en otro artículos de skincare recomendados. El retinol “ayuda a promover la síntesis de colágeno, borrar arruguitas superficies e incluso despigmentar”, explica.

Kit iluminador Murad

¿Buscas una piel luminosa y a la vez atenuar la hiperpigmentación? Eso es lo que prometen los siguientes cuatro productos de la línea Environmental Shield: además de hidratar y prevenir el daño ambiental, ayuda a proteger contra la luz ultravioleta.

Contiene un limpiador Essential-C (60 ml), un serum corrector Rapid Age Spot (30 ml), un humectante de amplio espectro con FPS 30 Essential-C Day (21 ml) y serum iluminador Vita-C Glycolic (5 ml). “Creo que este es un gran conjunto para familiarizarse con esta línea de Murad”, reseñó Xenia en Google.

Serum antimanchas Garnier Express Aclara 30 ml

En la categoría serum, un producto BBB es el Express Aclara de Garnier, cuyos ingredientes que despigmentan, como la vitamina c y la niacinamida, hacen efectos positivos en pieles con manchas. “Va bien con cualquier tipo de piel y la vitamina C nos aporta mucha luminosidad”, recomienda la tiktoker María Villa.

Gerl con ácido hialurónico Neutrogena Hydro Boost 50 g

Esta crema de Neutrogena está gozando de una excelente reputación en TikTok, donde varias la han recomendado como un hidratante bueno y accesible. “No por ser más caro siempre será mejor, ya que existen muchísimas opciones económicas que incluso tienen mejores ingredientes y calidad que marcas de renombre”, señalaba Ana.

Suero reparador Estée Lauder Advanced Night

“Promete mejorar la apariencia de la piel, reducir manchas y proporcionar luminosidad. No es oleoso ni comedogénico, por lo que cualquier piel adulta lo puede utilizar sin temor a que ensucie los poros o provoque brotes”: así lo describió la periodista Andrea Hartung en Paula sobre este suero, uno de los más populares en la categoría detratamiento antiage.

Fotoprotector ISDIN Fusion Water FPS 50 ml

“Tiene una textura ligera, muy cómoda de aplicar. No dejan una sensación grasosa en el rostro ni tampoco una capa blanca en la piel”, recomendaba Soy Piel Grasa, creadora de contenido en una publicación anterior de Práctico. “Es un protector solar que no deja una sensación grasa, no deja la piel blanca, no saca granos, no es tan caro y es para todo tipo de piel: así es el ISDIN Fusión Water, que tiene una protección alta contra los rayos UVA/UVB y oil free”, dice el tiktoker Álvaro Platón en su review.

Soufflé limpiador Minata 120 ml

Este limpiador tiene extractos de melón, té blanco y aloe vera. “Ideal en todo tipo de piel, porque es efectivo, suave con la piel y dura un montón”, nos recomendaba Isadora Borel. Se sugiere usarlo una vez al día, preferentemente en la noche. “Es segunda vez que compro el limpiador acuoso de Minata y es realmente bueno, deja la piel muy suave, limpia, sin resecarla y es apta para piel sensible. Me duró aproximadamente 7 meses utilizándola todas las noches”, dice la reseña de Lis26 en Paris.

Aceite desmaquillante de Viento Májen 100 ml

“Limpia, desmaquilla y nutre la piel, aumentando colágeno y reparando las células dañadas. Retira impurezas grasas y es para todo tipo de pieles, incluso las con tendencia acnéica”, escribió nuestra Rosario Grez sobre esta alternativa. “Pensé que quedaría mi cara grasosa, pero la verdad es que quedó suave y muy iluminada. Excelente producto”, dijo Alejandra T en un review de Majen.cl. Esta puede ser una buena opción para quienes se maquillan diariamente.

Crema lígera Ducray Melascreen FPS 50+ 40 ml

“Previene y trata los signos del fotoenvejecimiento acelerado (manchas/arrugas) por contener activos como el ácido azelaico y ácido glicólico. En textura es una crema ligera, por lo que es Ideal para pieles normales a mixtas, incluso sensibles”, sugiere Rosario Grez en un artículo sobre protectores solares. Un muy buen regalo para quienes necesiten mucha protección solar pero además algunos cuidados cosméticos.

Parches para el contorno de ojos G9Skin Pink Blur Hydrogel

“Tengo la piel sensible y estas fórmulas me han ayudado mucho”, recomendaba la creadora de contenido Silvana Schwartzberg en un artículo sobre cosmética coreana. Estos “cubre ojeras” de hidrogel humectan precisamente esa zona, la del contorno ocular. Su función es calmar, refrescar y suavizar esa área, que siempre delata el cansancio y la fatiga. Tienen un alto poder anitoxidante y antimanchas, gracias a su compuesto con extracto de mora, arándanos y de bayas de saúco negro.

Mascarilla facial Germaine de Capuccini Timexpert C+ 50 ml

En un artículo de mascarillas de Paula, la cosmetóloga Gloria Cifuentes, especialista en estos productos, recomendaba la Timexpert C+, rica en vitamina C y jalea real, ya que logra un efecto de piel estirada, tersa y luminosa. “Para las necesidades de mi piel, esta es la mejor crema”, escribe Gabriela Badea en un review en Amazon. “La vitamina C me aporta luminosidad y tengo la cara más hidratada. ¡La adoro!”.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 30 de noviembre de 2022. Sus valores y disponibilidad pueden cambiar.