Los mejores regalos para amantes del skincare

El cuidado de la piel ha tenido un auge durante los últimos años —en especial a partir de la pandemia—, con varias personas aplicándose rutinas diarias de autocuidado a favor de este órgano, que no solo es la cara externa de nuestro cuerpo sino que también retiene los fluidos corporales, mantiene alejado a los microbios dañinos y previene la deshidratación.

Eso dice un estudio global encargado por la marca dermatológica CeraVe, que demostró que el 64% de las personas en todo el mundo dice que sus rutinas de limpieza han cambiado durante los últimos 12 meses. En Chile el porcentaje alcanza un 75%.

Es muy probable que entre tus amigos o familiares haya más de una entusiasta del skincare —que es como se le llama a la práctica de aplicarse productos y cuidados en la piel—, y para no regalarles la típica crema lechuga o nivea, conversamos con tres instagrammers especializadas en rutinas de belleza y testeo de productos, quienes nos sugirieron dieciséis ideas dermatológicas para obsequiar en Navidad.

Para todas las pieles

“Soy de las personas que solo regala skincare, así que tengo un montón de ideas para dar”, cuenta Isidora Borel, ingeniera comercial y en cuyo proyecto The New Way —que también incluye un podcast— genera contenidos de todo tipo respecto al cuidado de la piel. Su fuerte, eso sí, está en probar y comentar las novedades del mercado. “Estos son los productos que más me han gustado en el último tiempo y que sirven para todas las edades y tipos de piel”.

Aceite de semilla de papaya Elquimia 15 ml

“Es mi aceite favorito para nutrir y dar una luminosidad impactante a la piel. Es una marca chilena, con economía circular y 100% natural. Ideal para todo tipo de piel, hasta las más sensibles u oleosas”, comenta Borel, quien además de catalogarlo como “maravilloso”, añade que se puede comprar con descuento en Elquimia.com si se agrega el código THENEWWAY.

Soufflé espumoso limpiador Minata 120 ml

Para Borel, un limpiador es siempre un buen regalo. “Después del factor solar, es el paso más importante para poder mantener una piel balanceada e iluminada”, dice. Este producto, que tiene extracto de melón, té blanco y aloe vera, es “ideal en todo tipo de piel, porque es efectivo, suave con la piel y dura un montón”. Su uso recomendado es una vez al día, preferentemente en la noche.

Concentrados antiaging Kumiko Proteoglycans plus 2 ml (15 unidades)

Estas ampollas que sugiere The New Way “son el mejor regalo para potenciar la hidratación, suavidad, luminosidad y firmeza en la piel”. Justamente ella las usa “sobre la piel limpia, en la noche, en reemplazo del serum”. Al otro día asegura que “la piel amanece radiante”.

Borel comenzó con The New Way hace aproximadamente tres años, sin embargo lleva alrededor de una década atenta a la evolución que ha tenido la industria, “probando distintas marcas y productos”.

Para despigmentar

Ana Salazar Galaz, más conocida en Instagram como @skincarebyanns, Es interna de sexto año de Medicina, además de licenciada en Ciencias Médicas en la Universidad de Santiago, pero con este espacio en redes sociales su objetivo es entregar información sincera, con una visión médica y base científica.

“Estaba cansada de seguir consejos sobre el cuidado de la piel que veía en internet durante mi adolescencia, que muchas veces prometían resultados irreales, provocando incluso más daño que beneficio”, cuenta.

Para ella, el ingrediente que no puede faltar en una rutina de skincare es el retinol. “Ayuda a promover la síntesis de colágeno, borrar arruguitas superficies e incluso despigmentar”. Su favorito es precisamente el sérum con retinol de Kiehl’s, porque es apto para todo tipo de piel “y se puede usar en el contorno de ojos. Además de tener retinol puro, incluye ingredientes como peptidos, ceramidas, niacinamida, ácido hialurónico y vitamina E, que ayudan reparar la barrera cutánea y potencian el efecto anti-age, despigmentante e hidratante”.

Serum Retinol Skin-Renewing de Kiehl’s 30 ml

Otro producto que contribuye a despigmentar es la crema-gel nocturna Solactive Night Repair, de Deutsche Pharma, una “infalible” para esta temporada cuando abunda el sol y el calor. “Tiene enzimas, como las endonucleasas y ECGC-3, que ayudan a reparar el ADN de la piel dañada por la radiación UV”, puntualiza la interna de medicina. “Al tener antioxidantes, nos protege contra el estrés oxidativo, ayuda a despigmentar y prevenir líneas de expresión”.

Solactive Night Repair de Deutsche Pharma 100 ml

En relación a la comunidad que se ha gestado en su espacio, lo que más le gusta es la gratificación cuando sus seguidores “me cuentan cómo mis consejos les han ayudado mucho o incluso que les han cambiado la vida”. Cuando eso sucede, “siento que mi corazón va a explotar y me doy cuenta de que ha valido el esfuerzo que he puesto en esto”, asegura.

En la misma línea de productos que contribuyen a despigmentar figura el Serum Express Aclara Booster, de Garnier, que tiene poderosos ingredientes despigmentantes como la vitamina c y la niacinamida.

Serum Express Aclara Booster de Garnier 30 ml

Para pieles grasas

“Me gustan las rutinas de skincare sencillas”, comenta la instagrammer @soypielgrasa, quien insta no perseguir este ideal irreal de “buscar una piel perfecta como la de los filtros o de Photoshop”. Para ella es necesario “dejar atrás esa presión que se nos ha impuesto desde temprana edad, porque muchas veces sólo encontrarán frustración y angustia. Creo que es mejor buscar mantener nuestra piel sana”.

Gel limpiador Eucerin DermoPure Oil Control 200 ml

Este producto es recomendado porque entre sus ingredientes tiene ácido salicílico, “muy conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas”. Otro atributo a favor es que al enjuagar su rostro “deja una sensación de limpieza y frescura sin dejar la piel tirante”.

Serum Chelonoidis Natmédica

Según indica esta creadora de contenido, un sérum es una buena idea de regalo porque “existen muchos y puedes encontrar uno para cada necesidad de la piel”. En cuanto a su rutina, ella prioriza “que tengan propiedades seborreguladoras o despigmentantes”.

Este sérum de Chelonoidis tiene como ingrediente principal niacinamida, lo que a su vez tiene “múltiples beneficios para tu piel: es seborregulador, antiinflamatorio, iluminador y antioxidante”.

*Este producto se volverá a vender a medidados de enero en el sitio de Natmédica, emprendimiento de Villa Alemana.

Soy Piel Grasa comenzó a crear contenido relacionado al skincare desde 2020, y desde entonces siente que ha “co-construido en conjunto con las personas que me siguen, ayudándonos mutuamente”.

“Hay un ambiente amable y amigable, donde puedo compartir mi experiencia con el acné de una manera honesta, visibilizando que tener acné va más allá de un dolor físico y que también conlleva un dolor emocional”, comenta. A través de su cuenta relata su experiencia con distintos productos, informando respecto a sus resultados, precios y usos.

Máscara hidratante Clinique

Tanto ella como Salazar recomiendan esta crema, que describen como de textura ligera, por lo que “no deja esa sensación de pesadez en el rostro”. Eso la convierte en una buena opción para pieles mixtas a grasas.

Una opción similar, pero más amigable para el bolsillo, es la Hydro Boost de Neutrogena. Respecto a los precios, que a veces pueden ser elevados, Soy Grasa opina que éste no define necesariamente la calidad de un producto. “No por ser más caro siempre será mejor, ya que existen muchísimas opciones económicas que incluso tienen mejores ingredientes y calidad que marcas de renombre”.

Acniben de ISDIN 40 ml

Para Soy Piel Grasa, las cremas de rostro también son un buen regalo. En su caso —y debido al tipo de piel— prefiere “las cremas con textura muy fluida”. Una de sus favoritas es la Acnibende ISDIN, porque “es tipo gel, tiene una muy buena absorción y no se siente la piel pesada luego de aplicarla”.

Fotoprotector

Para Salazar, el fotoprotector “es un regalo que siempre es muy bienvenido”, ya que especialmente durante el verano es el broche de cada sesión de skincare. Entre sus favoritos figuran el Fusion Water de Isdin y el Oil Control Toque Seco de Eucerin, ambos con “una textura ligera, muy cómodos de aplicar, no dejan una sensación grasosa en el rostro ni tampoco una capa blanca en la piel”.

Accesorios de skincare

No todo son lociones y cremas. También existen artículos que sirven para incentivar el cuidado de la piel. Sin embargo, no es llegar y comprar la última novedad del mercado, puesto a que no todos estos artículo tienen una repercusión dérmica positiva. Es lo que pasa por ejemplo con los populares cepillos faciales. Ana Salazar advierte que “son más agresivos con la piel y van exfoliando el rostro”, por lo que en caso de no usarse con moderación “podrían generar una sobreexfoliación y daño en la barrera cutánea”. Este producto está “contraindicado para pieles sensibles y/o con alguna patología”.

Lo que sí recomienda son los rodillos o gua sha de piedra, “ya que con el masaje ayudan al drenaje linfático y a relajar la musculatura”. Eso no es todo, puesto a que “el frío de la piedra sirve para desinflamar, promoviendo la vasoconstricción”. Si bien tiene un efecto momentáneo y no a largo plazo, “son un excelente complemento”.

“La piedra gua sha también es de mis herramientas favoritas”, dice Borel, puesto que además de dar este efecto de lifting, “actúa como un ‘gimnasio para la piel”. Últimamente, se inclina por los que mezclan piedra con vibración.

Roller de aventurina Skin Beauty Shop

Bata SPA The New Way

Y para tener la experiencia spa en su máxima expresión, la creadora de The New Way sugiere su propia bata spa, la que puede ser personalizada con tu inicial. “Al ponértela es como que te teletransportas a un spa de lujo, mientras haces tu rutina cómoda, con una tela fresca y de extrema calidad”, añade.

Sombrero Marquis

Soy Piel Grasa no utiliza accesorios de skincare, pero considera que un buen regalo puede ser un sombrero, considerando las altas temperaturas. “Para protegernos del sol cuando nos encontremos fuera de casa: así, aparte de verse bien, estaremos protegiendo la zona del cuello y las orejas”.

Funda de seda natural Momme

Las fundas de almohada o un antifaz de seda son opciones que también recomienda la interna de medicina, porque “generan menor fricción y resistencia en la piel ayudando a evitar las arruguitas que se forman al dormir”.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 21 de diciembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.