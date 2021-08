Los efectos de la pandemia en la limpieza facial

Sobre la limpieza del rostro y la piel hay tantos secretos y rutinas que muchas veces no sabemos cuál es la adecuada. Así, en el universo de alternativas de cuidado están los diez pasos coreanos que hacen lucir la piel de las orientales perfecta, el “skin minimalismo” que simplifica la rutina de belleza, la tendencia orgánica y tantas otras que también nos cautivan con sus prometedores resultados.

Un hábito que en tiempos de pandemia se ha vuelto central no solo por el uso de las mascarillas sino también por la permanente utilización de higienizantes en la piel. Esto ha hecho que las preguntas sobre el cuidado de la piel en internet haya aumentado. Realidad que dio a conocer la nueva encuesta global realizada por la marca CeraVe (en línea con Ipsos), que demostró que el 64% de las personas en todo el mundo dice que sus rutinas de limpieza han cambiado durante los últimos 12 meses, donde en Chile el porcentaje alcanza un 75%.

El estudio reveló que en los 23 países encuestados (más de 10.100 encuestados) solo el 11% de las personas recibió información sobre este tema directamente de un dermatólogo, y la mayoría de los encuestados buscó información en familiares, amigos, y en las redes sociales para alimentar sus conocimientos de limpieza facial y rutina de cuidado de la piel.

Lo cierto es que aunque el 59% de las personas cree que los consejos de un dermatólogo benefician a su piel, solo el 11% se ha informado de expertos sobre la limpieza facial adecuada durante este tiempo. De hecho, el 37% de los encuestados no pensó en pedir consejos de limpieza facial cuando visitaba a un dermatólogo.

Al respecto, Carmen G. González, dermatóloga chilena y una de las panelistas del webinar realizado por la marca CeraVe en Estados Unidos para lanzar los resultados del estudio, señaló que: “Me he dado cuenta de que en este último tiempo los adolescentes están muy preocupados por el cuidado de la piel y los dermatólogos deberíamos darnos el tiempo para hablar mucho más sobre cuál es la correcta protección”.

Si bien internet se ha transformado en el espacio virtual para buscar respuestas de todo tipo, cuando se trata de nuestra salud no es el mejor lugar. En él encontramos tips de belleza de dudosa procedencia y mitos sobre el cuidado de la piel que perpetúan hábitos que la dañan. Una realidad que también demostró la encuesta de CeraVe, la que evidenció el desconocimiento de las personas sobre la limpieza del rostro. De esta forma el 69% de los encuestados contestó que usaba agua caliente y tibia para limpiar su rostro; el 67% respondió que no utilizaba limpiadores con pH balanceado; el 42% señaló que ocupaba solo agua para limpiar su rostro; el 31% manifestó que se sentía “muy limpio al punto de sentir tirante su piel " después de la limpieza, y el 30% contestó que la limpieza no puede ayudar a restaurar la barrera cutánea.

Al respecto la dermatóloga Valerie D. Callender, otras de las invitadas al webinar, sostuvo que “el proceso de limpieza del rostro debe ser gentil y la gente debe estar segura de que los productos son los adecuados para su piel”.

Una opinión con la que estuvo de acuerdo González quien manifestó que: “La piel es una barrera entre nosotros y el exterior, y debemos mantenerla sana. Sería bueno que la gente tuviera educación sobre cómo cuidarla porque es un órgano tan importante como pulmones y otros”.

Limpiar tu piel como un experto

Pese a que la gente está consciente de que las respuestas certeras sobre su piel debe darlas un dermatólogo, su principal fuente de información son los canales digitales. Sobre ello el estudio sostiene que el 48% de los encuestados dice que la prensa y las fuentes de internet fueron sus principales recursos de información para obtener consejos sobre limpieza facial.

A pesar de este aumento en la influencia de los medios digitales en los hábitos de limpieza facial, los encuestados entendieron la necesidad de seleccionar cuidadosamente en qué contenido confiar. Es revelador que 83% de los encuestados chilenos estuvo de acuerdo con que los consejos sobre el cuidado de la piel en línea no siempre son adecuados.

Pese al escenario desfavorable, el estudio también mostró la realidad de quienes sí optaron por consultar a un dermatólogo. Los resultados fueron: mejores rutinas de limpieza y hábitos de cuidado de la piel después de la limpieza, y el doble de probabilidades de informar una mejora en la salud de su piel durante el mismo período. Así el 59% de ellos usaba un limpiador facial versus el 41% de los encuestados que no consultaron a un dermatólogo; el 76% de ellos señaló que su limpiador mantuvo la salud de su barrera cutánea versus 60% de los encuestados que no consultaron a un dermatólogo y el 25% de ellos informó que la salud de su piel mejoró en el último año versus el 12% que no consultó a un dermatólogo.

Frente a esta realidad el profesor Michael J. Cork, otro de los panelistas del webinar, sostuvo que: “Necesitamos más dermatólogos que recomienden y entreguen consejos y expliquen de forma simple en las redes sociales”. El especialista junto al resto de los panelistas del webinar desmitificaron algunos de los tips que abundan en internet y entregaron un listado de consejos que son el comienzo de un correcto cuidado de la piel. Acá algunos de ellos:

∙ Siempre limpiarse la piel con agua tibia. El agua muy caliente daña la capa protectora de la dermis.

∙ Utilizar un limpiador que sea adecuado con el ph de cada piel.

∙ No se puede detener el tiempo, sí utilizar productos que mejoren la piel.

∙ Sobreexfoliar produce daño en la piel.

∙ Nunca usar muchos productos cuando se limpie la piel. Es mejor una limpieza simple pero efectiva.

Un limpiador para cada momento del día

Limpieza Para Piel Normal a Seca Limpiador Hidratante

Limpia e hidrata profundamente y ayuda a equilibrar la barrera natural de la piel sin dejar la piel reseca. Fórmula contiene 3 ceramidas esenciales y Ácido Hialurónico, limpia y mantiene hidratada tu piel, sin perfume, siendo apta para pieles sensibles. Fórmula no comedogénica, posee Ácido hialurónico y Tecnología MVE que permite mantener la piel hidratada por 24 horas.

Limpieza para Piel Mixta a Grasa Gel Limpiador Espumoso

Desarrollada con dermatólogos, este limpiador posee 3 ceramidas esenciales y Ácido Hialurónico, que mantienen tu piel hidratada y Niacinamida que ayuda a reparar, retener la hidratación y calmar la barrera protectora de la piel. Limpia, profundamente eliminando la suciedad, el exceso de sebo y restos de maquillaje. No es comedogénico por lo que no obstruyen los poros.

Limpieza para Piel Rugosa Limpiador Anti-rugosidades

La piel seca, irregular y rugosa necesita una limpieza profunda. CeraVe Limpiador Anti-rugosidades refrescante y elimina la suciedad, grasa y exfolia la piel. Su fórmula espumosa en gel con Ácido Salicílico exfolia y suaviza la zona. La piel seca, irregular y rugosa necesita una limpieza profunda pero que no dañe su barrera. CeraVe Limpiador SA Anti-Rugosidades limpia, alisa y exfolia eliminando la suciedad y exceso de grasa. Diseñada para mejorar la textura de la piel, sus 3 ceramidas esenciales que mantienen la barrera protectora y la Niacinamida calma y mejora la sensación de comodidad en sus usuarios. Hipoalergénica, sin perfume ni exfoliantes mecánicos que comprometen la tolerancia al producto.