Consejos para entrar en la K-Beauty, la popular cosmética coreana

En un artículo sobre cosmética coreana en un blog especializado sobre el tema, relatan que la historia de este tipo de maquillaje se remonta a la década de los setenta, durante la larga dictadura del general Park Chung-hee, quien entonces había prohibido la importación de cosméticos extranjeros. Fue por necesidad, entonces, que se gestó el comienzo de la que hoy es una inmensa industria con alcance global.

Tras la incorporación de la mujer como fuerza laboral y la inserción de tecnología especializada, la República de Corea liberalizó la venta de sus productos, que desde ese entonces no han hecho nada más que ganar adeptos alrededor del mundo, más aún durante los últimos años en que el K-Pop domina los rankings musicales y los doramas son como las antiguas e interminables teleseries brasileñas, que mucha gente ve por largas temporadas después de almuerzo o durante la noche.

No son pocas ni pocos los que se sienten cada vez más atraídos por esta estética. Para saber más de este mundo, y conocer los productos que nos pueden acercar más al look k-poper, conversamos con una maquilladora y profesora de cosmética coreana, con una especialista de una marca y una influencer.

Descifrando la belleza coreana

“Tiene formulaciones cosméticas que son realmente buenas con precios que son bastante accesibles”, comenta la maquilladora y profesora de cosmética coreana Gloria Rojas. “La competencia, al ser muy grande, solamente beneficia a los consumidores”. Según su experiencia, “las marcas siempre están preocupadas de tener la ultima tecnología en los productos”.

“En Corea, estas empresas están preocupadas de satisfacer las principales preocupaciones de los usuarios, creando fórmulas innovadoras, súper gentiles y efectivas”, dice Macarena Fernández, especialista en K-Beauty de la marca Sokobox. Para ella, la cosmética coreana presenta muchas oportunidades “por su relación precio-calidad, efectividad a corto plazo y su apego por los extractos botánicos con cualidades curativas”.

Fernández explica que, por ejemplo, “si un producto te ofrece los beneficios del té verde, al ver sus componentes te das cuenta de que las fórmulas contienen un alto porcentaje de éste. Por eso es que los resultados suelen ser visibles en menor tiempo”.

Pero además de las bondades del precio y la efectividad, la influencer de belleza Silvana Schwartzberg considera que es en la presentación de los productos, el packaging, donde la cosmética coreana ha elevado los estándares del mercado.

“Dicen que todo entra primero por los ojos, y el packaging de estos productos es tierno e ingenioso, desde huevos como limpiadores faciales o conejitos como toallitas desmaquillantes, hasta mascarillas con caras de animales”, explica Silvana, fundadora del blog especializado Stylo Glazer.

Por qué entrar en este universo

“Solo tienes algo que ganar y nada que perder”, dice la maquilladora Gloria Rojas sobre los productos coreanos. “Se te abre un universo inmenso de alternativas y la rutina coreana en sí tiene una cantidad de beneficios maravillosos”.

Silvana Schwartzberg destaca que muchos de estos productos de K-Beauty son cruelty free, es decir, no son testeados en animales, una certificación importante en estos tiempos.

Sokovox es una de las empresas que comercializa cosmética coreana en Chile, una idea que surgió justamente en un viaje a ese país. “Nuestro equipo notó la importancia del cuidado de la piel en la cultura coreana: la mayoría busca tener un rostro saludable en todo momento y sin distinción de género, donde la prevención es la clave”.

Buscando el producto ideal

Antes de entregar las recomendaciones específicas de las expertas, es bueno que tengas en cuenta que los principios activos de cada producto funcionan de acuerdo a tu tipo de piel, por lo que debes fijarte si son compatibles o no antes de llegar y comprar.

Gloria Rojas recomienda el tónico de ácido hialurónico de Sokobox. “Es uno de esos productos geniales que no son excesivamente caros y con excelente formulación”, dice la maquilladora, que también hace clases sobre belleza coreana.

Hyaluronic Acid Water Toner de ISNTREE

Silvana Schwartzberg comenta que su marca favorita de belleza coreana es G9Skin, y sus dos productos favoritos son la Pink Blur Hydrogel Eye Patch y el White In Milk Capsule Serum. “De verdad que tengo la piel sensible y sus fórmulas naturales me han ayudado mucho”, cuenta.

Pink Blur Hydrogel Eye Patch de G9Skin

White In Milk Capsule Serum de G9Skin

Macarena Fernández recomienda la línea de tónicos Isntree, sobre todo el Green Tea Fresh Toner (con un 80% de té verde orgánico), ideal para pieles más grasas.

Green Tea Fresh Toner

Otro de los más comprados en Sokobox es la bruma hidratante de aloe vera Aloe Real Soothing Gel Mist, además de los productos para el cuidado de labios de Frudia.

Bruma Aloe Real Soothing Gel Mist

Mango Honey Lip Mask - Frudia

No te agobies y prueba

Si googleas cosmética coreana, lo más probable es que te aparezcan rutinas de hasta 10 pasos. Pero 10 es mucho, sobre todo si pensamos en el tiempo que significa y lo caóticas que pueden ser algunas mañanas. Frente a esto, Macarena Fernández sugiere que no debemos agobiarnos por no seguir estos extensos pasos. “Tampoco compren más de lo necesario para seguir las tendencias del momento”, dice la experta, ya que lo más importante de la K-Beauty es “la prevención y la personalización de las rutinas, para que el objetivo sea conseguir una piel saludable, no perfecta”.

Y si necesitas un sensei para recorrer el camino de la cosmética coreana, la maquilladora Gloria Roja hace cursos para aprender a aplicarte los productos de forma correcta y puedas diseñar tus propias rutinas. “En Chile vamos a comprar la crema para las arrugas después de que nos salió la arruga, o el producto anti manchas una vez que estas ya están”, explica. Sus alumnas, en cambio, “van a invertir tiempo para evitar que eso pase”. Si estás interesada puedes escribirle a Gloria en su cuenta de Instagram.

Para Silvana, la cosmética coreana se ha transformado en una gran respuesta ante las necesidades de la mujer. “Esto a la larga beneficia mucho a la piel, dándole vitalidad y mucha fuerza, preparándola para el futuro y cuidándolo de manera responsable”, apunta.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 22 de octubre de 2020. Sus valores y disponibilidad pueden cambiar.