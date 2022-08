19 productos para renovar tu terraza (y que son más baratos de lo que parecen)

Estamos por “pasar agosto” —tocar madera— y el frío retrocede, los días se alargan, se empiezan a encender las parrillas —¡se acerca el Dieciocho!—: es la primavera que por fin se asoma. Y se acerca también el momento de sacar el plumero, tomar la escoba y limpiar tu patio, balcón o terraza para aprovechar las tardes más cálidas.

Por muy estrecho que sea, si tu objetivo para los meses que vienen es invitar a amigos o familia a disfrutar de tu espacio al aire libre, bueno será tenerlo bien equipado para recibir a todos con comodidad. Pero como la idea no es ponerle más problemas a tu presupuesto, aquí nos concentramos en elegir funcionales y bonitos productos de terraza a precio más bien accesible, al alcance de casi cualquier billetera.

1. Mesa plegable Tavolo & Bar

Esta mini barra es perfecta para dejar copas, vasos o platillos y aprovechar al máximo tu terraza sin alterar el espacio. Es plegable y muy fácil de instalar en barandas verticales y horizontales. Las maderas son de pino y llevan tres capas de pintura impermeable para uso exterior con protección para todo clima. Eso evitar que a la barra le entre humedad o que se reseque por los rayos ultravioleta. Tiene un metro de largo, 24 cm de ancho y se puede plegar cuando no necesites usarla.

2. Cojín Ikea Kuddarna

Si en tu patio o balcón hay espacio para una reposera, este cojín hará más cómoda esas horas frente al sol. Está confeccionada con poliéster y relleno de espuma de poliuretano, y sus cintas la mantienen en su lugar sin peligro de que se resbale. Está disponible en colores blanco y gris, y su tejido está hecho para resistir la luz solar.

3. Funda de cojín de lino Zara Home

Si tienes asientos de madera o de pallet pero te cuesta encontrar cojines que combinen, esta funda de lino natural puede complementar perfectamente tu espacio. Su toque rústico pero muy suave —por un lado es de lino, por el otro de algodón— hará acogedora y cómoda cualquier terraza.

4. Mesa plegable Casaideas 48x38x66 cm

En los balcones y terrazas no suele sobrar el espacio y por lo tanto nunca están demás los elementos prácticos que puedan aparecer mágicamente a salvar cualquier necesidad. Como esta mesa plegable, que puede dar apoyo en un asado, un aperitivo, un picoteo o incluso en un desayuno de fin de semana. Su estructura es de metal y la cubierta de MDF lacado, un material hecho de fibras de madera con densidad media. Resistente y liviana, será tu aliada en cualquier evento balconístico.

5. Mesa blanca para niños Mica 47 cm

Si en tu casa hay niños o niñas, para ellos también es bueno tener muebles a su medida y que no se sientan excluidos de las actividades de terraza. En ellas pueden comer, dibujar o participar de esos momentos en familia o amigos. Este modelo es de plástico y sus medidas son 47 cm de alto, 57 cm de ancho y 57 cm de largo.

6. Pouf inflable de plástico

El estilo Y2K —cambio de milenio— está de vuelta, y junto con eso también vuelve un artículo icónico que puede venirle muy bien a tu terraza. Estamos hablando de los poufs inflables, ideales para interior o exterior (aunque conviene cubrirlo por las noches), y que promete ser muy cómodo. Este contiene cámaras de estabilidad para evitar vuelcos y también incluye un parche de reparación. Resiste hasta 150 kilos de peso y sus dimensiones son de 90 cm de diámetro por 65 cm de alto.

7. Alfombra Ikea Lydersholm

Esta versátil alfombra de estilo rústico está diseñada para patios, terrazas o balcones, ya que es resistente al agua y fácil de limpiar. Puede adaptarse a cualquier piso —cerámica, madera, baldosas o adoquines— y su color café aumenta la sensación de estar al aire libre. Como es de polipropileno, puede lavarse con agua y jabón. Sus medidas son de 80 cm de ancho por 150 cm de largo.

8. Piso tipo ratán Wenco

Estos pisos son ideales para que ninguna visita se quede sin asiento. Aunque son de plástico, imitan muy bien la naturalidad del ratán, por lo que no se desentonarán en tu terraza. Además son muy funcionales, puesto a que puedes apilarlos para ahorrar espacio cuando no los utilices.

9. Macetero de barril Expert Gardener 50 cm

¿Tienes una terraza más o menos grande? Entonces le cae de cajón una planta que le aporte ese verdor tan necesario en cualquier patio o balcón. Este macetero de barril funciona muy bien en cualquier espacio, ya que su color madera y sus detalles que parecen de fierro —aunque es de plástico— le darán un toque rústico y sobrio al rincón. Sus medidas son de de 31 cm de alto por 50 cm de ancho.

10. Farol solar Ledzone

Esta lámpara incluye una ampolleta y, tal como lo dice su nombre, se carga con la luz del sol a través de un pequeño panel. Se pueden colgar de cualquier gancho o baranda sin necesidad de cables o baterías, y de seguro le darán un toque distintivo a tu terraza por las noches.

11. Hielera Alaniz Home Rosegold 40 cm

Esta hielera está pensada idealmente para enfriar espumantes u otras bebidas, pero al tener forma de cáliz y un cálido color rosa, cuando no necesites hielo la puedes aprovechar decorativamente con flores o frutas de la estación.

12. Silla colgante Home Collection Nassau 100x130cm

La hamaca es uno de nuestros productos favoritos para estas fechas. ¿Es que hay algo mejor que sentarse o recostarse en una de estas delicias? “Me encantó por su calidad de material, lo grande que es, cómoda y práctica de trasladar (...) encima lo encontré súper económico”, dice una usuaria de este producto en Falabella. Al tener forma de silla, no requiere de demasiado espacio para ser instalada, solo un buen y firme gancho del techo.

13. Hamaca con flecos ISADORA

Si cuentas con más metros cuadrados, esta hamaca sí sirve para recostarse completamente. Es de algodón pero tiene color y elementos de macramé, que pueden combinar perfectamente tanto con un entorno natural como con uno más urbano. Sus dimensiones son de 200 cm x 110 cm e incluye una bolsa para guardarla.

14. Jardinera de cemento FVH

¿Lo rústico, natural y exuberante no es lo tuyo? ¿Prefieres lo minimalista, industrial y moderno? Esta jardinera rectangular entonces es tu opción. Hecha de cemento, con color de cemento y sin más adornos que el aspecto del cemento, puede usarse tanto para cultivar como para mantener plantas. Posee patas en la base, lo que facilita un mejor drenaje del agua de riego. Sus dimensiones son 90x22x22 cm y su volumen es de 43 litros.

15. Cooler Reisenthel Thermoshopper

En un evento social veraniego, un cooler es primordial para mantener frías las cervezas, congelado el hielo y helado el vino blanco. Es un producto que, si no quieres pasearte permanentemente entre la terraza y el refrigerador, resulta indispensable. Pero este no tiene esa apariencia de camping ni de asado en el parque que podría arruinar tu estética: es un sobrio y elegante bolso negro forrado en tela térmica. Cada vez que termines de usarlo, eso sí, asegúrate de secarlo bien para que no quede con mal olor. Caben 15 litros.

16. Cojín de terraza estampado Casaideas 40x40cm

¿Tienes sillas de terraza que son incómodas? Los asientos de ratán, plástico, fierro o madera se ven muy bien y resisten al aire libre, pero son materiales un poco duros para nuestro chasis. Una solución fácil y decorativa es ponerles un lindo cojín. Estos, además de primaverales, están en precio de liquidación.

17. Piso infantil Ikea Mammut 30 cm

Este pequeño piso sirve para que los niños se sienten y jueguen, dibujen, hagan manualidades o se sienten a comer. Es ligero pero estable, de forma que tu hijo o hija lo puede trasladar de una habitación a otra o sacarlo a la terraza sin problemas. Está confeccionado con plástico inocuo, el mismo con el que se fabrican las mamaderas, los pañales y los recipientes de comida.

18. Estante Mica Cyber

Este pequeño mueble —mide solo 42 cm de alto— puede ayudar a darle personalidad a una esquina de tu terraza o patio. Puedes poner algunos elementos decorativos o macetas con plantas pequeñas, como suculentas o geófitas.

19. Guirnalda de luces decorativas Casaideas

Las pequeñas luces pueden hacer que casi cualquier lugar tenga una vibra cálida y acogedora. Puedes ponerlas a lo largo de tus macetas, alrededor de la baranda del balcón o alrededor de una ventana. Son un elemento de decoración muy versátil y fácil de implementar uno mismo. Esta incluye 200 luces LED y un largo de 2 metros. Ocupa 3 pilas AA (no incluidas).

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 26 de agosto de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.