Bear de FOREO: ¿funciona el milagro de la tecnobelleza?

FOREO es conocido por sus dispositivos de limpieza facial, pero el 2020 sorprendió cuando lanzó un gadget completamente nuevo que asegura ser capaz de tonificar el rostro a través de microcorrientes. Se llama BEAR by FOREO Sweden.

Hasta ese año, esta marca era famosa por el cepillo de limpieza facial LUNA, al que casi todas las influencers y comentaristas de belleza, parecían caer rendidas.

El objetivo de BEAR es mejorar los efectos de tu rutina de cuidado de la piel, y tal como explica la Dra. María Teresa Vásquez, cirujana dentista que se ha dedicado al mundo de la estética, una de sus grandes funciones es incrementar los resultados de los tratamientos dermocomésticos que estemos usando.

¿Cómo funciona?

Como les expliqué al inicio, el dispositivo utiliza microcorriente (pequeñas corrientes eléctricas que estimulan suavemente los músculos de la cara) para lograr los objetivos de contornear y tonificar tu rostro, reduciendo las líneas finas y las arrugas, y aumentando la luminosidad y la suavidad en tratamientos que puede hacer fácilmente en casa.

Bueno, ¿y cómo funciona la microcorriente? En realidad, esta es una pregunta un poco complicada. Hay muchos beneficios que los dispositivos de microcorriente dicen tener. Estos son los más comunes:

tensa y alisa la piel tonifica, contornea y eleva el rostro pómulos y mandíbula más definidos potencia el colágeno y la elastina reduce las líneas de expresión y las arrugas estimula la circulación aumenta la actividad celular disminuye la hinchazón

Tanto el BEAR y BEAR mini, cuentan con la tecnología Anti-Shock System, que se encarga de ajustar la intensidad de las microcorrientes del dispositivo al nivel de resistencia de cada piel, haciendo que sea seguro.

Y, ¿duele la microcorriente? Yo lo he usado todos los días durante más de un mes, y para mí no es doloroso en absoluto. Salvo, una vez que tuve una espinilla interna y al pasar este artefacto por encima sentía la corriente mucho más fuerte de lo normal, pero nada más. Pero, por supuesto, la sensibilidad de la piel de cada persona es diferente. Eso sí, si usas aros por ejemplo, te recomiendo sacártelos antes de usar BEAR.

A primera vista, este artefacto promete. Es pequeño, debe medir unos 10 cm, compacto y se adapta muy bien a la mano. Tiene una textura suave y aterciopelada que lo hace antideslizante, y además tiene un aspecto llamativo: las esferas plateadas se parecen a las orejas de un oso (de ahí el nombre BEAR).

Se carga mediante un cable USB que viene incluido, y una carga completa puede durar hasta 90 usos (unos tres meses usando esto una vez al día). Para encenderlo, hay un único botón de encendido en la parte trasera que solo tienes que mantener pulsado, y el botón se iluminará para mostrar que está encendido.

El uso de BEAR es extremadamente fácil; sólo hay que descargar la aplicación para iOS o Android, y sincronizarla con el dispositivo, y luego seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para serles honesta, una de las cosas que me molestó un poco al principio, fue la obligación de bajar una nueva app a mi celular, ya tengo suficientes cuadraditos dando vueltas por las pantallas, pero a futuro, vale la pena.

Es importante utilizar un suero conductor junto con BEAR para que el dispositivo sea realmente efectivo. FOREO recomienda su suero SERUM, que transfiere de forma segura la microcorriente de BEAR a la piel. En esta revisión, este es el suero con el que probamos BEAR.

Forma de uso

PASO 1: Limpieza

Como con cualquier aparato de este tipo, tienes que usar BEAR sobre una piel limpia. Cuando digo “limpia”, me refiero a que su cara debe estar totalmente libre de aceites, que impiden que la microcorriente llegue a donde tiene que llegar para hacer su magia. Omite todo limpiador con base de aceite (o haz una doble limpieza a fondo después).

PASO 2: Conectar

Conecta la aplicación a través de Bluetooth y presione el botón universal para desbloquear y registrar el dispositivo BEAR™, para usarlo por primera vez. Tiene cinco niveles de intensidad de microcorriente.

PASO 3: Aplicar serum conductor

A continuación, vas a necesitar un producto que funcione como conductor, para guiar la microcorriente más allá de la superficie de su piel. Foreo recomienda su Serum Serum Serum a base de agua, cuya textura es muy rica. Sin embargo, si quieres cuidar tu bolsillo, porque no es un serum muy barato, puedes usar otro serum a base de agua - aunque desde la marca no lo recomiendan, puesto que no se obtendrían los mismos resultados -, o incluso hay quienes aseguran que funciona el gel conductor de ultrasonidos.

Como recomendación, no untes con toda la piel de tu rostro con el serum, porque cuando termines de realizar el tratamiento en un lado de la cara, el resto ya se habrá absorbido. Lo mejor, es ir aplicando por secciones el serum y pasar tu BEAR d e Foreo. A mí esta técnica me funciona, porque nada se reseca. Primero me ocupo de la parte media del rostro (desde la mandíbula hasta los pómulos) antes de pasar a la frente y el cuello.

PASO 4: Rutina

Selecciona la rutina y la intensidad de microcorrientes deseadas a través de la aplicación o manualmente con el botón universal, y comienza a deslizar BEAR sobre su piel. Yo utilizo la intensidad máxima, siento un poco los golpecitos eléctricos, pero no duele. En cada sección del rostro aplico hasta que BEAR se detiene.

¿Cómo lo aplico?

Ojos

Consiste en hacer movimientos circulares por la zona de la ojera, de este modo se activan los músculos de la zona del contorno del ojo y se conseguirá una mirada más levantada. I

Óvalo facial

Se centra en la zona de mandíbula, donde puede haber más flacidez. Mantener los músculos activados en esta zona ayudarán a la prevención de la papada. ¿Cómo? Con el dispositivo en vertical en el centro de la pera, una de las esferas debe estar por encima y la otra por debajo y deslizar hacia las orejas.

Frente

Se sitúa el dispositivo horizontal y se desliza hacia el nacimiento del cabello.

Pómulos

Con el dispositivo en vertical y con la esfera superior junto a la nariz, se lleva hacia la oreja.

Completo

Todos estos ejercicios se unen en una rutina de tres minutos para ejercitar todo el rostro, pero si vamos justas de tiempo solo nos centraremos en aquello que lo necesita.

¿Resultados?

Se supone que uno puede ver resultados inmediatos, yo no los vi. Durante la primera semana tampoco. Sn embargo, después de más de 20 días de uso, comencé a ver las primeras muestras de un rostro con un poco más de tensión entregada por el colágeno.

Los resultados de la microcorriente son más visibles cuando se utiliza el aparato de forma constante, durante un periodo de tiempo prolongado. Beki Hoxha, director general de Foreo, recomienda utilizar el aparato todos los días durante dos meses para ver los resultados completos. Después, se puede reducir gradualmente a tres veces por semana.

Según Foreo, BEAR tiene una potencia significativamente mayor y un tiempo de entrega más rápido que otros dispositivos de microcorriente del mercado. Creo que mis resultados -y el hecho de que vi una diferencia obvia mucho antes de lo esperado- hablan por sí mismos.