Black Friday: 10 juegos, juguetes y libros infantiles con descuentos de hasta un 60%

Regalar a las y los más pequeños de la casa en tiempos de inflación no es tarea fácil. Por eso que este Black Friday, el último gran evento de rebajas del año, es una buena oportunidad para alivianar los gastos de diciembre. Comprar por comprar no es nuestro estilo, pero tomando en consideración algunas recomendaciones de ideas de regalos por especialistas, encontramos diez juguetes con descuentos que van entre el 15% y el 60%. Están pensados para niñas y niños de tres a once años, quienes de seguro no defraudarán.

1. Objetos extraordinarios (de Bárbara Ossa e ilustrado por Margarita Valdés) - 15%

“En un mundo con casas sin enciclopedias, libros como Objetos Extraordinarios, de Bárbara Ossa y Margarita Valdés, pueden provocar fascinación”, dice la reseña de Bárbara Espejo, gestora de Pop Up, y uno de los recomendados por la psicóloga Valeska Woldarsky en un artículo de recomendaciones de regalos para niñas y niños entre 7 y 9 años. Un libro de autoras chilenas muy útil para despertar la curiosidad, lleno de datos como de dónde vienen y cuál es la historia de diferentes objetos cotidianos. Precio: $14.990.

2. Buki Mini-Lab: Pelotas saltarinas - 30%

Es casi imposible tener una entre tus dedos y no hacerla rebotar con todas tus fuerzas. Las pelotas saltarinas son uno de los juguetes más simples y divertidos, pero lo novedoso de este juego es que entrega la oportunidad de crearlas y diseñarlas con distintos colores. Incluso se puede hacer que algunas brillen en la oscuridad. Incluye 5 bolsitas de polvo elástico y es recomendable a partir de los 8 años. Precio normal: $14.990.

3. Caja Lego Classic 790 piezas - 30%

Los Lego son uno de los juegos de construcción favoritos, tanto para niños como para niñas. De hecho, es una gran idea para evitar regalos sexistas. Macarena Abarca, coordinadora de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) de la Fundación Tremendas, los recomendó porque “son algo tan simple pero que permite crear cosas impresionantes”. Esta caja grande tiene 790 piezas, con 33 colores diferentes, e incluye piezas especiales como tres pares de ojos, seis neumáticos y seis llantas, para crear básicamente lo que se le ocurra a cualquiera. Precio normal: $89.990.

4. Pijama Palmers Tie Dye - 50%

En algún momento de la vida, todos se cruzan con el tie dye, como se conoce en inglés a la técnica para teñir la ropa con nudos. El proceso de atar, añadir la tintura y luego revelar el resultado tras el secado es un panorama ideal para quienes disfruten de las manualidades. Este set incluye un pijama, las tinturas y los elásticos para poder teñirlo. Se encuentra en talla 10 y 16. Precio normal: $16.990.

5. Juego de mesa Monopoly Chile - 35%

Este es uno de los juegos más icónicos para pasar las tardes de domingo, ya sea con los amigos o con la familia. Una partida de Monopoly es diversión —y polémica— segura. En esta edición, además, puedes comprar como propiedades a los lugares más importantes y representativos de Chile. Precio normal: $26.990.

6. Bicicleta de equilibrio Radost - 40%

Se podría decir que las bicicletas de equilibrio son como la previa a una bicicleta formal. Son prácticamente lo mismo a excepción de los pedales, porque no los tienen. Tal como su nombre lo indica, la idea es mantener el equilibrio, y así promover el desarrollo cognitivo de las pequeñas y pequeños, además de reflejos, agilidad y coordinación de una forma segura. Este modelo naranjo Radost es de acero y eva, mientras que sus dimensiones son de 83 x 40 x 55 cm. Está rebajada en un 40% (y mucho más si se paga con Tarjeta Cencosud). Precio normal: $39.990.

Rodilleras infantiles Btwin - 33%

Es mejor prevenir que lamentar. Estas rodilleras y coderas están con un 33% de descuento, ideales para evitar fuertes golpes en las rodillas o rasguños en los codos de los más pequeños de la casa. Están diseñadas para ciclistas, patinadores o niñas y niños que anden en scooter, aunque bien podrían usarlas todo el día y ahorrarse costras y hoyos en los pantalones. Precio normal: $12.000.

7. Ciencia y juego: Laboratorio con microscopio 150X (150 experimentos)

¿A tu hija o hijo le interesa la ciencia? Entonces un microscopio es lo que puede necesitar para analizar y descubrir de más cerca esas pequeñas cosas que nos rodean. “Aunque no solo para los interesados: puede servir para que cualquiera tenga un acercamiento a estas áreas distinto al del colegio, un aprendizaje más desde la experiencia”, comentaba Valeska Woldarsky en un artículo pasado sobre ideas de regalos para niñas y niños entre 7 y 9 años. Este set es un laboratorio con actividades científicas para que los niños lleven a cabo más de 150 experimentos. Precio normal: $84.990.

8. Caja arcoíris Kinetic Sand - 40%

Apretable, moldeable y estirable: esta arena mágica nunca se seca y puede ser uno de los juguetes preferidos de tus pequeños. La arena kinética estimula la creatividad de los niños, y no es tóxica, está libre de gluten y alérgenos. “Son excelentes para que los niños descarguen energía y realicen movimientos repetitivos, que a los que tienden a la hiperactividad, les ayuda mucho y les hace bien”, opinaba Woldarsky en el artículo sobre ideas de regalos para 4 y 6 años. Precio normal: $14.990.

9. Cartas coleccionables Pokémon Oro Plata (54 unidades) - 33%

Pokémon es un universo que pueden unir familias. Su creador, Satoshi Tajiri, desde pequeño fue aficionado a la recolección y colección de insectos. Son criaturas inspiradas en animales, plantas o personajes mitológicos, capaces de evolucionar y de estar en tu equipo, en caso de que les captures. Este mazo de cartas es una edición especial, con láminas doradas, resistentes al agua y más duraderas que las tarjetas de papel normales. Precio normal: $13.843.

10. Columpio escalador multicolor - 68%

Los columpios escaladores pueden contribuir al desarrollo de los músculos centrales de los pequeños, fuerza de brazos y piernas, además del manejo del equilibrio en niñas y niños. Este columpio tiene un 69% de descuento, tiene cinco niveles , siendo el último más ancho para poder apoyar los pies y asimismo, disfrutar del balanceo. Soporta hasta 100 kg y tiene dos metros de altura. Precio anterior: $89.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 23 de noviembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar