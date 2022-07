¿Cómo cuidar el cabello graso?

¿Cuál es la razón del pelo graso? Sencillamente es algo con lo que se nace. La dermatóloga de la Clínica Alemana, Dra. Soledad Aspillaga, señala: “Es una condición genética, no hay cómo evitarlo”. Pero a pesar de ello, el cabello puede ir cambiando con los años por razones hormonales. En el caso de las mujeres, es habitual que al llegar a la pubertad se ponga más graso y, que con el paso del tiempo y la disminución de la cantidad de estrógeno, se avance a una textura más seca.

La grasa capilar en su justo equilibrio es positiva. Es el acondicionador natural del cabello, le da suavidad y lo protege de la sequedad, pero en su extremo puede transformarse en algo más complejo, como causar una dermatitis seborreica, por ejemplo.

¿Cómo podemos evitarlo y cómo tratar el pelo graso?

Es fundamental la elección de los productos a utilizar. Para el pelo graso se recomiendan los que son de limpieza profunda, idealmente en gel y con una textura liviana.

Deja las siliconas

La peluquera Carola Andrews (@carolaandrewsm) aconseja: “Mi mejor experiencia ha sido dejar los productos con silicona. Las siliconas, por defecto, atraen la suciedad, y por ende el pelo se ensucia rápidamente. Ese es mi mejor dato, dejar las siliconas en los champúes, bálsamos y productos de styling”. Andrews también recomienda elegir champúes que sean de conductor transparente, es decir, los que no son nacarados ni en crema. La Dra. Claudia Moreno, dermatóloga de la Clínica Indisa, agrega: “El producto de limpieza ser seborregulador, mantener la piel como barrera cutánea y regular el microbioma”. Es decir, la idea es que el champú proteja y que no “rompa” la piel. “Tiene que mantener la estructura de la piel intacta para que mantenga sus funciones de protección”, comenta la especialista.

Procura lavar tu pelo cuidadosamente

También es importante la forma en que se lava el pelo. Es fundamental evitar la frotación excesiva en el cuero cabelludo, para no estimular las glándulas sebáceas, por eso la mejor manera es hacerlo con la palma de la mano, aplicando movimientos suaves. Junto a ello, hay profesionales que recomiendan realizar dos aplicaciones del champú: la primera para lavar, después enjuagar y luego aplicar una segunda para dar brillo. Carola Andrews también recomienda no lavarse el pelo con agua tan caliente, ya que eso genera más grasitud. Otro dato útil es terminar la ducha con un chorro de agua fría sobre el cabello.

El cuidado del pelo graso está rodeado de mitos que es bueno aclarar. Por ejemplo, la Dra. Aspillaga señala que el consumo de determinados alimentos no afecta su nivel de oleosidad. Ella también explica que lavar el cabello seguido no aumenta la cantidad de sebo. En cuanto a este último punto, una buena opción para quienes no desean lavarse el pelo todos los días es el uso de champúes en seco, los que están lejos de reemplazar al lavado tradicional, pero sí funcionan como una muy buena opción en caso de “emergencia”.

Te dejamos algunas sugerencias a continuación:

Shampoo Pureza, Yves Rocher

Champú purificante con ortiga que limpia y purifica el cuero cabelludo eliminando el exceso de sebo.

Shampoo Cabellos Grasos Ortiga, Capilatis

Fortalece la fibra capilar y contribuye a la oxigenación del bulbo capilar, logrando una profunda limpieza. Gracias a su acción astringente, ayuda a regular la secreción sebácea, reduce los excesos de grasitud y purifica el cuero cabelludo.

Shampoo Seco Seborregulador, Klorane

Permite espaciar los lavados en cabellos con tendencia grasa y regula los niveles de sebo sin efecto rebote.

Acondicionador Cabello Oleoso Lumina, Natura

Controla la oleosidad por más tiempo, sin resecar y sin efecto rebote.