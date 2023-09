Cómo saber si tu perro tiene sobrepeso (y los peligros de la obesidad en las mascotas)

“La obesidad es la principal enfermedad nutricional que afecta a nuestras mascotas”, sentencia David Rodríguez, médico veterinario especialista en gastroenterología. “Es causada por una mayor ingesta de calorías de las necesarias, las que se comienzan a acumular en el cuerpo en forma de adipocitos, que son células de grasas”, profundiza el también nutriólogo animal. Aunque puede ocurrir por varios motivos, los más comunes son los siguientes:

No tener claras las raciones de alimento diario de nuestra mascota

No saber cuántas calorías aporta el alimento que le damos

No tener un control de las calorías de los snack o premios

Nula o baja actividad física

Falta de ambientes o espacios aptos para los comportamientos de los perros

Humanizar a los perros, dándole de comer lo mismo que nosotros

Enfermedades que afectan al metabolismo

“También hay otros factores que predisponen”, dice Karen Valenzuela, coordinadora de vinculación con el medio de la facultad de Medicina Veterinaria de la U. de Las Américas. “Hay ciertas razas que tienen una predisposición genética al sobrepeso”, como los dachshund —o salchichas—, los beagle, los labradores o los braquicéfalos (pugs y bulldogs).

También aclara que, por un tema hormonal, esta enfermedad se manifiesta más en hembras que en machos, sobre todo si están esterilizadas. “Pacientes con hipotiroidismo también tienen mayor probabilidad de producir sobrepeso”, cuenta.

Otro grupo que puede ser afectado por la obesidad son aquellos con una condición de plejía, es decir, perritos con discapacidad de movimiento. “De por sí, al tener menos actividad física, también están más predispuestos”, agrega Valenzuela.

¿Cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso en un perro?

Ambos conceptos están relacionados, pero no son lo mismo. “La obesidad se define como un estado inflamatorio crónico, donde los individuos tienen sobre un 40% de grasa corporal en exceso, mientras que el sobrepeso se determina cuando es hasta un 20% de exceso de grasa”, aclara Rodríguez. Valenzuela complementa que se habla de sobrepeso cuando un perro tiene entre un 5% y un 20% más de peso que el ideal.

“Lamentablemente, hoy en día no existe en Chile una máquina DEXA (para medir grasa corporal) que pueda determinar estos porcentajes de forma acertada en los perros”, explica el veterinario. Para llegar a esos porcentajes, actualmente, se hace basándose en una clasificación que incluye condición corporal, raza, edad, la experiencia de la evaluación clínica del médico veterinario y ciertas fórmulas empíricas de cálculo de grasa.

Qué consecuencias tiene la obesidad y el sobrepeso en los perros

Tal como sucede en los humanos, la obesidad también puede ser mortal para los perros. “Es muy peligroso, ya que la grasa libera una serie de mecanismos inflamatorios”, dice Rodriguez, por lo que puede alterar la producción de enzimas, citocinas y hormonas.

Asimismo, “van a generar una inflamación en todos los órganos donde estas se acumulen”, advierte, algo que por lo general se da en el corazón, los riñones, el hígado y las articulaciones, “generando que la funcionalidad de dichos órganos no sea correcta. Eso eleva mucho la probabilidad de sufrir colapsos cardiorrespiratorios, enfermedades nefrourinarias, ortopédicas o digestivas”, explica.

Controlar la cantidad y calidad del alimento es clave para prevenir la obesidad.

“Un perro con sobrepeso también aumenta su riesgo de tener artrosis, lo que puede derivar en enfermedades degenerativas”, comenta Valenzuela, además de otras crónicas, como la diabetes, o muy graves, como el cáncer.

La obesidad también complica las cosas si es que ocurre cualquier otro accidente de salud. “Si un perro obeso se fractura o tiene cualquier tipo de lesión que requiera de una intervención, la operación resultará más riesgoso que si estuviera en su peso ideal”, señala. El estado inflamatorio generalizado puede generar complicaciones con la anestesia, algo que tiene un riesgo mortal.

Otro peligro puede aparecer a nivel respiratorio: hay perros, señala Valenzuela, que pueden acumular mucha grasa en la zona del tórax, “y no pueden expandir totalmente su caja toráxica. En el ducto respiratorio alto también pueden haber acumulaciones de grasa, algo que se da con frecuencia en los pacientes braquicéfalos”.

En estos últimos, la obesidad puede resultar fatal. “Como sus narices de por sí son muy angostas, y tienen problemas en la tráquea y en el paladar, si le sumas obesidad entonces se trata de una bomba de tiempo”, analiza.

¿Cómo me doy cuenta de que hay un problema?

A pesar de que pueda parecer evidente a simple vista, muchas veces los dueños no se dan cuenta de que sus perros tienen sobrepeso u obesidad. Al verlos y compartir con ellos todos los días, es común que se pierda la perspectiva y que no noten los cambios en las condiciones físicas de su mascota. Además, no siempre es fácil reconocer y aceptar que tu perro está teniendo un problema con su nutrición o estilo de vida.

Pero hay algunas cosas que no mienten. Rodríguez señala algunas:

El arnés para salir a pasear les queda apretado

Se cansan más y más rápido en los paseos

Jadea o respira aceleradamente en reposo

Camina de manera extraña, abriendo sus patas

Ya no puede subir fácilmente a camas o sofás

Esas son señales de comportamiento fáciles de identificar. Pero también hay otras más físicas, como las que enumera Valenzuela:

No se le siente la espina vertebral al tocarle el lomo

No se ven las costillas (que deben ser ligeramente visibles)

No se le marca la cintura

“Contar con fotografías anteriores ayuda micho, porque puedes comparar cómo estaba hace un año y si realmente hay un cambio o no”, aconseja la veterinaria.

Otros comportamientos que pueden delatar al sobrepeso o la obesidad con una falta de efusividad, menos tolerancia al ejercicio y los juegos, sueño interrumpido e “incluso mal humor”, comenta Valenzuela.

Prevención y hábitos

Lo más importante frente a este problema, dicen los especialistas, es informarse bien y así poder prevenir. “Me preocupa mucho el antropocentrismo que existe entre los tutores” plantea Rodríguez. “Se deben respetar las características propias de cada especie, ya sea canino o felino. “Muchas personas, en cambio, piensan que lo que es saludable o normal para ellas también lo será para la mascota, dejando de lado consideraciones fisiológicas y bioquímicas esenciales. No por que algo sea natural quiere decir que resultará nutritivo para nuestra mascota”.

¿Cómo evitarlo? Aquí algunos consejos: