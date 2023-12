¿Cuál es la mejor copa para disfrutar del espumante en Año Nuevo?

El arte de disfrutar de un buen espumante —algo primordial durante el Año Nuevo— no solo radica en la elección de la bebida en sí, sino también en la selección de la copa adecuada. Las burbujas son uno de los atributos protagónicos de estas bebidas y por eso mismo el diseño del recipiente desempeña un papel crucial en la experiencia.

“La elección de la copa para disfrutar del espumante ha sido tema de debate”, dice Andrés Dougnac, CEO de Ewine.cl, startup que mezcla tecnología y vinos. “Las clásicas copas en forma de flauta, asociadas comúnmente al champagne y los vinos espumosos, resaltan la estética y exhibición de las burbujas, pero pueden limitar la apreciación de ciertos aromas y sabores”, explica.

Para Massimo Leonori, head sommelier de Concha y Toro, la mejor copa para disfrutar de un vino espumoso es sin duda una copa de tipo flauta. “Nos permite apreciar el ‘perlage’ del vino, que se refiere a la calidad de la burbuja. Mientras más pequeña y persistente es, significa que de mayor calidad es el espumante”, asegura.

Una copa que ha pasado de moda, pero que por mucho tiempo era la principal para este tipo de vinos, es la pompadour. Baja y de boca ancha, es con la que se ve brindar a Leonardo Dicaprio en El Gran Gatsby, o a Kristen Dunst como María Antonieta.

Podría pensarse, por ese glamour vintage, que es la elección más apropiada. Sin embargo, no es la más recomendada. Por un lado, porque se sobreexpone el vino a la temperatura ambiente y porque dispersa las burbujas, afectando la apreciación de aromas.

Entonces, ¿cuál es la mejor copa para el espumante?

Según plantea Dougnac, “para aquellos que valoran la degustación por encima de la presentación visual y la expresividad de las burbujas en su espumante, los expertos sugieren una alternativa inusual pero científicamente respaldada: las copas de vino blanco”.

Estas copas cuentan con una boca estrecha, que ayuda a concentrar aromas, y una base más ancha, que permite que el vino se exprese en una mayor área sin perder temperatura. Un estudio realizado en la Universidad de Reims respalda la elección de copas altas sobre las bajas, basándose en la concentración de gas carbónico.

“En consecuencia, si se priorizan las características organolépticas asociadas al gusto y aroma por sobre la expresividad de las burbujas, la copa de vino blanco se presenta como la elección más adecuada para la degustación de espumante”, agrega Dougnac.

Leonori dice que la copa de vino blanco puede ser una alternativa, “pero yo creo que para apreciar bien la burbuja, y por un tema de elegancia, la copa flauta es mejor. Si es una flauta amplia y de buena calidad, se aprecian bien los aromas”.

Según describe, la copa idealmente tiene que ser de cristal y de buen tamaño. “Nunca se debe llenar la copa hasta el tope, dejar a lo menos 1/3 de volumen libre para que se puedan desarrollar y apreciar los aromas del vino”, comenta.

¿Una marca infalible? Leonori sugiere las copas flauta de las marcas Riedel o Spiegelau. “Son de cristal de alta calidad, seguramente lo mejor que llega a Chile”, señala, pero a un precio abordable.

Set de copas de espumante Spiegelau 210 m

Dougnac explica que las diferentes copas de vino —diseñadas para las distintas variedades— existen para resaltar las características específicas de cada cepa o categoría, optimizando la apreciación de sus aromas y sabores.

“Las copas para vino tinto suelen tener una forma más amplia y una abertura más grande, que permite que el vino se oxide gradualmente, liberando aromas complejos. En cambio, las copas para vino blanco suelen ser más estrechas, para preservar la frescura y destacar los aromas más sutiles”, profundiza.

Respecto al material, el cristal siempre corre con ventaja, pues “contribuye a mantener la pureza del vino, evitando interferencias en el sabor y aroma. También permite retener los aromas del vino por más tiempo”.

Set de cuatro copas de vino blanco Riedel Vivant

Algunas sugerencias para brindar

Ya sabemos que existen dos buenos formatos para brindar: copa flauta y copa de vino blanco. Su elección, al final, dependerá del gusto o las mismas circunstancias del momento. Otro punto es que ojalá sean de cristal: de esta forma podremos tener una experiencia de sabor y aroma más completa.

Lo que nos falta es precisamente la elección de espumante, y si quieres salir de lo que usualmente bebes, sigue las recomendaciones que nos dejaron los especialistas.

“Dentro de los espumantes para celebrar el Año Nuevo, puedo sugerir algunas variedades hechas con método tradicional, que tienen más estructura y cuerpo, y son ideales para acompañar comidas”, dice el Head Sommelier de Concha y Toro. Recomienda el Subercaseaux Grande Cuvée Método Tradicional y el Azur Brut Método Tradicional.

Espumante Subercaseaux Grand Cuvee Brut

Desde E-Wine, Dougnac recomienda el Catedral Brut Viña El Aromo (Método Charmat), uno de los más solicitados de su web. Su particularidad es que despliega aromas a durazno blanquillo, pera y notas cítricas, acompañados de una acidez notable, un suave dulzor y burbujas infinitas.

“Su versatilidad y excelente relación precio/calidad hacen de este espumante la elección ideal para maridar con tragos del tipo Spritz”, comenta.

Vino espumante El Aromo Catedral Brut

Si buscas un espumante de método tradicional/champenoise, Dougnac sugiere el Brut Natura Premium de Ensenada Cinco Hermanas. “Su bouquet evoca frutos tropicales como maracuyá y piña, complementado por delicadas notas de flores blancas de naranjo. En boca entrega una experiencia delicada, persistente, de final prolongado y sorprendentemente fresco”, describe el profesional

Vino espumante Ensenada Brut Nature

Su última recomendación es para quienes uscan una opción sin alcohol: el espumante Viñamar desalcoholizado, dulce y refrescante. “Es una deliciosa opción 100% moscato, que te permite disfrutar sin problemas, ya que ha sido desalcoholizado: tiene menos de 0,5 grados de alcohol y solo un tercio de calorías comparado, con un espumante brut tradicional”, asegura.

De color amarillo pálido con destellos dorados, tiene una presencial similar a la de un espumante convencional. “En nariz, se destacan los aromas afrutados con toques florales y en boca, su paso es refrescante y placentero”, señala.

Espumante sin alcohol Viñamar Zero

Por último: no congeles las copas. Aunque haga mucho calor, esta no es una buena idea. Según el CEO de Ewine, “así no podemos controlar adecuadamente la temperatura del vino o espumante y se corre el peligro de que se quiebren debido a los cambios de temperatura”. Lo mejor es mantener la botella en una cubeta profunda y con mucho hielo.

