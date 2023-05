CyberDay: 10 ofertas de parlantes y audífonos con hasta 58% de descuento

Audífonos inalámbricos Huawei FreeBuds Pro 2 Hi-Res Silver - 25%

El año pasado probamos este modelo de la compañía china y nuestro veredicto fue de cinco estrellas, la máxima valoración en nuestro Testeo Práctico. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de TWS inteligentes, sencillos de usar, súper cómodos y con un sonido de altísimo nivel que sorprende. Los FreeBuds Pro 2 son compatibles con códecs de alta calidad de audio, como LDAC. Asimismo, poseen drivers duales, o sea dos controladores en cada auricular, lo que le permite tratar de manera independiente y coordinada las frecuencias agudas y las graves. Otro de los puntos altos de este modelo está en su cancelación de ruido activa, en la que se dispone de tres niveles de acción: desde una para lugares “acogedores” a otra “general” y una “dinámica”, que se optimiza en tiempo real con muy buenos resultados. Por otro lado, su conectividad Bluetooth es 5.2, lo que garantiza una muy buena tasa en la transmisión de datos además que permitir la conexión a dos dispositivos en simultáneo. Súmale 30 horas de autonomía y, en esta oferta, la inclusión de una garantía por pérdida del dispositivo. Precio anterior: $159.990.

Audífonos inalámbricos Huawei Freebuds 5i Negro - 45%

Más reciente, aunque de una gama más baja, es este modelo de Huawei, una muy buena alternativa para el bolsillo más ajustado. Claramente no conviene ponerse a comparar entre estos y los FreeBuds Pro 2, aunque acá se mantiene la conectividad Bluetooth 5.2 y todas sus ventajas. La clave está en hacer la comparativa frente a la versión anterior, los FreeBuds 4i, y lo que más resalta al oído, en ese sentido, es que acá tienes acceso a audio de alta resolución, pues los 5i son compatibles con el códec LDAC. También cuenta con cancelación de ruido activa con tres modalidades y, para los deportistas, los FreeBuds 5i son una excelente alternativa, dada su ligereza y ergonomía, a lo que suma una certificación IP54 de resistencia al agua y al polvo. Su batería rinde un total de 28 horas, con apoyo del estuche de carga. Ah, y son compatibles con dispositivos Android y iOS. Precio anterior: $119.990.

Audífonos Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Midnight Black - 40%

Este es otro modelo que reseñamos y que nos sorprendió, ya que tras su aspecto básico y precio económico esconde una serie de características de alta calidad. Los Redmi Buds 4 Pro cuentan con sonido de alta resolución, gracias a su compatibilidad con el códec LDAC y sus controladores dinámicos dobles, con un diafragma de aleación de aluminio de 10 milímetros y otro de titanio de 6 milímetros. El resultado es un sonido de muy buena calidad, sobre todo en la relación precio-calidad. También sorprende su conectividad Bluetooth 5.3, la más reciente de esta tecnología, que asegura una mejor fluidez, garantiza menos interferencias y, en definitiva, una mejor experiencia de usuario. Celebramos también el rendimiento de su cancelación de ruido activa: con ella uno puede pasear tranquilamente escuchando música sin que el caos vehicular interrumpa la experiencia. Y tanto o más destacable es el desempeño de su batería, la que ofrece un máximo de 36 horas de autonomía, lo que supera por bastante a otros modelos, incluso a los de gama alta. Precio anterior: $99.990.

Audífonos inalámbricos Apple AirPods 2ª Generación - 20%

Para los fanáticos de Apple que no quieren ver desangrar a su billetera, esta puede ser una muy buena alternativa. Lanzados en 2019, la segunda generación de los AirPods no contarán con cancelación de ruido activa ni resistencia al agua, tampoco con una personalización de audio dinámica, como sí lo hacen los modelos que siguen a este; pero sí ofrecen una herramienta de entretenimiento y trabajo súper práctica. Entre otras características, posee conectividad Bluetooth 5.0; acceso a Siri para comandar por voz las llamadas telefónicas, la reproducción de música, subir el volumen o pedir rutas para llegar a tu destino, además de enterarte de tus notificaciones sin sacar el celular del bolsillo. Ofrecen 24 horas de autonomía —5 horas de una sola carga, más las puedas sumar desde el estuche de carga—, y una carga rápida de 3 horas en sólo 15 minutos. Además cuenta con un chip H1, que le permite velocidad y estabilidad en su conexión inalámbrica, lo que se traduce en mejores experiencias escuchando música, hablando por teléfono o frente a los videojuegos. Precio anterior: $119.990.

Audífonos inalámbricos Sony WH-XB910N - 25%

En los últimos años, Sony ha desarrollado una aplicación para audífonos súper inteligente y personalizble, del que se benefician modelos como el impronunciable WH-XB910N, de tipo overhead e inalámbrico, que destaca por su sonido envolvente y personalizable, con una cancelación activa y un modo de sonido ambiente súper poderosos, capaces de optimizarse automáticamente según los lugares en los que te encuentres. A ello se suma la función DSEE, que realza la calidad del audio cuando éste está demasiado comprimido, y la posibilidad de ajustar el sonido, ya sea optando por los diversos preajustes dispuestos por el fabricante o ecualizándolo por tu cuenta. Compatible con códecs de audio de alta calidad, como el LDAC, por si fuera poco posee una batería que da 30 horas de autonomía y a la que puedes darle 4,5 horas extra en sólo 10 minutos de carga. Si buscas audífonos inteligentes y con un sonido cargado a los bajos, esta puede ser tu opción. Precio anterior: $134.990

Audífonos inalámbricos Sennheiser HD 350 - 34%

Tecnología alemana con más de 70 años de experiencia en el rubro, Sennheiser tiene un pie puesto firmemente en el ámbito profesional —música en vivo y sesiones de grabación— y otro pie en la calle, para el ciudadano común y corriente que raya con la música, sobre todo si esta se reproduce en alta calidad. Los HD 350 son auriculares inalámbricos, de tipo overhead que, si bien no cuentan con cancelación de ruido activa, lo reemplaza por una pasiva y unos graves dinámicos y profundos. Es compatible con códecs de audio de alta calidad, como al aptX que, además, es de baja latencia, ideal para música acompañada de video. Desde la app (Sennheiser Smart Control) puedes personalizar el audio a través de un ecualizador e, incluso, elegir el modo podcast para realzar la voz. Posee controles intuitivos y compatibilidad con asistentes de voz de Google y Siri. Y una batería con hasta 30 horas de carga. Alta calidad a muy buen precio. Precio anterior: $119.990.

Parlante inalámbrico Harman/Kardon Onyx 6 - 21%

Si de parlantes de alta calidad hablamos, no podemos dejar afuera esta opción. Altamente valorada por usuarios de diferentes mercados electrónicos como Amazon —donde con más de dos mil calificaciones promedia 4,7 estrellas—, el Onyx 6 de la marca estadounidense Harman/Kardon ofrece una experiencia auditiva superior. En gran parte se debe a que su hardware integra un woofer y un tweeter para procesar las frecuencias graves y agudas de manera independiente, con una potencia nominal de 50 Watts. Que no posea la mejor versión de Bluetooth (solo 4.2) parece no hacer mella en el resultado final, tampoco en la posibilidad de conectarse a dos dispositivos en simultáneo —ya sean dispositivos fuentes de la reproducción de audio como a otros parlantes Harman/Kardon. Posee una batería recargable con autonomía de hasta 8 horas y certificación IP7X sobre resistencia al agua, de manera que puedes utilizarlo al aire libre sin mayores preocupaciones. Su diseño minimalista y elegante solo redondea lo que consideramos un muy buen producto. Precio anterior: $139.990.

Tornamesa Audio Technica AT-LP60X Gris - 30%

Una de las mejores entradas al mundo del vinilo está en esta tornamesa de la prestigiosa marca japonesa Audio-Technica. Su modelo más básico supera con creces los productos iniciales de otras marcas, en especial aquellas que ponen el diseño como plato principal. Y su relación precio-calidad es casi insuperable. ¿Sus características? Se trata de una tornamesa de transmisión por correa con preamplificador incorporado, tres botones para manejo automático y una simple conexión, ya sea a un equipo con entrada AUX o RCA de línea. Reproduce discos tanto de 33-1/3 como de 45 rpm, y basta apretar play para que su brazo se posicione automáticamente y comience a funcionar. Un excelente modelo para comenzar y a un muy buen precio. Precio anterior: $159.900.

Micrófono Trust 4 en 1 GXT258 FYRU - 53%

Seas gamer, youtuber, podcaster o, simplemente, necesitas un micrófono que te dé tranquilidad para tus reuniones telemáticas, acá tienes una excelente alternativa. Este modelo de la marca Trust posee cuatro patrones de grabación, transformándose en un micrófono cardioide, bidireccional, estéreo y omnidireccional de acuerdo a lo que necesites (¿hablas solo? ¿Hay otra persona contigo? ¿Quieres sonido ambiental de fondo?), una optimización que te permite contar con grabaciones y locuciones nítidas y cálidas. Puedes controlar manualmente y de forma sencilla tanto la ganancia del micrófono, como los mandos de silenciamiento y el volumen de los auriculares. Incluye un puerto de monitorización de auriculares con latencia cero, una conexión USB digital que permite su funcionamiento de manera instantánea en cualquier PC o portátil y un pedestal de trípode. ¿Te quedan dudas? Bueno, pues en Amazon está valorado con 4,5 estrellas promedio. Precio anterior: $129.990.

Barra de sonido Samsung HW-Q700A 3.1.2 Ch - 58%

Esta barra de sonido posee 8 canales, una entrada óptica de audio —lo que inmediatamente garantiza alta calidad—, 470 Watts de potencia, y una tecnología de sonido de primera línea. La profundidad y matices que se obtienen de un sistema con Dolby Atmos y DTS:X son idóneas para ver cine o series: el sonido llega prácticamente desde todas direcciones. Para ello cuenta con tres canales generales, uno de subwoofer, y dos superiores. Y esto no sólo es un plus para los amantes de lo audiovisual; también los gamers tendrán harto jugo que sacar de aquí para experiencias más inmersivas, pues su tecnología permite la optimización del audio de acuerdo a cada escena. Además, puedes conectarlo a tu smartphone para reproducir música en alta calidad. Precio anterior: $382.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 30 de mayo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.