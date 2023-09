Doce infalibles trucos de limpieza con bicarbonato de sodio

Un modesto salvador para el día a día: así es el bicarbonato de sodio, un compuesto blanco y sencillo, tan económico como potente, un verdadero polvo mágico para la casa. Conocido químicamente como NaHCO3, es ampliamente utilizado en distintos productos —alimenticios, higiénicos y farmacéuticos, entre otros— debido a sus propiedades químicas.

Dentro del hogar también funciona como un eficaz multitarea, con muchísimas adaptaciones de uso. Una de sus propiedades más especiales es su alcalinidad: como tiene un pH alto, que ronda entre 11,3 y 11,7, es capaz de neutralizar ácidos con mucha facilidad. Esta característica es la que consigue que los productos horneados, como los queques, galletas o cupcakes, suban, pero también permite eliminar olores ácidos y limpiar muchas manchas, si se lo mezcla con otros elementos.

“Existe una idea errónea sobre qué mezclar con él para convertirlo en un limpiador más potente”, dicen en The Spruce, sitio especializado en soluciones para el hogar. A pesar de ser un excelente limpiador, no debe usarse despreocupadamente sobre cualquier superficie.

Aunque es suave, no deja de ser un abrasivo, por lo que puede causar pequeños rayones al fregar una superficie o manchar alguna tela de la que se quiere remover una suciedad. “Además deja un residuo blanco, por lo que nunca debe usarse en ningún artículo o superficie con grietas o textura pesada que luego no se pueda enjuagar bien”, explican. Estos son algunos de las superficies, materiales o artículos que conviene evitar:

Plata antigua

Placas de vitrocerámica

Muebles y accesorios de acrílico transparente.

Computadoras y pantallas de computadora.

Vidrios y espejos

Artículos bañados en oro

Teclados

Superficies de mármol

Suelos y muebles de madera

Pero mucho más larga que esta lista a eludir es la de usos y posibilidades que entrega el bicarbonato de sodio. Para acotarla y no hacer un artículo infinito, probamos algunos de los usos más recomendados de este producto para limpiar cocinas y baños. Son trucos muy simples y que nos funcionaron a la perfección.

Para limpiar el lavaplatos

Uno de los grandes trucos con el bicarbonato en TikTok es esta pasta que hace puede hacer maravillas en tu sucio y opaco lavaplatos. Se mezclan tres partes de bicarbonato con dos de lavalozas (o sea, 60-40) y luego revolver hasta formar una pasta. Con este producto debes frotar toda la superficie de tu lavaplatos y luego dejar actuar por unas horas (mejor aún si pasa una noche entera). Luego enjuaga con agua y, con ayuda de un trapo húmedo o una esponja, podrás darte cuenta que recuperará ese brillo perdido.

Para limpiar cepillos de pelo

Otro uso muy popular en TikTok es limpiar el fondo de los cepillos de pelo, donde siempre se acumula una suciedad difícil de sacar, en agua caliente con bicarbonato. Basta con rellenar con agua caliente un recipiente, añadir una cucharada de bicarbonato, disolver y dejar remojar el cepillo por media hora. Después hay que sacarlo y esperar a que se seque sobre una toalla. Si notas que aún le queda suciedad, puedes repetir el proceso o ayudarte con un cotonito.

Para remover manchas de alfombras

Este es un truco que ya hemos recomendado anteriormente, y que a nosotros nos funciona sin falta cada vez que vienen visitas y hace falta limpiar la alfombra. Quizá los productos especializados son igualmente eficaces, pero son diez —o incluso veinte— veces más caros que nuestro bicarbonato.

Para conseguirlo, basta con espolvorear este químico uniformemente sobre la alfombra, con ayuda de un colador para que no se acumulen grumos. Si se quiere, se pueden añadir gotas de aceite esencial para dar mayor fragancia. Hay que dejar actuar por un par de horas y luego debes aspirar muy bien.

Este truco también sirve mucho para cuando los animales se hacen pipí: solo hay que cubrir la mancha con este polvillo, dejar absorber por 30 minutos y luego debes aspirar hasta eliminarlo por completo.

Cómo limpiar una alfombra sucia en casa.

Para eliminar olores en tu refrigerador

Una de las propiedades más maravillosas del bicarbonato es su poder de absorción: si tienes un problema de malos olores, por ejemplo dentro del refrigerador, acá tienes una solución fácil y eficiente.

Para conseguirlo hay que poner un par de cucharadas de bicarbonato en un recipiente pequeño, al que le puedes añadir unas gotas de aceite aromático esencial para darle una fragancia sutil. En unos días, si es que además limpiaste el refrigerador de todos los productos podridos y descompuestos, podrás notar la diferencia.

Para dejar bien limpio el WC

Este es otro truco que se ha vuelto viral en TikTok y que nos funcionó impecablemente. A nadie le gusta limpiar el inodoro, menos si en tu casa viven niños —y menos aún si son todos hombres— pero con estos resultados dan un poco más de ganas.

Para hacerlo necesitas, además del bicarbonato, un poco de vinagre blanco y un cepillo de limpieza, ojalá de esos específicos para WC. En primer lugar, debes echar una taza de vinagre blanco al agua del wáter. Deja reposar por cinco minutos y luego añade una taza de bicarbonato. Si ocurre una reacción química efervescente no te asustes: significa que todo anda bien. Debes dejar actuar por cinco minutos y luego añadir otra taza de vinagre y esperar unos treinta minutos más. Una vez que transcurra el tiempo, cepilla con fuerza los sectores con suciedad, donde se acumula el sarro y esas manchas feas y oscuras. Tira la cadena, vuelve a cepillar y listo.

Para sacar las manchas de la cerámica

En un baño o cocina, las cerámicas acumulan mucha suciedad entre sus surcos, la que no siempre es fácil de remover. Basta con usar la misma pasta que te sugerimos en el primer punto: la que se hace con un 60/40 de bicarbonato y lavalozas. Luego, con ayuda de una esponja, limpia con esta mezcla las cerámicas y también sus uniones. Para la mugre más rebelde puedes ayudarte de un cepillo de dientes viejo.

El resultado, lo comprobamos, es realmente satisfactorio. Si la mancha no afloja, puedes dejar reposar con la pasta durante una noche y al día siguiente fregar con un cepillo hasta que se remueva completamente.

Para sacar la mugre de las gomas del refrigerador

Este es otro truco fácil y efectivo, que te ayudará a limpiar esa fea suciedad que se junta en los bordes de las puertas del refrigerador, con esa goma muy útil pero complicada de lavar.

Para esto solo necesitas una cucharada de agua caliente y otra de bicarbonato de sodio: revuelve hasta formar una pasta y, con la ayuda de una esponja, aplica sobre esta superficie. Simple y 100% efectivo.

Para limpiar paredes

Para mucha gente, limpiar las paredes con Cif —o productos en crema— es una de las experiencias de hogar más satisfactorias. Ver cómo esas manchas de manos o rayones desaparecen, y tus muros vuelven a verse como nuevos, es un placer que pocas cosas pueden igualar.

Sin embargo, si no quieres gastar toda tu botella de limpiador en crema, puedes hacerlo con una mezcla a base de bicarbonato. Es lo que sugiere el sitio The Spruce: simplemente, humedece una esponja y sumérgela en un poco de bicarbonato de sodio. Luego frota ligeramente las paredes, con suavidad para no quitar la pintura. La idea es enjuagar cuando notes la esponja cochina y luego secar la pared con toallas de papel.

Para evitar el olor a basura

Si vives en departamento y sufres con el olor de la basura, existe un truco que puede ayudarte y prevenir la hediondez. Antes de poner la bolsa de basura sobre el bote, debes espolvorear bicarbonato de sodio, al menos dos cucharadas grandes. Eso te ayudará a evitarlo, aunque tampoco es malo que la saques con más frecuencia.

En otros videos también sugieren añadir al bicarbonato tres algodones con gotas de aceite esencial, y luego embolsar el recipiente como de costumbre. De esta forma, el bicarbonato es más capaz de absorber los malos olores. Como dato adicional, puedes usar un poco de bicarbonato en una esponja humedecida para limpiar el bote de basura cuando convenga.

Para limpiar tablas de cocina

Existe un método muy viral en TikTok que se sugiere para la limpieza de tablas, en especial aquellas que quedaron con grasa animal. Para no sufrir removiéndola, debes espolvorear bicarbonato por la tabla y luego añadir con la mano el jugo de medio limón. Esparce por toda la superficie, y luego, para remover la grasa más firme, usa el mismo limón para refregar un rato. Enjuaga con agua caliente, lava con detergente lavalozas y listo.

Para limpiar cucharas de madera

Mucho se dice sobre lo poco higiénico que resulta cocinar con utensilios de madera: al parecer, son buenos para acumular bacterias y microorganismos, los cuales pueden ser perjudiciales para la salud. Pero el problema no es de la madera, sino de que limpiamos mal las herramientas hechas con este material.

Foto: Louis Hansel.

La tiktoker Melanie Lionello tiene un truco infalible: sugiere poner un poco de bicarbonato en un recipiente capaz de soportar calor. Luego, añadir la cuchara de palo y agregar agua hirviendo. Debes dejar remojar por al menos media hora. Ahí verás cómo el agua se pone turbia, la suciedad se remueve y la cuchara queda lista para seguir revolviendo tus preparaciones favoritas.

Para limpiar microondas

Este es otro truco muy popular en TikTok, y uno de los secretos de eficiencia que debes conocer para cuidar y mantener en mejores condiciones tu microondas. En un recipiente, debes añadir una medida de agua (200 ml o 3/4 de taza) y dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Luego debes activar el microondas a máxima potencia por tres minutos. Una vez terminado el tiempo, cuando suene la campanita o la alarma, deja reposar por cinco minutos con la puerta cerrada. Luego retira con guantes el recipiente —que estará bastante caliente— y usando una esponja limpia, ligeramente humedecida, frota las paredes interiores del microondas, y también el plato, para remojar las manchas. Para secar, puedes ayudarte de toallas de papel.