Los 20 mejores regalos para amantes de las plantas y la jardinería

Para quienes aman las plantas, no existe mejor regalo que uno que complemente su afición botánica. Ya sea equipamiento o accesorios especializados para cuidar sus especies o bien productos que se inspiran en el reino vegetal para crear hermosos estampados y diseños. La siguiente lista tiene más de veinte alternativas para obsequiar a quienes no pueden vivir sin tener cerca maceteros, tierra, tallos y hojas.

Un mini macetero

Este es un buen regalo para personas que tienen plantas en toda la casa. Un macetero como este, compacto y de tono neutral, es ideal para cultivar hierbas para la cocina, como por ejemplo el orégano, la albahaca, la menta o la hierbabuena. También puede funcionar bien para usarlo en el baño o en la terraza con suculentas. Tiene una capacidad de 2.8 litros y sus dimensiones son 12 cm de alto, 20 cm de ancho y 10 cm de profundidad. Sus asas de cuerda permiten moverlo fácilmente y además le dan un toque rústico.

Macetero con asas Brando Azure 2,8 litros

Un poco de humor botánico

Este es un regalo ridículo, completamente artificial, pero de seguro sacará sonrisas, sobre todo si existe un niño pequeño en casa. Aunque en rigor este cactus no tiene vida, sí parece llenarse de ella cuando se enciende: es un peluche que puede bailar, cantar, moverse y darse la vuelta. Mide aproximadamente 32 cm de alto, pesa 210 gramos y es de felpa. Advertencia: tiene 120 canciones, por lo que puede ser un arma de doble filo si es que hay niños aburridos en casa. No incluye baterías.

Cactus Bailarín PCZ Market

Un libro para principiantes

Esta guía-libro-bitácora de datos tiene una selección con los mejores consejos de la periodista y paisajista Valentina Trejos, creadora de la comunidad Laboratorio Botánico. Está pensado para personas que se inician en el arte del cuidado de plantas, y entre sus páginas se aprenderá a elegir los materiales correctos, a cómo escoger las plantas según el espacio en el que vives, cuándo y cuánto regarlas, cómo iluminarlas, qué tipo de fertilizantes y abonos necesitan, cómo transplantarlas y propagarlas y muchas cosas más. Además, se enfoca en el cuidado de 33 ejemplares diferentes, cada uno con distintos niveles de dificultad.

Laboratorio Botánico: una guía para cuidar, experimentar y crecer con plantas (Valentina Trejos)

Un reloj vegetal

Hoy en día, el mundo puede dividirse en dos grandes grupos de personas: quienes usan reloj de muñeca y quienes miran la hora en el teléfono (o viven preguntándosela al resto). Si tu obsequiado es del primer grupo, y además es un fanático de las plantas, entonces acá tenemos el regalo perfecto: un modelo Lounge análogo y de tonos selváticos, que evoca un ánimo salvaje y botánico. Su correa tiene siete orificios.

Un disfraz para el macetero

Los canastos de fibras naturales pueden ser muy útiles para los aficionados a la jardinería, ya que sirven para poner plantas cuyos maceteros no sean tan atractivos a la vista. Así, no hace falta transplantarlas para que luzcan atractivas y decentes. Sino, también pueden funcionar como centro de herramientas, accesorios e insumos de jardinería y terraza. Este está hecho con jacinto de agua, una fibra natural muy resistente y duradera. Sus medidas son de 44x43x37cm.

Canasto Form Cincin

Salud por las plantas

Este es un regalo que además aporta: por cada pack vendido, se entregarán $3.000 directamente a la fundación Reforestemos, para plantar y cuidar árboles nativos en zonas deforestadas. Las ilustraciones de estos cuatro vasos fueron hechas por Holly Jolley y son de árboles nativos chilenos, como el canelo, el quillay, el boldo y el coihue.

Vasos Green Glass Reforestemos 330 ml (4 unidades)

Suculentas para principiantes

Si quien recibirá el regalo es amante de las plantas pero no tan experimentado en su cuidado —como un niño o niña, por ejemplo—, esta caja puede ser un gran punto de partida. Incluye 16 suculentas distintas, un tipo de vegetal fácil de mantener, ya que no requieren de mucho riego ni de poda. Lo principal, sugieren, es ubicarlas en un lugar con abundante luz y no regarlas demasiado: basta con una vez al mes en meses de invierno, y con el doble de frecuencia en verano.

Box de suculentas Eco Earth

Plantas para colorear

Para muchas personas, colorear puede convertirse en una terapia de relajación muy efectiva, que logra desestresar y acallar los pensamientos intrusivos. Este libro de ilustraciones, diseñado para llenarlo de colores, tiene la particularidad de tener un tamaño gigante y gruesas hojas, por lo que cuando termines su composición puedes colgarlo en la muralla sin riesgo de que se arrugue. Puedes pintar con lápices, plumones, acrílico e incluso acuarela. Realizado por la reconocida ilustradora Tere Gott, especializada en estos libros, contiene 22 ilustraciones diferentes, pero todas místicas, naturales y salvajes.

Libro para colorear Paradiso (Tere Gott)

Plantas hasta las orejas

Unos aritos con forma de monstera es un regalo pequeño, delicado y, al mismo tiempo, a un muy buen precio. El material de confección es una aleación, por lo que te recomendamos ponerle una capa de esmalte de uñas transparente para evitar la comezón. También se pueden usar como pin para personalizar una chaqueta, mochila o sombrero.

Par de aros con diseño de plantas Wapas

Regalar para trabajar

Hay varios niveles en el gusto por las plantas. Están quienes aman las de interior, regarlas, podarlas y cuidarlas, pero más adelante se encuentran quienes adoran la jardinería, esa actividad aún más intensa que incluye desmalezar, cortar, fumigar y trabajar varias horas bajo el sol. Para estas últimas, este kit puede ser muy útil, ya que además de incluir todo lo fundamental, incluye una funda para guardar y trasladar todo con facilidad. Viene con 3 palas de diferentes tamaños, un pincel, dos tijeras, un desmalezados y dos rastrillos.

1Kit de herramientas para jardín con bolso Casaideas

Flores para armar

“Jardín secreto” es el nombre de este puzzle de 500 piezas, ilustrado por Caro Celis. Su gracias, además de su hermoso y colorido diseño, es que es redondo, por lo que puede caber en mesas de centro o superficies más reducidas. Después de una mañana de jardinería, nada mejor que armar un rompecabezas de flores.

Puzzle Wild Me “Jardín Secreto” 500 piezas

Un prendedor de hoja

Para quienes sean fanáticas del caladium, esa hermosa planta cuyas hojas contienen intensos tonos rojos y verdes, este pin irá directo a su corazón. Es una versión ilustrada de esta linda hoja, y puede ser el toque de personalidad para tu atuendo, ya sea en chaquetas, blazer o abrigos, o también en carteras y mochilas. Sus dimensiones son de 2,5 x 3 cm.

Pin Wild Me caladium rosada

Una mirada al interior

Si siempre te preguntaste cómo se vería un macetero por dentro, qué pasa en la tierra cuando llega el agua o crecen las raíces, con este terrario podrás saberlo. En ese caso con una sansevieria —antes conocida con el machista nombre de lengua de suegra— es famosa por su alta capacidad para purificar y depurar ambientes. Se adapta muy bien a lugares con poca luz natural y no necesita de mucha agua. Eso sí, hay que mantenerla en interior porque no le gusta el frío ni el sol directo. Incluye una guía con cuidados específicos.

Terrario de sansavieria Decoplantas

Para multiplicar las plantas

Un propagador de plantas es un regalo excelente para quienes se manejan en el arte de la reproducción de esquejes. Este en particular es de diseño minimalista: un bloque de concreto con un tubo de ensayo al interior. Esto, además de aportar de modernismo a la decoración, beneficia al esqueje cuando está echando raíz. Sus dimensiones son de 10 x 14 cm.

Macetero propagador de plantas Lepotit

Como anillo al cactus

Las plantas pueden estar en todos los rincones. Si no es con una especie viva, puede ser con una réplica o decoración. Como este joyero, que es una ternura de cerámica. De base rectangular, tiene un lindo cactus para dejar los anillos o aros con más volumen. Otro uso es como posa tijeras de jardín, de manera de siempre tener a la mano aquellas que se usen más en el día a día.

Joyero de cerámica con cactus Bilbola

¡Al agua planta!

Un traje de baño es un regalo muy útil para cualquier hombre en esta época: ya sea en la playa, en un lago o en una piscina, alguna oportunidad de mojarse tendrá durante el verano. Incluso hay quienes la usan en la ciudad. Esta alternativa está hecha con 55% algodón y 45% nylon, que se traduce en un secado rápido, tiene cintura elástica, cordón ajustable, bolsillos laterales y malla interna para mantener las cosas en su lugar. Pero lo mejor es su diseño, con grandes hojas de un extraño pero sensual especimen de aloe vera.

Traje de baño Kaya Unite

Las plantas como segunda piel

La guayabera es la prenda para los amantes de las plantas. Colorida, fresca, relajada, siempre incluye alguna especie botánica en su diseño que transmite toda la vida del verano. Esta alternativa de camisa de rayón no tiene género, por lo que depende de la elección de la talla con el tipo de calce que busques. Es suave, fresca y de confección nacional.

Guayabera tropical Wisteria

Haz tu propio pebre

Este kit de cultivo entrega todo lo que necesitas para montar un mini huerto en casa. Pero no cualquiera: quien lo reciba, y si lo cultiva bien, tendrá en algunas semanas todo lo necesario para poder hacer pebre. Es decir, incluye semillas de ají cacho cabra, ají verde, cilantro, perejil, cebolla y tomate. Solo hay que agregarle sal y aceite. La caja viene con tres comprimidos de sustrato para almácigos, maceteros biodegradables de 6cm (99cc), marcadores de bambú para huertitos, instrucciones y recomendaciones de cultivo.

Kit de cultivo Huertitos: Chilean Pebre Grow Kit

A regar con estilo

Una regadera bonita puede hacer una diferencia en el rincón de las plantas de tu casa. Además de cumplir con su función —el regado—, puede ser un buen complemento para decorar un espacio. Esta en particular es de metal, tiene un asa redonda en la parte superior y boca estrecha. Su diámetro es de 15 cm y su largo es de 40, 5 cm, y su capacidad es de 2 litros.

Regadera de metal H&M

Para mirar en detalle

Cada planta es un ecosistema en sí mismo, con un mundo interior complejo y minúsculo. Una lupa puede fomentar su descubrimiento, conociendo a través de su lente conceptos botánicos básicos de las diferentes partes de las plantas como los estomas, los poros en los tallos y las hojas. Además, puede ser la forma fácil de descubrir la invasión de algún invasor, como un pulgón o una cochinilla. Esta tiene dos luces LED que se puede utilizar como linterna, además es plegable, por lo que puede ser usada para observar plantas y objetos de menor volumen. Tiene dos aumentos: 30x y 40x.

Lupa geológica 30x 40x Factorynet

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 16 de noviembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.