Guía para cuidar plantas de interior

Sin dudas, el proceso de cuarentena ha provocado una resignificación de los espacios. Se podría decir, sin exagerar, que la pandemia ha establecido un antes y un después en nuestra relación con el hogar. Algunos han redecorado, otros se han metido a experimentar en la cocina, pero hay un grupo de personas —en el que me incluyo— que está cultivando una nueva relación con sus plantas.

Cuidar plantas es toda una disciplina. Las variables que conllevan, como la cantidad de luz y el riego, son extremadamente importantes en el proceso de crecimiento de una planta, sobre todo las que se desenvuelven dentro de nuestros departamentos o casas.

Conversamos con tres expertos en plantas sobre los cuidados, las variables y diversas situaciones que debe considerar una persona primeriza en el cuidado de estos vegetales de interior. Si crees que tienes la “maldición” de tener mala mano, no es cierto: solo necesitas leer este artículo.

Espacio

“Lo primero es tener una noción de tu entorno”, comenta Daniela Maldonado, fundadora de El Jardinista, una tienda física que hoy se encuentra también online. A partir de esto, debes preguntarte cuánto tiempo tendrás para cuidar tus plantas y qué nivel de constancia puedes dedicarle. “Todo esto te va a ayudar a elegir las plantas: conocer la disposición que tienes para cultivar, te va a ayudar a elegir porque así tu puedes elegir o plantas fáciles o plantas más complicadas”, apunta.

“Muchas veces, los principiantes eligen la que más les gusta en el lugar que quieren, pero eso no siempre calza una cosa con otra”, afirma Sebastián Hechen, creador de Plant Me, una tienda online en el que puedes comprar las plantas simulando todas estas variables. “Es bueno tener en consideración la cantidad de luz que va a recibir la planta, si va tendrá sol directo o no, y la temperatura del lugar en invierno, porque hay algunas plantas de interior que sufren con los climas muy fríos”.

Plantas para empezar

Probablemente todos hemos tenido una historia frustrante con alguna planta que se nos quemó o se murió por sobredosis de agua. Es terrible, pero para Fernando Ocampo, arquitecto y creador del proyecto The Plant Store Santiago, esto es parte del proceso.

“Creo que deben tomar el riesgo de ser un plant killer”, confiesa. "Todos los amantes de las plantas han matado alguna, y como dice el dicho ‘echando a perder, se aprende’”. Por eso, el experto sugiere partir con un cactus, porque “resisten a todo, menos a la falta de luz”.

“También es conveniente pensar en plantas tropicales”, afirma Ocampo, debido a que “son especies de rápido crecimiento y la mayoría no necesita cuidados tan específicos”.

La timonel de El Jardinista sugiere empezar con ficus, aralias, scindapsus, dracenas y singonios. Estas serían plantas de interior ideales para principiantes, ya que no presentan grandes complicaciones.

Singonio verde El Jardinista

Por otro lado, Sebastián Hechen sugiere empezar con las más resistentes, como la sansevierias —comúnmente llamada lengua de suegra—, el spatifilium —o espatifilo—, la yuca y los filodedros. Destaca que una de las gracias de la sansevieria y el spatifilium es que además son purificadores de aire.

Sansevieria Plant Me

No sucumbir ante la planta de moda

Las mismas redes sociales han sido un motor de difusión de las plantas de moda. Como decíamos anteriormente, de nada sirve buscar esta planta hasta el fin del mundo para que después agonice bajo tus cuidados amateur. Estamos hablando de las marantas, los singonios rosados, los ficus lyrata, las peperonias y los rosarios. “Esas son las plantas que siempre la gente está buscando, porque son como plantas de tendencia, pero justamente son las más difíciles de cuidar”.

“Se pusieron de moda, yo creo, porque la gente ve páginas de afuera, ve Pinterest, y las ven muy bonitas en las fotos, se entusiasman y las buscan”, dice Daniela Maldonado, pero advierte que “son las plantas que más problemas dan”.

“Al final, los clientes y las plantas van perdiendo la jardinería porque se van por las especies de moda, que están más caras, no funciona el cultivo y después genera un poco de frustración”, comenta Maldonado. Y precisamente ahí viene el sentimiento de culpa de la persona, con el “no puedo cuidar ni una planta”, “no tengo dedos verdes” o frases lastimeras por el estilo. La experta aclara que “el problema es que justo te cruzaste con una planta que era para un nivel más avanzado”.

La importancia del sustrato

A lo que comúnmente le dicen tierra, en el mundo botánico lo llaman sustrato. y esta es la base de vida de tu planta. Un buen sustrato es lo más importante para que tu planta tenga el mejor desarrollo posible. “La planta tiene que estar en un buen sustrato, con una buena tierra y tiene que estar en las condiciones ideales, eso es lo primordial”, comenta Sebastián Hechen. En Plant Me, por ejemplo, trabajan con un sustrato orgánico, compuesto y muy abonado.

El sustrato “es donde se afirma la planta y sus raíces”, dice Daniela Maldonado, por eso “es la base para que todo lo demás funcione”.

Riego y pulverizador

El segundo factor importantísimo en el cuidado de una planta es el agua. Aquí es donde la mayoría de los mortales, sin conocimiento del tema, suelen errar, pero como dijo Ocampo anteriormente, “errando se aprende” en el mundo de la botánica.

“El riego va a depender del macetero y del sustrato”, afirma Daniela Maldonado. “Si tú tienes un buen sustrato, no es necesario regar tan seguido”. Como regla general, la experta sugiere regar una vez a la semana, pero “va a depender de lo que estés cultivando”.

En cuanto a pulverizar, también se debe hacer una vez a la semana, pero igual depende de las condiciones de tu entorno. “Si tu casa es muy calurosa y muy cerrada, debes hacerlo más seguido, sobre todo en verano, cuando el calor es insoportable. Muchas plantas se resienten con el calor”, apunta.

“Es bueno revisar la tierra antes de regar”, comenta la cabeza de Plant Me. “Otro error que comete la gente es regarla más de lo normal Para evitarlo, hay que revisar la tierra unos 3 centímetros de profundidad. Si está seca, hay que regar, no antes”.

Arlita y maceteros

El macetero, por lo general, es algo por lo que se opta de acuerdo a los gustos de cada persona. Hoy podemos encontrar una amplia gama de opciones, y tanto en Plant Me como en El Jardinista tienen en su catálogo unos maceteros inteligentes que se riegan solos, algo que podría acomodar a quienes no están mucho en sus casas o pierden la noción del tiempo en cuanto al riego.

Si el macetero que escogiste no tiene hoyos, la sugerencia es poner una capa de arlita. Esta piedra hace que la planta tenga condiciones óptimas de absorción para que la raíz no se pudra.

Bioestimular como principiante

El Jardinista tiene una sección de bioestimulantes, productos que sirven para el cuidado de la planta, seas novato o experto. “Tenemos uno que es a base de algas prensadas en frío y que tiene auxina, que son fitohormonas de crecimiento. Ese lo recomendamos mucho para plantas que se quemaron por el frío o que están estresadas”, dice Daniela Maldonado.

Tal como los humanos, las plantas también se estresan. La experta explica que esto se puede generar cuando hay cambios de casa, porque “se acostumbran a estar en un lugar y cuando haces el cambio, la planta se estresa”. Ante este problema, sugiere el uso del Algae Up, que contiene esta fitohormona que “ayuda a que la planta se desarrolle y que no decaiga tanto con los cambios”.

“El tónico verde tiene microorganismos del bosque y sirve para mantener”, recomienda Maldonado. “Si tus plantas están verdes y lindas, y solo quieres administrarle nutrientes, este producto es el adecuado. Es como un chamito para plantas”, agrega.

Más consejos y reflexiones

“A todos nos gustan las plantas pero mucha gente siente temor al momento de sentirse responsables de mantenerlas con vida”, comenta Fernando Ocampo. Por eso hace una invitación “a que se animen a vivir la experiencia”, principalmente porque “todas las plantas necesitan cuidados, ya que al tenerlas en casa no están en un ambiente 100% natural para crecer como habitualmente lo harían”. Lo fundamental para este arquitecto plantlover es conocer e informarse de la especie antes, para así saber cómo cuidarla.

“Si conoces la especie y te informas brevemente de las condiciones necesarias, tú solo te darás cuenta si la planta está evolucionando positivamente o si necesita algún ajuste en el cuidado”, apunta Ocampo, como por ejemplo moverla de lugar o verificar el tiempo de regado, además de la posición y la luz. Por el momento, The Plant Store se encuentra cerrada debido a la pandemia. Sin embargo, están haciendo asesorías remotas.

“Cuando compren una planta, ojalá que los asesoren bien”, sugiere Daniela Maldonado y agrega que en la tienda de El Jardinista pueden preguntar por dudas de cuidado. “Ojalá busquen siempre el nombre de la planta, porque eso te ayuda a buscar información. Es bueno saber ojalá el nombre científico, además del común, y buscar información en internet o en algún libro”, remata. Actualmente, la tienda se encuentra abierta y también cuentan con un sistema de asesoría online.

Si realmente eres un novato que quiere aprender sobre plantas, en Plant Me, gracias a sus filtros de búsqueda de su web, pueden determinar cuál es la planta que estás buscando y cuál es el cuidado que debes darle. Actualmente, abrieron un vivero en Francisco de Riveros 4375, Vitacura, donde encuentras lo mismo de la web pero de forma presencial. “Nosotros lo ayudamos a elegirla y se la puede llevar a su casa en su macetero, trasplantada y no tienes que hacer nada”, dice el creador. Añade que hay música ambiente con café de cortesía para que disfrutes mientras arman tu planta.

“Las plantas son una buena compañía para pasar el confinamiento, a mí me hacen sentir bien y me relajan”, confiesa el fundador de The Plant Store, quien en estos meses de cuarentena ha estudiado más el alcance poético y evocativo de este mundo botánico.

“La siguiente reflexión del filosofo Byung Chul Han me parece muy potente como idea de lo que estamos viviendo hoy”, comparte Ocampo: “El tiempo del jardín es un tiempo de lo distinto. El jardín tiene su propio tiempo, sobre el que yo no puedo disponer. Cada planta tiene su propio tiempo específico. [...] Es asombroso cómo cada planta tiene una conciencia del tiempo muy marcada, quizá incluso más que el hombre, que hoy de alguna manera se ha vuelto atemporal, pobre de tiempo. El jardín posibilita una intensa experiencia temporal... [..] El jardín es, por tanto, un lugar de redención”.

