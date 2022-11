Los 20 mejores regalos para ciclistas

Una amiga ciclista comentó en un chat que había salido a una cita con una persona que no andaba en bicicleta. “No tenía de qué hablar, fue muy incómodo”, dijo. Sin rutas, accesorios ni anécdotas relacionadas al pedaleo, no sintió atracción y rápidamente la comunicación se fue a pique. La cita fue un fracaso.

Como se ve, las y los ciclistas son personas intensas. Por ende, se podría concluir que, si te toca obsequiarle algo a una de ellas, es una excelente idea regalarles algo que tenga que ver con su pasión. Ya que es muy probable, además, que su entusiasmo al recibirlo sea alto. Para no equivocar el camino, montamos una completa lista de regalos, que van desde la seguridad a la moda, de la tecnología a detalles sencillos, todos muy prácticos, infalibles para hacer feliz incluso al ciclista más furioso.

Mochilas

Benjamín Hudson, rider profesional de BMX Flatland y diseñador de moda, nos recomendó hace un tiempo que, si se trataba de mochilas, las de marca Cotorra eran sus favoritas: por un tema de espacio, simpleza y comodidad para pedalear. “El modelo C versión Tordo tiene aún más espacio de lo que parece, y es muy cómoda para usarla el día entero”.

Mochila Cotorra Modelo C - Versión Tordo (14 litros)

Alfredo Irarrazaval, monitor de CicloClub, una de las agrupaciones de ciclistas más antiguas de Santiago, complementa: “Lo mejor en bolsos para bikepacking es la marca inglesa Apidura. Sus bolsos son ultra livianos y resistentes”. Agrega que estos modelos son los más usados en el mundo cuando se trata de recorrer distancias largas.

Mochila Apidura Packable Backpack 13 litros

Bananos

Catalina Banfi, publicista y miembro de Pedalerxs Zona Oriente, asegura que si hay algo que siempre le elogian es su banano Wild Lama, hecho 100% de materiales reciclados y que se puede enganchar en el manubrio de la bici.

Banano Wild Lama Cuase

Hudson, por su lado, nos recomendó otro producto de fabricación nacional: “La TTBag, de Choike, que la uso para cuando salgo liviano y solo llevo lo esencial, como herramientas, billetera y celular. Es cómoda y cumple su función muy bacán”, sugiere Hudson.

Bolso Choike TTBag

Calza o culotte

No te rías, porque así se llaman las calzas que tienen reforzada la parte del trasero, la parte que más se ve adolorida luego de un trayecto largo en bicicleta. Para esos efectos, aconseja Irarrazaval “utilizar una de más tecnología, con paneles compresivos en algunas partes para una mayor irrigación”. Él recomienda la calza Lameda Pocket, sobre todo por “su muy práctico bolsillo”.

Calza Lameda Pocket

Catalina Banfi recomienda estas calzas con animal print. “Son muy cómodas porque tienen tiro alto y un elasticado que mantiene la presión. No se desgastan como otras que después de usarlas un par de veces ceden. Además tienen un bonito diseño”.

Bikers elasticadas Jacinta Taylor

Luces

Lo cierto es que la oferta es muy variada, y hay de todo tipo y precios. Alfredo Irarrázaval en este punto es enfático: si se trata de seguridad, “Lo bueno, bonito y barato no existe”.

Él estima que, aunque sean algo caras, conviene invertir en unas luces seguras, que iluminen bien y que sean recargables, para contaminar menos y asegurarse de que siempre prendan. “Ahí Knog es la marca referente”, dice en un artículo que hicimos sobre ciclismo de distancias largas.

Luces delanteras y traseras Knog Plug 12254

Mangas

Veronica Bianchi, periodista y conductora de TNT Sports, es una más que entusiasta ciclista. Hace un tiempo le preguntamos por implementos ideales y nos comentó sobre lo bien recibidas que son las manguillas, “muy útiles para quienes pasan varias horas pedaleando al sol”.

Manguilla Radical Mountain Summer

Casco

Para elegir un casco veraniego, dice Bianchi, es importante calcular “una buena mezcla entre protección y ventilación”. Para ello recomienda uno DUX Helm, cuyo diseño permite que el aire fluya por la cabeza y se pueda mantener una temperatura regulada. “Además tiene una visera integrada, para que el sol no nos afecte tan directamente, y unos lentes ahumados retráctiles”.

Casco Dux Helm Black Carbon 1.5

Pedro Castro, gerente de Importadora Burgos Valera, nos contó en otro artículo sobre cascos que su favorito era este modelo Trip, que ofrece tanto comodidad como seguridad y también mucha ventilación.

Casco Trip Enduro

Ciclocomputador

Esta opción ya es para ciclistas intensivos, amantes de los viajes largos, de más de 100 kms. Para ese target existe lo que se llama el ciclocomputador, un aparato que mide velocidad, distancia, tiene GPS, se conecta via Bluetooth al celular, incluye modos de entrenamiento, entre muchas otras funciones.

El que Alfredo Irarrázaval recomienda es el Elemnt Bolt Stealth de la marca Wahoo. “Es como el Apple de los ciclocomputadores”, dice el experto. “También es la gran competencia de Garmin —la conocida marca de relojes y monitores con GPS—, y aún siendo más baratos, son espectaculares. Este modelo se configura desde el teléfono, y es un producto muy bueno y muy completo”.

Ciclocomputador Wahoo Element Bolt Stealth

Bombín

Un accesorio más que necesario y siempre bien recibido es un buen bombín. Mejor si es portátil pero capaz de entregar suficiente presión y con un cabezal intercambiable para dos tipos de válvula. Este modelo de Beto cumple con ambas condiciones: llega a los 100psi y es apto para válvulas presta y schrader.

Bombín Beto CLD-033AG

Tricota

“Es el accesorio preferido de los ciclistas”, dice Veronica Bianchi. “Te permite marcar la diferencia, llevar un estilo propio y combinar con el resto de tus accesorios”, enumera. Eso sí, lo más importante para ella no es la apariencia sino su funcionalidad: que en sus bolsillos se puede llevar comida, herramientas, cámaras de repuestos o incluso otra ropa.

“Es importante elegir una del color más llamativo posible, para hacernos notar en las calles donde no hay ciclovías y por supuesto de noche. Las tricotas Aurora, de Athletic Sport, son de mis favoritas”, dice.

Tricota Athletic Sport Aurora

Lentes de sol

“Lo ideal es un lente que quede cómodo y no se mueva, que sea ventilado —para que no se empañe—, pero que a la vez cubra una amplia superficie para mayor protección”, explica Fernando Thumm, periodista y experto en mountain bike, en un artículo con recomendaciones sobre este accesorio clave.

La publicista y ciclista Sonia Pérez, publicista, sugiere para esta época lentes con cristales fotocromáticos, “porque se pueden usar tanto durante el día como al momento del atardecer, y en ambos casos tener una visión clara”, dice. Recomienda que tengan filtro UV categoría 2 o 3.

Lentes Julbo Aero SP3CF

Cinta antipinchazo

Timothy Ruedlinger es ciclista de ultradistancia, un hombre que básicamente no concibe la realidad sin estar montado en su bicicleta. Como el riesgo de pinchar es inherente al pedaleo, en un artículo sobre recomendaciones para pedalear infinitamente aconsejó reducirlo al máximo con cintas antipinchazos, las que se ubican dentro de los neumáticos y protegen las cámaras de golpes, hoyos o elementos filosos que puedan aparecer en el camino.

Cinta antipinchazos Mr Tuffy 700x20 / 27x1

Caramañola

Una caramañola no es otra cosa que una botellita para la bicicleta. Alfredo Irarrázaval nos recomendó llevar no una sino dos, con bebidas rehidratantes, tanto industriales como caseras. Esta última se puede hacer, explica, con agua, una pizca de sal, jugo de limón y endulzante. No suena tan rico pero asegura que es muy reponedor. La receta de Irarrázaval también incluye una puntita de cucharadita de bicarbonato.

Botella para bicicleta Camelback Podium 620 ml

Calcetines

Se repite esta recomendación, pero es que de verdad se agradece tanto un buen par de calcetines que sean hechos específicamente para la disciplina que uno practique. En ese sentido hay dos opciones en cuanto a calcetas para pedalear. Están los que son más de una onda profesional.

Calcetines de ciclismo Compressport Pro Racing

Por otro lado están los más estéticos, que nunca están demás para llegar, por ejemplo, a un almuerzo familiar o ir a la feria en bicicleta tirando onda.

Calcetines Many Mornings The Bicycle

Candado

Los mejores candados, como concluimos en este artículo, son los con forma en U. Pero no cualquiera. “Un buen candado en U debe ser grueso, ya que así costará mucho más cortarlo”, opinaba Pedro Castro. “Si sus barras son de 10 o más milímetros de grosor, ya no lo puedes cortar con un napoleón chico”, explicaba Pablo Carvajal, socio de la tienda BiciCosas. Existen muchas marcas que los fabrican, pero hay tres que lideran el mercado por la calidad de su diseño, la durabilidad de sus materiales y las alternativas que entregan.Son Kryptonite, OnGuard y ABUS.

Candado en U para bicicletas OnGuard Bulldog Medium

Audífonos

Cartas sobre la mesa. La verdad es que lo más recomendable es no usar audífonos al momento de andar en bicicleta. Diego Garcia, arquitecto y coordinador general de la organización Pedaleable, al presentarnos su espectacular mapa digital con la red de ciclovías de Santiago, advertía que el uso de audífonos debe en lo posible ser evitado para el correcto uso de estas vías.

La buena noticia es que existe un modelo de audífono diseñado especialmente para deportistas, pues no aisla el ruido ambiente y que por ende es más seguro. Se trata del Shokz OpenMove Elevation Blue, que tiene la particularidad que no se insertan en el oído.

Audífonos deportivos inalámbricos Shoks OpenRun

