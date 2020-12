Los mejores regalos para las abuelas (según abuelas)

En Chile, según cifras del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), hay 2,6 millones de personas sobre los 60 años, lo que corresponde a más del 15% de la población. Este año —en medio del contexto pandémico— se les ha enumerado dentro de la población de riesgo y, por la contingencia, su existencia se ha resumido en números y estadísticas.

Las mujeres mayores, en un país donde su esperanza de vida alcanza los 82 años, son las primeras en la fila para la vacuna contra la covid-19, pero muchas veces las últimas en recibir un regalo de Navidad. A pesar de todo, junto a adaptarse a la agitada evolución tecnológica, algunas necesidades han evolucionado con la época de la inmediatez.

Berta Díaz Espinoza tiene 83 años, vive en Rancagua, es mamá de dos y abuela de cinco. Ella pertenece al 59% de adultos mayores que tiene un celular, según una encuesta de la Universidad Católica. Su teléfono actual es un smartphone del 2015, sin embargo, lo primero que se le viene a la cabeza cuando le preguntan qué le pediría al Viejito Pascuero es un celular nuevo. “Yo necesito un aparato más moderno”, dice.

Para ella el smartphone debe tener como base poder revisar su mail, WhatsApp y Facebook. “Me gustaría un teléfono que tenga una mejor cámara. Me encanta escuchar música y sobretodo tomarle fotos a las cosas: a las plantas y flores de mi jardín, a los perros —tiene tres— y a mis hijos y nietos cuando podamos volver a juntarnos todos”, cuenta.

El sitio español Andro4All destaca el funcionamiento del Huawei P40 Lite para personas mayores. El aparato es de alta gama, pero incluye un modo simple que aumenta el tamaño de los elementos, su fuente y simplifica el menú. Su batería es de 400 mAh, su cámara trasera es de 48 Mp, su frontal es de 16 MP y su cómoda pantalla es de 6,4 pulgadas.

Ximena Quiroga (60), mamá de cuatro hijos y abuela de dos nietos, acaba de terminar This is us en Amazon Prime y está ansiosa por una nueva temporada. En su casa de Las Condes instauró un método para mantenerse conectada a la realidad, pero sin dejar de pasarlo bien. Deja la televisión encendida en mute y en su iPad ve series en streaming o busca referencias en Pinterest sobre tejidos y bordados para las clases que da.

Pero el aparato de Apple ya le quedó obsoleto. “El mío es de quinta generación, no puedo ver Disney+”, cuenta. “Hay que estar actualizada con lo más nuevo, porque si no te vas quedando atrás”, reflexiona. Si ella pudiera conversar con el Viejito Pascuero, le pediría el iPad Air con una pantalla de 10,5 pulgadas y una cámara trasera de 8 MP.

Una encuesta realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y el Ministerio del Deporte, arrojó en mayo de este año que el 47% de la población no realizaba ningún tipo de actividad física en el contexto de pandemia. Una de las hijas de Ximena se anticipó al sedentarismo de su mamá y le recomendó un personal trainer.

“Estoy feliz, me conecto una vez a la semana y hago una rutina con las cosas que tengo en la casa. Además me compré una pelota de pilates por internet y bandas de resistencia. Me hace falta una elíptica para complementarlo, y como quizá nos vuelven a encerrar, quiero una”, dice. “Tengo una caminadora que no uso porque me da flojera, pero la elíptica trabaja brazos y otras partes del cuerpo. Esa sí la usaría”, afirma.

La Cardio HIIT Trainer no es una elíptica cualquiera, posee pedales de escalamiento vertical que hacen trabajar todo el tronco superior y los glúteos. Tiene además su propio sistema de audio, donde se puede conectar el mp3 o el celular.

Mi carrera como constituyente

Giovanna Grandón (45), conocida como la Tía Pikachu, abuela de un nieto de cuatro meses, no está en su casa de Lo Hermida, Peñalolén, sino que responde para este artículo desde Villarica, donde verá el eclipse y aprovecha de descansar antes de partir a la capital: ahí pedirá los documentos al Servel y empezará a juntar firmas para convertirse en candidata a la convención constitucional.

De buenas a primeras, responde que si tuviera que pedir algo material para esta Pascua serían implantes de dientes para su mamá y una giftcard para que su marido pague las deudas. Sin embargo, también piensa en ella: “quiero una lipo”, se ríe, “aunque igual me moví harto durante la cuarentena, estar sin trabajo me tuvo muy nerviosa y ansiosa”.

Lo más parecido a una liposucción que se puede encontrar en multitiendas para esta navidad son aparatos con tecnología para eliminar adiposidades y reafirmar la piel. Este modelador corporal combina la tecnología de radiofrecuencia, cavitación, hipertermia LED y vibración biomecánica. La idea es reducir grasa y dejar la piel radiante.

Para seguir marchando y bailando —como en el video que la hizo famosa—, Giovanna dice que para este 2021 necesita unas zapatillas nuevas. “Ojalá de colores sandía o negras, pero tienen que ser resistentes, blandas y cómodas, para cuando tenga que correr en las manifestaciones”, cuenta.

Una opción ideal son las Adidas Supernova de la colección Tokyo: unas zapatillas acolchadas, flexibles, hechas con materiales reciclados y de colores modernos, perfectas para sostenerse en la carrera como constituyente.

Emma Cortés Parra (87) tiene cuatro hijos, doce nietos y dos bisnietos, vive en Vitacura, era fanática del bridge, de la lectura —sobretodo las novelas históricas— y tejía. Pero hace dos años que ya no hace nada de eso, porque tiene degeneración macular propia de la edad, entonces ha cambiado la manera de entretenerse y disfrutar las cosas: hoy es fanática de los audiolibros. Una de sus hijas le regaló la membresía en la aplicación Ubook, donde desde los 6 mil pesos mensuales puede acceder a más de 10 mil títulos.

Igual hay objetos clásicos que para ella no pasan de moda. “Quisiera un vestido lila pálido porque es sencillo, me queda bien y combina con mis canas. Es discreto y elegante. Mi tía abuela francesa compraba toda su ropa en Ma Griffe y por eso yo la compro ahí. La combinaría con unos zapatos coquetos y que no parezcan ortopédicos”, dice.

Y aunque la marca Ma Griffe no tiene vestidos color lila, tienen una colección con prendas de lino de un solo color y otros más jugados, con estampados de flores y cuadros, hechos de telas livianas y delicadas para hacerle el quite al calor este verano.

En cuanto a los zapatos, los mocasines Gazel Rosela blancos son perfectos para combinar con tenidas en tonos pasteles y tienen una altura de sólo 1,6 centímetros. Son fáciles de usar, cómodos y su exterior animal print los hace modernos.

Hay cosas que nunca cambian eso sí: Emma dice que para el invierno que viene le encantaría un abrigo de visón. “Me imagino que todavía quedan en la ropa usada”, cuenta. Sino, tampoco es malo uno sintético.

