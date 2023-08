Los mejores regalos para niñas y niños de 6 años.

Regalar por regalar jamás es el camino, menos aún cuando el obsequiado es un niño o niña en crecimiento. La costumbre de dar regalos, según plantea un artículo de Harvard Business Review, se origina como una intención para mostrarle a otro cuánto valoramos el papel que desempeñan en nuestras vidas. Sin embargo, es fácil dejarse llevar y pensar que “cuanto más grande y costoso es el regalo, mejor expresará nuestro aprecio”, una práctica que solo nos llevará a una espiral de consumismo en la que las necesidades o gustos de la persona regalada quedan en segundo plano, eclipsadas por el objeto y su precio.

Regalar, en especial a niños, tiene que ver más con el interés de quien recibe el obsequio. Así lo planteaba en un artículo anterior la psicóloga Valeska Woldarsky: no todo lo que esté de moda le va a servir, no todo lo que sea exclusivo o grande será apreciado por un niño. Sobre todo en fechas como el Día de la Niñez, instancias más bien comerciales donde no se debería poner en juego el cariño de los padres a sus hijos.

A los seis años, muchas niñas y niños ya saben qué es lo que les gusta. Si eres un adulto que está complicado con identificar cuáles son sus reales intereses, solo debes ir a la fuente y preguntarle de forma directa cuáles son las cosas que le gustan. Puedes pensar esta experiencia como un focus group y plantear diferentes preguntas, para así poder identificar qué cosas sí y qué cosas no clasifican. Luego, si no se trata de tu hijo o hija, es importante contrastar con la opinión de los padres, para confirmar que el regalo no interviene con las formas de crianza o con los presupuestos que ellos manejan.

Mejores regalos para niños de 6 años

En la infancia, por supuesto, todas las edades son muy relevantes y significativas. Pero a los 6 años suele pasar algo que marcará un poderoso antes y después en sus vidas: es cuando aprenden a leer y a escribir. Eso les abre a los niños y niñas una inmensa puerta, incorporándolos a nuevas actividades y permitiendo que puedan recibir otro tipo de regalos. Como los juegos de mesa.

“El juego potencia las capacidades cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas de niños y niñas”, aborda Vanessa Olivares, psicopedagoga enfocada en lectoescritura inicial y terapia de juego. “Jugando aprenden a resolver problemas cotidianos, a esperar turnos, regular su conducta, a confiar en sí mismos y compartir, entre otras muchas cosas”, analiza. Por eso, regalar juegos de mesa o análogos siempre será una buena idea: de lo único que hay que preocuparse es de que sea acorde a su edad y que pueda jugarlo con las personas con quienes convive.

Entre sus alternativas está Pictureka, un juego en el que, en solo 30 segundos, se deben encontrar imágenes dentro de un tablero que va cambiando. Las instrucciones de lo que se debe buscar se encuentran en 100 tarjetas de tres colores (verde, rojo y azul), que indican la cantidad de objetos, acciones o personajes que hay que encontrar. “Este juego también es una gran instancia para aprender nuevas palabras, además del pensamiento visual que se puede potenciar trabajando en equipo”, comenta.

Juego de mesa Pictureka (Hasbro)

Antonia Godoy es madre de dos niños y educadora de párvulos de muchos. Está certificada en disciplina positiva y su cuenta de Instagram es una biblioteca de actividades educativas y entretenidas, en las que muchas madres y padres pueden recurrir en caso de necesitar ideas.

“A la hora de regalar”, dice, “lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene que ser para que los niños disfruten y lo pasen bien”. Mejor aún “si podemos lograr que además aprendan o practiquen alguna habilidad”. Su recomendación siempre es obsequiar en base a los gustos e intereses de cada niña y niño.

Por ejemplo, para aquellas niñas y niños que tengan afinidad con el arte, una maleta de materiales para manualidades les puede abrir un mundo de posibilidades. “Es entretenida, pueden expresarse y plasmar su imaginación, y además trabajan su creatividad y habilidades motrices”, señala. El producto que recomienda incluye lentejuelas, stickers, glitter, hilos, tijeras, mostacillas, pompones, pegamentos y más materiales para que pueda construir y decorar lo que se le atraviese por la cabeza.

Maleta de materiales para manualidades Casaideas

Para quienes gusten de la construcción y creación de objetos, Olivares sugiere un puzzle de bloques Emoción, un juguete de interacción muy entretenido. “Los rompecabezas pueden mejorar la capacidad práctica de los niños, su coordinación mano-ojo,el pensamiento lógico, la función cerebral activa, estimular la creatividad y la imaginación”, explica.

En este caso, al ser un juego con expresiones emocionales, “potenciará significativamente la capacidad de razonamiento, la memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender”. La idea es formar con los bloques las expresiones que sugieren las cartas, aunque también se puede jugar libremente.

Puzzle de bloques Emoción

A los 6 años, muy probablemente estén descubriendo el vasto universo de los números. Para fomentarles ese gusto, Godoy sugiere obsequiarles un bingo. “Es un juego familiar, fácil de entender, competitivo —lo que les encanta a esa edad— y con el cual, sin darse cuenta, estarán practicando y conociendo los números hasta el 100″, dice.

El bingo que ella recomienda incluye un tablero de madera maciza para poner las bolas de madera que se extraen desde una tómbola de metal de 18 cm. El set también tiene 90 bolas de madera marcadas en fuego, 48 cartones y fichas para marcarlos.

Bingo Deluxe Cayro

“A Pachi le encanta el helado, los tallarines y las mandarinas entre otras comidas, pero también le encanta hacerle preguntas a su papá científico”, dice la reseña del libro ¿Cuánto mide un metro?, escrito por el divulgador científico Gabriel León. Es otra recomendación de Olivares para quienes tengan pequeños lectores en casa.

En este título, se abordan muchos porqués del mundo: ¿por qué nos vemos al revés en una cuchara? ¿Por qué el jabón remueve la suciedad? ¿Quién inventó el papel? ¿Qué pasa cuando hierve el agua? La gracia es que está escrito desde Chile y por un chileno, por lo tanto las dudas y el lenguaje son más cotidianos.

“Un regalo como este permitirá conocer las respuestas a las preguntas que a veces guardamos en nuestra mente y que los padres no siempre pueden responder. Mediante esté entretenido el niño o niña encontrará explicaciones de manera entretenida y cercana”, sugiere.

Gabriel León - ¿Cuánto mide un metro? (B de Block)

Para Godoy, un libro siempre es una buena opción. A los 6 años están aprendiendo a leer, por lo que resulta convienente reforzarles eso con historias divertidas y libros atractivos. “La recomendación es a leer en conjunto, ir con el dedo mostrándoles dónde leemos y utilizar las ilustraciones para apoyarse”, explica.

Uno de los títulos que sugiere regalar es Mi casa especial, una conmovedora historia sobre la migración, con una mirada profunda y esperanzadora. La protagonista es Clara, quien emprende un largo viaje con su familia y explora conceptos como el sentido de pertenencia, la importancia de los familiares y el sentido de comunidad.

Eugenia Perrella y Angela Salerno - Mi casa especial (Amanuta)

Otro juego de mesa que recomienda la psicopedagoga es el Scrabble Junior, el clásico juego de palabras que está adaptado con dos niveles de dificultad. Esto permite jugar a niñas y niños desde los 6 años en adelante.

“Hay un nivel que es de palabras y dibujos, donde los jugadores de menor edad deberán cubrir con sus fichas las palabras escritas en el tablero con la ayuda de divertidos dibujos”, cuenta Olivares. Uno de los principales beneficios de este juego, aparte de la diversión, es que “se enfoca en la etapa exacta en donde se está adquiriendo la habilidad de la lectoescritura, por lo que potencia su vocabulario y habilidades ortográficas”.

Juego de mesa Scrabble Junior (Hasbro)

Los juegos de roles son actividades significativas que permiten el desarrollo de habilidades sociales, expresar emociones, fomentar la creatividad, aprender de manera experiencial y hasta fortalecer su autoestima. “Un disfraz para hacer juegos de roles es una gran idea, invita a los niños a ponerse en lugar de otros, a actuar y utilizar la imaginación”, complementa Godoy. Su sugerencia es un disfraz de científico e incluye una bata de laboratorio, anteojos, un tubo de ensayo, cucharas de medir y otros accesorios. En caso que tu pequeño esté interesado en hacer experimentos en casa, puedes complementar con un set que potencie esta habilidad.

Disfraz científico Melissa & Doug

Otro juego que parece nunca pasar de moda es Las pulgas locas. “Su lógica es la que todos conocemos: los jugadores deben ser muy ágiles para atrapar con pinzas a los insectos que rebotan por todos lados”, explica Olivares. Además destaca que el ideal es capturar a todos los insectos del mismo color en el menor tiempo posible. “Otras de las habilidades fundamentales que potenciamos es la motricidad fina, la concentración y la atención, habilidades fundamentales”, plantea, y que con la digitalización se están perdiendo.

Juego Pulgas locas (Hasbro)

Uno de los productos destacados en una guía de regalos del sitio The Stategist son los walkie-talkies, otra herramienta que fomenta la comunicación entre los niños y sus pares, hermanos o papás. Puede ser un gran aliado en excursiones, acampadas o incluso cuando esté jugando con algún vecino o vecina. Es una herramienta que entrega independencia y al mismo tiempo manejo de comunicación, pero sin que sea una pantalla. Para quienes vacacionan en la playa o el campo, o viven en un condominio, un set de walkie-talkies puede ser el apoyo que estabas buscando.

Walkie-talkies GeoSafari Jr

Los legos son otro de los juegos clásicos que puede ser de gran interés para cualquier niña o niño, independiente de si tiene afición por la construcción. “A esa edad ya podemos presentarles legos con piezas más chicas y desafíos más grandes”, comenta Godoy. Su sugerencia es regalar un set de legos que tenga relación con lo que está pasando: por eso mismo, su elegido tiene forma de torta de celebración. Con este regalo, “jamás va a olvidar su sexto cumpleaños”, añade.

Set de cumpleaños Lego (141 piezas)

La magia es otro de los grandes intereses que puede estar rondando en esta edad. Además del fomento de actividades motoras, se estimula la creatividad, la confianza, la perseverancia y el aprendizaje de otras habilidades, como también entender el manejo del fracaso. Entre las opciones que encontramos en el mercado, una muy interesante es el set Trucos de magia simples para niños, de 6 años en adelante, de la reconocida marca Toyng. Contiene diferentes implementos, además de un libro de instrucciones para realizar 35 trucos de magia para principiantes.

Trucos de magia para niños Toyng

La última recomendación que hace la educadora son las tarjetas de autoconocimiento Yo soy, que más que un juego abordan afirmaciones positivas que pueden ayudar a niñas y niños con baja autoestima a reforzar el amor propio y la autoconfianza. “Tomar una todas las noches y leérselas a los niños es una linda experiencia que podemos regalarle a una familia”, sugiere Godoy. El objetivo es estimular y hacer un recordatorio continuo de quiénes somos, además de fomentar el autocuidado y valoración.

Tarjetas Yo soy (Precioso)

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 2 de agosto de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.