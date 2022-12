Los tres mejores smartphones de gama media del 2022

La batalla por lograr el dominio del mercado en la telefonía celular no cesa. Especialmente en el segmento gama media, el espacio que no siempre se lleva las luces pero que sin dudas es el más deseado por los fabricantes. Cómo no, si es el estrato que más demanda tiene.

Aunque los titulares los acaparan los modelos premium, no todo el mundo es capaz de desembolsar un millón de pesos —o más— para un smartphone tope de línea. Por eso, la gama media es la que mejor logra el equilibrio entre rendimiento, diseño, cámara y, claro, el precio.

Pero salir en busca de un modelo que satisfaga nuestras necesidades dentro de ese rango de precio —entre los 300 mil y los 650 mil pesos— puede ser algo agobiante. No es raro terminar con dolor de cabeza después de comparar entre la inmensa cantidad de marcas, modelos y variantes que cada teléfono tiene. Para aliviar esa carga, y tras probar decenas de smartphones, hemos seleccionado los tres modelos de gama media más interesantes del año. Ojo: todos vienen con 5G incluido.

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus aún no es una marca conocida en Chile. Y puede que este no sea estrictamente su primer modelo en aterrizar al país, pero sí es el que lo hace de forma oficial y lanzado con bombos y platillos por la compañía que hoy es parte de Oppo.

OnePlus, fundada en China el 2013, tenía como objetivo crear smartphones de gama alta pero a precios menores que la competencia. Finalmente, la compañía creció, se expandió y fue adquirida por Oppo, también china, el año pasado. OnePlus posee dos líneas definidas de productos: una lleva el mismo nombre de la marca, para su gama alta (curiosamente es muy popular en Estados Unidos), y la otra es Nord, para sus smartphones algo más económicos.

Justamente, el OnePlus Nord CE2 Lite (confuso nombre para un teléfono, reconozcámoslo) es el más reciente de estos modelos: apareció en 2022 y fue lanzado hace muy poco en Chile. No es un teléfono que destaque mucho por sí solo, pero es un nuevo jugador en el mercado y resulta una brisa de aire fresco en la atiborrada gama media.

Entre lo destacable de este modelo, que viene en tonos “azul marino” y “anochecer negro”, está su gran pantalla de 6.6″ LCD, con un aprovechamiento del 84%, tasa de refresco de 120 Hz —algo más propio de la gama alta que de la media— y resolución 2K. También brillan su buena batería de 5.000 mAh+ y su carga rápida de 33 W (que alcanza el 50% de la carga en 30 minutos). El procesador es un Snapdragon 695 de ocho núcleos, tiene 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento y viene listo para el 5G.

En el apartado fotográfico, tenemos una cámara trasera de tres lentes con inteligencia artificial y un sensor principal de 64 MP, bastante más alto que el promedio. Además, tiene un par de detalles que pueden hacer la diferencia: el teléfono incluye una entrada jack para audífonos alámbricos y una ranura para tarjetas microSD en el puerto para la tarjeta SIM, que pueden expandir el almacenamiento hasta en 1 TB. Pequeños grandes gestos que hoy rara vez se encuentran en la gama alta.

Hay más características interesantes: además de un buen desempeño, su sistema OxygenOS 12.1 hace que la navegación sea muy fluida y práctica. Y otras cositas, como el tradicional número rojo dentro de la hora, hacen de este modelo algo visualmente único. Y por cierto, muy económico.

Especificaciones:

Pantalla : LCD 6,59 pulgadas

Peso : 195 g

Dimensiones : 164,3 × 75,6 × 8,5 mm

Procesador : Qualcomm Snapdragon 695 5G

Memoria : 6 GB RAM

Almacenamiento : 128 GB

Sistema operativo : Android 12 / OxygenOS 12.1

Cámaras : 3 cámaras traseras (Lente principal: 64 MP)

Batería : 5.000 mAh

Red móvil: 5G

VIVO V25

Vivo, otra marca china pero con algunos años más en el mercado chileno, lanzó hace unos meses un nuevo modelo que perfectamente se encasilla en esta gama, con buenas prestaciones y algunos detalles de diseño que lo hacen único. Después del aclamado lanzamiento de su tope de línea, el Vivo X80, la compañía vuelve a una zona más amplia y accesible con el V25.

Este modelo, que viene en dos colores —dorado amanecer y negro diamante— y pesa sólo 186 gramos, a primera vista se parece mucho a un iPhone. Tiene bordes redondeados, un rico acabado de vidrio en la parte trasera, y un look que no esconde sus ganas de verse igual al teléfono de la manzana.

Pero hasta ahí llegan las similitudes. Porque fuera de eso, lo que primero que llama la atención del V25 es su revés tornasol de fluorita, capaz de cambiar de color (de amarillo a azul, por ejemplo) si es que es expuesto al sol o a una fuente de luz. Vuelve a su tono original una vez que le llega la sombra. Aunque también viene en negro (la versión más fome), creo que es primera vez que veo un diseño así en un smartphone, independiente de la gama.

La pantalla de 6,56 pulgadas es AMOLED —tecnología más propia de los teléfonos premium— y con definición Full HD+ y solo 90 Hz de refresco. Bajo el capó, nos encontramos con un procesador MediaTek Dimensity 900 (5G) y hasta 12GB de memoria RAM. La batería es de 4.500 mAh e incluye carga rápida inteligente (que no se recalienta) de 44 W: es decir, con 15 minutos ya tenemos el 40% de carga, lo que no está nada mal.

La cámara también destaca, como es ya usual en la marca: en el V25 tenemos tres lentes, donde el principal llega a los 64 MP e incluye funcionalidades como estabilizador óptico, modo retrato y un sistema de inteligencia artificial que logra muy buenos resultados con fotografías nocturnas.

Su funcionamiento es muy fluido (funciona con una capa propietaria Funtouch sobre Android 12) y es uno de los modelos más livianos que hemos probado últimamente, lo que es de verdad un agrado. Como el OnePlus, también incluye expansión para almacenamiento vía tarjeta microSD, aunque en audio se queda algo corto al incluir sólo un parlante. Todo lo anterior hace que el V25 sea una buena opción para el público joven o cualquiera que quiera tener un celular que destaque cuando se saca del bolsillo o la cartera, además de un set de confiables cámaras todo terreno.

Especificaciones:

Pantalla : AMOLED 6,56″

Peso : 190 g

Dimensiones : 158,9 × 73,52 × 8,62 mm

Procesador : MediaTek Dimensity 900 5G

Memoria : 8/12 GB RAM

Almacenamiento : 128 / 256 GB

Sistema operativo : Android 12 / FunTouch OS 12

Cámara : 3 cámaras traseras (Lente principal: 64 MP) / Frontal de 50 MP

Batería : 4.500 mAh

Red móvil: 5G

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola es uno de los reyes de la gama media. De hecho, podríamos decir que es su especialidad. En el mercado local, la marca propiedad de Lenovo tiene un cuantioso portafolio de teléfonos económicos, tanto de entrada como en el ámbito intermedio. Pero este modelo, parte de la familia Edge —de la cual ya revisamos el atractivo modelo Pro hace algunos meses—, es una estupenda alternativa dado su diseño, especificaciones y precio. Ah, y su embalaje es 100 por ciento ecológico y reciclable.

El Edge 30 Fusion, además de tener un muy sofisticado y elegante diseño —que viene en tres colores distintos—, presenta una pantalla pOLED de 6.55″ (de definición Full HD+ y HDR10+) y una robusta de tasa de refresco de 144 Hz (el promedio de los smartphones de su precio es de 60 Hz). Al no tener bordes pero sí unas elegantes terminaciones curvas, el aprovechamiento es máximo: llega hasta el 90,8%. Su marco de aluminio y el acabado de vidrio le terminan de dar contundencia.

Pesa apenas 175 gramos, lo que lo transforma en uno de los modelos más livianos del año y un agrado para la mano o el bolsillo. Eso no quita que al tomarlo se sienta como un celular robusto y de muy buenas terminaciones.

Por dentro tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 888+ (5G), 8 o 12GB de memoria RAM, una batería de 4.400 mAh, parlantes estéreo con Dolby Atmos y un potente cargador de 68 W.

En cuanto a cámaras, la principal ostenta 50 MP y la frontal es de 32 MP con autofoco para selfies. Motorola, como es habitual, ocupa Android en su última versión (12), sin tener la necesidad de ocupar una capa extra para personalizaciones. En ese sentido, es el sistema operativo de Google en su estado más puro. Por su parte, el sonido del smartphone es estéreo y suena más que decente, además que su pantalla tiene colores muy realistas, beneficio de su asociación con Pantone.

El Fusion es claramente el modelo más caro de esta selección, pero eso se debe a que también es el más completo de la lista. De todos modos, si el precio sigue siendo prohibitivo, también está el hermano menor del Fusion, llamado Neo, que es el modelo de entrada de la línea Edge 30 y que ronda los $350 mil.

Especificaciones:

Pantalla : p-OLED 6,55″

Peso : 175 g

Dimensiones : 154,48 × 71,99 × 7,45 mm

Procesador : Qualcomm Snapdragon 888+ 5G

Memoria : 8/12 GB RAM

Almacenamiento : 128 / 256 GB

Sistema operativo : Android 12

Cámara : 3 cámaras traseras (Lente principal: 50 MP) / Frontal de 32 MP

Batería : 4.400 mAh

Red móvil: 5G

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 6 de diciembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.