Paso a paso: cómo limpiar un colchón

si el colchón está manchado, es importante que no lo empapes de agua oxigenada para sacarlas, porque la humedad puede quedar atrapada entre sus materiales, sobre todo si es de espuma viscoelástica. En cuanto a la cantidad de producto que uses para remover la mancha, el mantra a seguir es “menos es más”. Aquí puedes tomar varios caminos, dependiendo del tipo de mancha que tengas. Si son manchas de fluidos —como café, leche o alguna otra cosa (que no vamos a preguntar) que se haya derramado—, lo más recomendado es usar un limpiador enzimático , ojalá en formato espray, para aplicar directo a la mancha. Uno de los productos favoritos en TikTok , y que a nosotros también nos ha funcionado bien para tratar diversas manchas, es elcuyafórmula con oxígeno activo elimina manchas resistentes y también los olores. El producto además viene con un escobillón en su punta, que te ayuda a refregar la mancha y hacerla desaparecer. En esa red social hay videos en los que sacan manchas de vino , chocolate y de suciedad acumulada sobre colchones, y el resultado es más que satisfactorio.