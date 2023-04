Siete electrodomésticos que puedes controlar desde tu teléfono (aunque no estés en casa)

Máquinas que hoy parecen elementales y básicas, incluso obvias para vivir una vida mínimamente cómoda, hace cien años apenas existían. Hace setenta, eran solo cosas de millonarios, y hace cincuenta todavía un lujo que no muchos se podían dar. Ahora, como si hubiesen estado siempre entre nosotros, ciertos electrodomésticos son un estándar, la infraestructura por defecto de esta era.

Pero incluso más rápido de lo que se instaló, esa era ya está cambiando por otra: la de los aparatos “inteligentes”, una denominación bastante exagerada, ya que lo que tienen, al menos por ahora, es conectividad más que inteligencia. Es decir, son dispositivos que ya no dependen de nuestra presencia para funcionar, sino que a través de internet los podemos activar desde cualquier lugar donde haya conexión a la web.

En general, no suele ser necesario andar encendiendo o iniciando electrodomésticos cuando uno no está en casa. Esa es la gracia, a veces, de no estar ahí: no tener que preocuparse por los asuntos caseros. Pero en ciertas ocasiones puede ser útil hacer funcionar algo antes de que lleguemos o después de que nos vayamos.

¿Cuál es la oferta actual de estos electrodomésticos hoy? ¿Y qué aparatos de este tipo realmente conviene tener? Aquí un repaso por lo que podemos encontrar en el mercado.

1. Aspiradoras robot

Aspirar es mejor que barrer pero tampoco tanto: hacerlo es desagradable, tanto porque hay que encorvarse y mover sillas como porque uno se enfrenta cara a cara con la mugre que genera. Polvo somos y en polvo nos convertiremos: la muerte acecha debajo de los sillones y detrás de las puertas, acumulando nuestras partes ya vencidas, pelos, caspa y piel muertos, lo que seremos en algún tiempo más.

Para no enfrentarse tan seguido a esta reflexión, la tarea podemos delegársela completa a ese electrodoméstico conocido como aspiradora robot, un aparato que cada vez se vuelve más delgado, más intuitivo y más eficiente. Hace unos meses, por ejemplo, pudimos probar la Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, un aparato con gran poder de succión —4000 Pa—, una batería que alcanza para limpiar más de 100 m2, un preciso sistema de navegación y muy fácil de configurar, usar y vaciar.

Aspiradora robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Al igual que otros modelos de otras marcas, este se conecta a internet y, mediante la app de Xiaomi en un smartphone, se puede controlar a distancia. Así, si uno no alcanzó a limpiar la casa antes de salir y tiene visitas más tarde, puede activar la aspiradora desde el teléfono, ver exactamente en qué rincón de la casa se encuentra, revisar si pasó por todas partes y luego llegar de vuelta con el piso soplado.

Reconocidas marcas como iRobot —con su conocida Roomba— y Eufy —con sus Robovac— también tienen modelos capaces de lo mismo, al igual que Samsung con sus JetBot y POWERBot-E. Para ver las opciones más destacadas del mercado, revisa nuestro listado con las mejores aspiradoras robot según la evaluación de sus usuarios.

2. Lavadoras

El día está despejado y soleado, ideal para… lavar la ropa. Qué aburrida puede ser la adultez. Pero si no estás en casa cuando las nubes se abrieron y se asomó el sol, una lavadora con conexión a internet podría ayudarte: desde tu celular eliges el programa, le pones iniciar y cuando llegues de vuelta, si aún está abierto el cielo, puedes ir directo a colgar la ropa húmeda.

Eso es lo que permiten las lavadoras “inteligentes”, en realidad casi iguales a las otras, solo que al estar conectadas pueden ser manejadas de forma remota. También te llega una notificación cuando el lavado termina —por si se te olvidó o te quedaste dormido— y algunas, incluso, avisan si existe un desperfecto, si es momento de hacer una limpieza o una mantención.

Una interesante opción es la lavadora de carga frontal LG WM12WVC4S6 de 12 kilos, con tecnología Steam —que aplica vapor a la ropa— y conectividad con ThinkQ, el sistema de la marca coreana para controlar sus electrodomésticos mediante internet. Este modelo es capaz de enlazarse con Alexa y el Asistente de Google, por lo que se puede utilizar mediante comandos de voz, pero también a través de la app LG ThinkQ.

Eso significa que puedes elegir el programa que deseas, echar a andar la lavadora —por supuesto, tienes que cargarla de ropa y detergente antes; todavía no existe Robotina—, y monitorear el proceso del lavado, todo desde cualquier lugar.

Samsung también tiene una variante de este tipo: la inmensa lavadora de carga frontal WF22T6500GV, con capacidad de 22 kilos. Se conecta a la app SmartThings, desde la cual se puede controlar y programar todos los detalles del ciclo de lavado.

Lavadora de carga frontal Samsung WF22T6500GV/ZS 22 kg

3. Secadora

Aún más sentido tiene poder activar la secadora a distancia. Considerando que su proceso es más largo que el de la lavadora, y que una vez que termina no es tan urgente sacarlas de la máquina, tener una secadora capaz de ser controlada por el celular sí puede mejorarnos bastante la agenda.

Dejar la ropa húmeda dentro de la secadora y activarla para que esté lista justo cuando lleguemos de vuelta tampoco es una mala opción. Algo que puede hacer, por ejemplo, la secadora de 9 kg LG DF9WVC2S6, con bomba de calor y capacidad de conectarse a ThinkQ. Eso significa que se puede encender con el teléfono desde cualquier lugar, elegir a través de la app entre los distintos ciclos de secado, e incluso es capaz de emparejarse con la lavadora —si es que también es LG— y así anticipar cuánta ropa y de qué tipo es la que tiene que secar.

Secadora de carga frontal LG DF9WVC2S6 9 kg

La oferta de Samsung, por su parte, está más enfocada en los aparatos que hacen ambas cosas: lavar y secar. Aunque son resistidos por alguna gente —como lo mencionamos en este artículo—, si no requerimos de lavados muy exigentes y no excedemos las cargas en el secado, funciona bastante bien. Eso promete la lavadora/secadora de Samsung WD12T754DBN, con capacidad para lavar 12,5 kg y secar 7 kg. Se puede conectar a SmartThings, desde donde se puede programar, encender y elegir los ciclos preferidos. También avisa si le hace detergente, un lavado de tambor o alguna mantención.

Lavadora-secadora Samsung WD12T754DBN/ZS 12.5/7 kg

4. Freidora de aire

¿Por qué alguien querría controlar su freidora de aire a distancia? Anda tú a saber. Pero más que la posibilidad de un manejo remoto, que no tiene tanto sentido cuando se trata de la cocina, la gracia aquí está en las posibilidades que puede entregar una app.

Sabemos que las freidoras de aire son aparatos cerrados, a los cuales se les puede controlar la temperatura y el tiempo, pero no mucho más. A diferencia de una olla clásica, donde uno puede ir revolviendo, mirando, echando agua, aliños y un sinfín de cosas, aquí solo se puede definir los minutos, el calor y ya.

Pero modelos como la Xiaomi Mi Smart Air Fryer, que pudimos probar y reseñar el año pasado, se conectan a internet y, gracias a esto, ofrecen una muy amplia variedad de recetas y opciones, hartas más de las que tiene una freidora de aire normal. Con una app muy fácil de usar, elegir la preparación que se desea hacer es simple, lo que reduce el márgen de error —es menos probable que las cosas queden crudas o recocidas— y mejora la experiencia.

Freidora de aire Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 litros

5. Refrigerador

Aquí la pregunta anterior se repite —¿por qué alguien querría?— pero la respuesta, en este caso, es menos clara. Todavía no hay muchos motivos que justifiquen la conexión de un refrigerador a internet. ¿Para controlar la temperatura? ¿Hacer más hielo para la fiesta que daré en la noche? ¿Saber qué cosas quedan (mediante una cámara interna) y así no comprar de más ni de menos?

Son características demasiado rebuscadas aún. Porque a diferencia de otros electrodomésticos, que la mayor parte del tiempo están apagados y solo se encienden en momentos específicos, el refri está prendido 24/7, como un gélido e incansable centinela siberiano, haciendo siempre lo mismo: enfriar y congelar.

Por eso, que Samsung tenga un refrigerador conectado —el Family Hub RS58T5561B1 de 585 litros, aunque también hay otros más grandes—, con un parlante integrado para escuchar música, un panel touch para poner notas o enlazar contenido del celular, y una cámara interna que muestra, siempre a través de la app SmartThings, lo que hay en el interior, parece más un chiche que una real solución a una necesidad.

O el modelo LG GB45SGP Smart Inverter de 446 litros, que se conecta a la app ThinQ y también permite ver lo que hay dentro desde el celular —¿tan terrible es comprar un par de yogures de más?—, regular su temperatura o notificarte cuando se queda la puerta abierta. Nada que realmente la gente estuviera pidiendo.

Refrigerador LG Smart Inverter GB45SGP 446 litros

6. Aire acondicionado

Más sentido tiene que el aire acondicionado se pueda controlar de manera remota. Ya sea para enfriar o calentar un ambiente, poder encenderlo unos minutos antes de que alguien llegue a ese lugar puede hacer una gran diferencia.

Imaginen una noche de pleno invierno, cuando las temperaturas llegan a 0º o incluso menos, y toca volver a casa. ¿Sería o no una bendición poder prender la calefacción del aire acondicionado unos veinte minutos previo a nuestro regreso, para encontrarnos después con una habitación tibia, donde ponerse pijama no resulte una tortura?

Eso es lo que permiten los aire acondicionados split inverter con conexión a internet. Por suerte, en este segmento la oferta no se remite solo a Samsung y LG, sino que hay muchas más opciones y diferentes precios.

Está la marca estadounidense Tosot, cuyo modelo APHRO Pro 9 es capaz de enfriar y calentar espacios, y que cuenta con conectividad wifi y una app para controlarlo a distancia. Tiene 9000 BTU de potencia y es uno de los más económicos de su tipo.

Aire acondicionado split inverter Tosot APHRO Pro 9 9000 BTU

Aún más conveniente, eso sí, es este modelo de Airolite, el AASM ATL, que cuenta con 12000 BTU, función turbo, silenciador para modo nocturno y conexión a internet para manejarlo por el celular. En la tienda especializada Cosmoclima cuesta menos de 300 mil pesos.

Aire acondicionado split inverter Airolite AASM ATL 12000 BTU

Pero si las marcas tradicionales dan más confianza, Samsung tiene un modelo de 9000 BTU a un precio no tan alto —cercano a los 400 mil pesos— y con un montón de funcionalidades, como silenciador, ahorro de energía —tiene categoría A en eficiencia energética—, modo de autolimpieza y lo que nos convoca: conexión a la app SmartThings, desde la que se puede encender, apagar, cambiar de programa y controlar la temperatura.

Aire acondicionado split inverter Samsung AR09TSFZAWK/ZS 9000 BTU

7. Ropero

¿Un closet? ¿Con internet? En realidad no es un closet, tampoco un ropero, y que se conecte o no a internet no es siquiera lo más relevante. Se trata de una novedad de LG, bastante cara —vale tanto como un refrigerador grande— pero que si tiene cierto éxito quizá baje de precio o sea imitado por otras marcas.

Se llama Styler, y es una especie de ropero que sanitiza, seca y “refresca” la ropa —caben tres prendas y un pantalón— mediante vapor. Algo así como un lavaseco en casa, para que trajes, vestidos y pantalones estén siempre como recién lavados, incluso perfumados y planchados por el calor, sin salir de casa.

El vapor también ayuda a quitar malos olores y desinfectar, por lo que se puede ocupar para limpiar almohadas, cojines y peluches, entre otras cosas que tengan tela. Por fuera es de espejo y por dentro tiene conexión wifi, por lo que es posible controlarlo mediante la app ThinkQ, para programar, iniciar y monitorear los ciclos de vapor.

Si a diario necesitas vestirte elegante, seguramente te será útil (y probablemente tendrás el dinero para comprarlo). Sino, es solo un lujito con el cual soñar, un artefacto caprichoso al que el tiempo puede volver más accesible y popular.

Ropero con vapor LG Styler

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de abril de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.