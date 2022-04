Tecnología cotidiana: Lavadoras - secadoras con inteligencia artificial que puedes controlar desde una app

Las personas que se criaron viendo televisión en los 80 y 90 saben que, lo quieran o no, ya viven en ese futuro que vaticinaban las caricaturas de antaño. Se pueden tener reuniones e incluso ir al gimnasio a través de una pantalla plana, y las videollamadas con familiares y amigos son cosas de todos los días. Y los electrodomésticos no se han quedado atrás en estos avances tecnológicos sino que todo lo contrario, en muchos casos lideran el camino, con productos capaces de facilitar el día a día y cambiar la manera en la que las personas lidian con tareas cotidianas, como lavar la ropa.

Es el caso de la lavadora - secadora LG WD14BVC2S6C. Cuenta, entre sus características principales, con inteligencia artificial, aplicaciones que ayudan a su manejo remoto desde el celular, emisión de vapor y un lavado mucho más eficiente de lo que se conocía a la fecha, entre otras características.

No. Que una lavadora cuente con inteligencia artificial no significa que te vaya a avisar que se llenó el balde de la ropa sucia y que es hora de lavar lo que tienes pendiente. Pero sí implica varios avances que, sin duda, ayudarán a que el lavado sea mucho más sencillo y óptimo. Tal como explica la Leader Trainer de la marca, Daniela Beltrán, que una lavadora tenga inteligencia artificial quiere decir que “cuenta con tecnología que incorpora la data acumulada en todos los años de experiencia que tiene LG. Ofrece movimientos de lavado óptimos para lavar la ropa. No solo detecta el peso de las prendas, sino que también las características del tejido, teniendo como resultado prendas un 18% más protegidas”.

De esta forma, la lavadora es capaz de identificar que entró ropa de guagua, prendas delicadas o ropa de cama, por ejemplo, gracias a su composición, y sabrá ocupar los programas necesarios para que no pierdan su calidad a lo largo del lavado.

Cuando hablamos de manejo remoto de la lavadora, nos referimos a ThinQ, tecnología que permite descargar programas adicionales de lavado, incrementando las posibilidades y abarcando prendas o materialidades menos comunes. Además, según explica Daniela, “ayudará a resolver problemas mecánicos simples sin la ayuda de un técnico, y controla y monitorea la lavadora desde cualquier lugar”. Esto quiere decir que no es necesario estar pendientes de la máquina o esperar a su lado que termine. El usuario lo sabrá a través de la app, incluso fuera de su hogar.

Un problema habitual a la hora de sacar la ropa de la lavadora, es que ésta sale arrugada, obligando a las personas a planchar o colgar de inmediato, para evitar que se formen más arrugas. Una lavadora inteligente no permitiría esto, bajo ninguna condición. Por eso llevan incorporada una tecnología llamada Steam. Como su nombre lo adelanta, se trata de vapor, el cual es generado desde el interior de la lavadora para entrega un mayor cuidado a cada prenda y reducir las arrugas significativamente. Pero además es un aliado a la hora de cuidar la salud de quienes lo usan. Según explica Daniela Beltrán, la tecnología Steam elimina malos olores y hasta un 99,9% de los agentes alérgenos presentes en la ropa.

En un mundo donde las personas no tienen tiempo de sobra, la lavadora debe ser un aliado para llevar una vida más eficiente. Acá entra la tecnología TurboWash, que permite realizar lavados hasta en 59 minutos. Esto, “gracias a los atomizadores gemelos ubicados al interior del tambor, que ayudan a empapar de manera más rápida las prendas, facilitando la penetración del detergente en la tela”, explica Daniela.

Por otro lado, a quién no le ha pasado que mete unos pantalones a la lavadora y a los minutos recuerda que en los bolsillos dejó las llaves o una tarjeta de crédito. El problema es que comúnmente cuando pasa esto en una lavadora de carga frontal, las personas se exponen a que caiga agua, inundando el suelo e interrumpiendo el ciclo de lavado. Pero con este tipo de máquinas inteligentes y eficientes, se pueden agregar prendas o sacar otras sin enfrentar este problema, evitando accidentes.

Es este tipo de productos que nos hacen creer que el futuro ya está aquí, y que con un par de botones podemos facilitar el día a día y optimizar los tiempos. Si quieres conocer más sobre éste y otros productos inteligentes, no te pierdas el live commerce del próximo 7 de abril a las 12 del día.