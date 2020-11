Trucos: cómo remover manchas de vino

¿Hay algo más desagradable que manchar una tela con vino? Es oscuro, se impregna rápido y, lo que es definitivamente terrible, no hay consuelo frente a esas gotas que dejaron de llegar a tu boca para caer en la ropa. Es un desperdicio por dónde se lo mire.

Más dramático suele ser cuando esa copa se derrama sobre manteles, alfombras o sillones, objetos que usualmente son los damnificados, ya que pocos conocen el secreto de cómo diantres sacar esa mancha oscura y alcohólica. El sentimiento es más intenso aún cuando el error fue tuyo, porque cuando le pasa a un tercero entiendes que existen cosas fueras de tu control, o que todos tenemos días de torpeza o de dedos de mantequilla.

Si tu afición al vino está creciendo, o eres un asiduo catador, de seguro has pasado por este trauma, pero no hace falta sucumbir ante el terror. Entrégate a la idea de que la vida no es 100% pulcra y puede ser que, a veces, quitar manchas no sea un proceso tan tedioso, más si es realmente efectivo.

Buscamos y preguntamos por trucos o recetas para remover este tipo de suciedades y aparecieron varias sugerencias. La que se lleva el premio, según nuestra experiencia, es la que te dejamos a continuación, que si bien aparece en varios sitios, traducimos y compartimos la versión publicada por Buzzfeed.

Vas a necesitar

—Vinagre blanco

—Bicarbonato de sodio

—Un cepillo de dientes para refregar la mancha

Procedimiento

1. Untar vinagre blanco sobre la mancha, lo suficiente para dejarla completamente cubierta. Déjala reposar durante 15 minutos.

2. Cubrir el área de la mancha con bicarbonato de sodio.

3. Aplica un poco más de vinagre hasta que se forme una pasta.

4. Usando el cepillo de dientes, refriega esta mezcla de vinagre blanco con bicarbonato de sodio. Poco a poco verás que la mancha se irá difuminando y desapareciendo.

6. En caso de ser una prenda, lávala como de costumbre después de haberle hecho este tratamiento. En caso de ser un tapete, una alfombra o un mueble, debes refregar hasta que la mancha desaparezca.

En La Crema, un sitio especializado en vinos, hacen un pormenorizado análisis de las partículas que componen esta bebida y cuál es su proceso al manchar una tela. Ahí, recomiendan como primera e instantánea acción “secar la mancha” con algún material polvoriento, como sal de mesa, bicarbonato, detergente en polvo o talco.

Otros imprescindibles para remover manchas de vino

Un producto que bajo mi experiencia también puede ayudar a remover estas manchas —que en mi historial son catalogadas como “pesadilla”— es el limpiador KH7. En su recipiente tiene un difusor, y al aplicarlo directamente a la mancha —y esperar unos 10 minutos—, esta casi desaparece.

Hay veces en que la mancha se impregna más en la tela, y al aplicar el KH7, en lugar de borrarse ésta se difumina y se vuelve rosada. En esos momentos, opto por una segunda aplicación del producto y luego se va al lavado, en caso de que sea una prenda o un mantel. Normalmente, luego de este proceso la mancha desaparece.

Otro producto clásico para remover manchas de cualquier tipo es Vanish, el que también funciona con las de vino. En su caso, se aplica directamente sobre el vino derramado y se espera por unos 10 a 15 minutos para que haga su trabajo. Tal como el producto anterior, hay veces que se remueve al aplicarlo una vez, y hay otras en que necesita de una doble sesión.

¿Tienes alguna otra receta milagrosa para sacar manchas de vino? Cuéntanos en los comentarios o escríbenos a nuestras redes sociales.

*Los productos de este artículo están actualizados al 5 de noviembre del 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.