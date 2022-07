Beneficios del uso de vitaminas

La mejor forma de obtener las vitaminas que el cuerpo necesita es tener una dieta balanceada. Sin embargo, en algunos casos, y por distintas razones, el cuerpo podría tener deficiencia de algún tipo de vitamina. Hoy en el mercado existen muchas opciones y suplementos para poder suplir esta deficiencia o falta de vitaminas; por ejemplo el ácido fólico y la biotina son vitaminas populares; y ambas están incluidas dentro del complejo b, el cual contiene todas las vitaminas esenciales B. Las vitaminas B corresponden a tiamina (b1), riboflavina (b2), niacina (b3), ácido pantoténico (b5), piridoxina (b6), biotina (b7), ácido fólico (b9), y cobalamina (b12). En general estas vitaminas se pueden encontrar en diferentes alimentos como por ejemplo la b12 en la carne y la b6 en el atún. Además, existen otras vitaminas esenciales como la vitamina C, la cual es muy conocida y altamente consumida. Esta tiene funciones antioxidantes y también ayuda a sintetizar una proteína que se utiliza en el organismo para regenerar todos los tejidos (huesos, cartílagos, músculos, tendones, etc). Además, el cuerpo humano no es capaz de producir esta vitamina por su cuenta.

Cada una de estas vitaminas contiene sus propias características, las cuales aportan diferentes beneficios y regulaciones a tu cuerpo. A continuación, te las explicaremos:

Biotina:

La biotina es una parte importante de las enzimas del cuerpo que descomponen sustancias como grasas, carbohidratos y otras. Esta, además, es esencial para la salud del cabello, las uñas y la función de los nervios; por eso, si se cuenta con una deficiencia de biotina se puede producir adelgazamiento del cabello y salpullidos en la cara. La biotina se encuentra en alimentos como huevos, leche y plátanos.

Ácido fólico:

El ácido fólico ayuda al desarrollo de nuevas células de la piel, el cabello y las uñas; además, es recomendada su administración en dosis más altas en mujeres embarazadas, pues ayuda a que no ocurran malformaciones en el feto. Sumado a lo anterior, es importante para la formación de glóbulos rojos y el crecimiento y función saludable de las células. Su consumo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, neoplasias, depresiones y/o demencias. El ácido fólico se puede encontrar en alimentos como habas, judías y la soja.

Vitamina D:

La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber calcio, el cual es muy importante para los huesos y su crecimiento, para la comunicación nerviosa, la contracción muscular, etc. Esta al estar relacionada con el sistema nervioso, regula el estado de ánimo, provocando cansancio cuando está disminuida. La vitamina D, al ser absorbida mediante la exposición a los rayos UV del sol, hace que en invierno se sugiera aumentar su consumo. Podemos consumirla desde alimentos como pescados grasos como el salmón, el atún, quesos, etc.

Vitamina E:

La vitamina E es muy importante ya que esta ayuda a la salud visual, a la reproducción, la salud de la sangre, el cerebro y la piel y es antioxidante. Esta vitamina se encuentra en aceites vegetales de maíz, nueces, semillas etc. La vitamina E se encuentra en el brócoli y la espinaca.

Finalmente, las vitaminas entregan distintos beneficios para el cuerpo, y asisten en procesos corporales importantes. Si decides tomar algún tipo de vitaminas, te recomendamos consumirlas con precaución y realizar monitoreos periódicos con el fin de regular y mantener una concentración vitamínica correcta. Si usas cualquier tipo de suplemento, siempre debe ser bajo indicación médica.