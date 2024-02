Estudio de adidas sobre salud mental de los atletas muestra lo que se oculta detrás del deporte

Quienes practican un deporte de alto rendimiento no solo trabajan su físico o destreza para enfrentar competencias, sino también a convivir con el estrés en momentos de presión. adidas, consciente de ese aspecto vital en todo atleta, refuerza su propósito de ayudar a mejorar la salud mental de los atletas.

Un enfoque único en el rendimiento de los deportistas, con el que adidas abandera un nuevo lema para su marca con “You Got This”, cuyo objetivo es apoyar a los deportistas no profesionales a superar la presión y alcanzar su máximo potencial.

En asociación con expertos en neurociencia deportiva, la marca alemana investigó a destacados deportistas internacionales para comprender mejor su impacto fisiológico.

El estudio reveló cómo la presión afecta a las nuevas generaciones de deportistas y su conexión con la disciplina, influyendo en su disfrute y participación, y cómo los mejores atletas del mundo gestionan sus emociones.

¿Cómo entender si la influencia de la presión en momentos decisivos, puede mejorar el desempeño en los deportistas? Macarena García, Sr Manager Brand Comms de adidas Chile, destaca de la investigación que, aunque cada persona siente la presión de una manera distinta, “el cerebro siempre es capaz de alcanzar un estado óptimo mental, ese ‘momento perfecto’ en el que damos lo mejor de nosotros mismos”.

“Ocurre cuando el cerebro está físicamente relajado pero mentalmente concentrado, lo que conduce a un rendimiento óptimo”, complementa García, quien destaca que al trabajar con atletas y estudiar la frecuencia de sus ondas cerebrales, el objetivo es determinar con qué frecuencia e intensidad alcanzan ese punto óptimo cuando están bajo presión y qué contribuye a que haya momentos en que las ondas tengan frecuencias demasiado altas o demasiado bajas, todo con la intención de encontrar rutinas que puedan ayudarles a controlar la presión.

Detalles de la investigación

El hallazgo principal revela que tanto los deportistas de élite como los no profesionales enfrentan niveles similares de estrés en momentos de máxima tensión, aunque algunos atletas cuentan con más recursos psicológicos que ayudan a gestionar el tiempo de concentración y herramientas que les permiten manejar su presión (hasta un 40% más eficaz que deportistas no profesionales).

Con el fin de cerrar esta brecha, adidas colaboró con neurocientíficos para identificar cómo y por qué el agobio negativo afecta al rendimiento deportivo y de esta manera, proporcionar orientación sobre cómo superarlo, independientemente del nivel del deportista. La investigación implicó la captura y análisis de lecturas cerebrales durante momentos de alta presión, para un mejor entendimiento del fenómeno.

“Basándonos en los hallazgos más recientes de la neurociencia y los datos más actualizados, queremos ayudarlos a redescubrir su pasión por el deporte, encontrar inspiración y recordar el mensaje central de nuestra campaña: You Got This” Macarena García, Sr Manager Brand Comms de adidas Chile.

Historias de deportistas

“You Got This” busca motivar a deportistas a alcanzar una zona óptima para el desempeño mental. Por ello, adidas Chile, quienes cuenta con el mayor portafolio de deportistas profesionales del país, serán ellos los encargados de compartir sus historias, opiniones y formas en las que disfrutan de practicar sus disciplinas para inspirar a los que vienen. Tianne Endler, Nicolas Massú, Martín Vidaurre, Ryann Torrero, María Ignacia Montt, Sofía Cofré, Felipe Agurto, Gabriela Dallagnol, entre otros serán parte.

La serie de entrevistas y contenidos estará disponible en los canales de Instagram y YouTube de adidas a partir del 22 de febrero de 2024, junto con guías y manuales descargables para cada deporte, y un adelanto en el canal de TikTok de adidas.

