A un mes de terminar 2021, las importaciones de automóviles más que se duplican en relación al año pasado

Los informes de Aduanas han mostrado mensualmente la sólida recuperación experimentada por el comercio exterior chileno durante 2021, el cual, a un mes de terminar el año, crece 47,2% hasta acumular US$ 155.272 millones, con exportaciones por US$ 83.469 millones e importaciones por US$ 78.588 millones. Lo anterior, sobre la base de un aumento de 31% de las exportaciones, que comenzaron su repunte en agosto de 2020, y de un incremento de 56,5% de las importaciones, que un poco más retrasadas, empezaron a mejorar en diciembre del año pasado (revisar infografía).

“Podemos proyectar un cierre de año más que positivo para el comercio exterior y el intercambio de nuestro país con el mundo. Esto es muy relevante porque, junto con el aumento de las exportaciones e importaciones, se ha logrado recaudar más de US$16 mil millones en impuestos que van en directo beneficio del desarrollo de Chile y sus habitantes”, destaca a la luz de las cifras el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

En las importaciones, uno de los motores de la reactivación han sido los automóviles, cuyo monto en los once meses transcurridos de 2021 se ha más que duplicado, con un incremento de 118,9%, sumando US$ 3.676 millones. El ítem de transporte en general muestra un buen desempeño, con un salto de 102% que también se apoya en aumentos de 148,6% en vehículos para el transporte de mercancías y de 177% en tractores.

Los televisores también hacen un aporte relevante al crecimiento en general de las importaciones, gracias a un avance de 128% de enero a noviembre, hasta US$ 871,8 millones. Nuevamente, el ítem de tecnología en su conjunto muestra una clara recuperación, con un aumento de 68%, con alzas de 77% de computadores y sus partes y de 76,8% en consolas y videojuegos.

Por supuesto, el componente más importante de las compras totales al exterior, los combustibles, también han influido de manera crucial en el repunte de las importaciones, al experimentar una escalada de 84,1% en lo que va de 2021. En este caso, destacan los saltos de 116,5% del gas natural licuado, 90,5% de petróleo crudo y 60% de petróleo diésel.

En tanto, por el lado de las exportaciones, el acumulado del año se ve impulsado fuertemente por los envíos de 46,2% de bienes mineros que totalizan US$ 51.595 millones. En este ítem destacan los minerales de cobre, el cobre y el litio, con aumentos de 50,5%, 45,1%% y 45%, respectivamente.

Noviembre de salmones

En la fotografía que se ofrece de noviembre en particular, las exportaciones marcan un salto de 35,9% a US$ 7.956 millones, cifra en la que la minería vuelve a sobresalir con incrementos de 39,7%, hasta US$ 4.917 millones.

Resalta también en el reporte el aumento que registran los envíos de salmones, que el mes pasado escalaron 45,2% lo que se compara con un avance en el acumulado del año de 17,6% a US$ 4.677 millones, monto respecto del cual noviembre es responsable de US$ 542 millones.

Por el lado de las importaciones, el mes pasado destaca particularmente el contundente aumento de 164,6% de los combustibles, con el cual se totalizan US$ 1.249 millones. Entre los principales componentes del ítem, salta con especial fuerza el petróleo diésel, con un alza de 363,9% a US$409 millones.

Frente al buen desempeño mostrado por el comercio exterior en general, el director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, vuelve a resaltar “todas las medidas de contingencia adoptadas por nuestro servicio en coordinación con otras instituciones públicas y el sector privado. Siguen siendo los pilares del buen desempeño que ha tenido el comercio exterior durante todo este año”.

Ante los progresos en relación a la pandemia, Palma también señala que “ahora que se aproxima la reapertura de las fronteras terrestres, redoblamos nuestro compromiso con la protección de las fronteras y la aplicación de las acciones de facilitación”.