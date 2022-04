Alcalde de La Higuera por venta de Dominga a consorcio chino: “Hay compromisos que se deben cumplir y que quedaron escritos”

Sorprendido se mostró el alcalde de La Higuera, comuna ubicada en la Región de Coquimbo, Yerko Galleguillos (UDI) por le negociación de venta del proyecto minero Dominga que realizan las familias Délano y Garcés, controladoras de Andes Iron, con un consorcio chino. El jefe comunal, quien ha reconocido públicamente los beneficios que acarreará en materia económica y social el proyecto, espera que los nuevos propietarios de la iniciativa mantengan los compromisos adquiridos con la comunidad.

El proyecto considera la producción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre. La iniciativa requiere una inversión de US$2.500 millones y hoy se encuentra a la espera del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Esto luego que sus opositores, un grupo de pescadores y trabajadores del sector del turismo liderados por Oceana y ONG FIMA, interpusieran recursos de casación a fin de invalidar su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En medio de este proceso judicial, Diario Financiero reveló la existencia de un proceso de venta del 100% de la minera, con un due diligence en ejecución, el que tardaría algunos meses. Según la publicación, las negociaciones del consorcio del gigante asiático en Chile están siendo dirigidas por Joanne Zhou y el empresario chileno José Antonio Ibarra. Zhou es el actual CEO de Sunforest Chile.

Según trascendió hoy, las partes ya habrían firmado un memorándum de entendimiento (Mou, por sus siglas en inglés) con un acuerdo de venta que está sujeto al término del due diligence. A la fecha, en el proyecto se han invertido cerca de US$ 400 millones. Las familias Délano y Garcés tomaron el control de Andes Iron en 2010 en una operación cercana a los US$ 150 millones. Adicionalmente, la empresa ha invertido más de US$ 200 millones en estudios geológicos para certificar la cuantía y calidad de los recursos mineros de Dominga.

“No me habían dicho nada. Esto es una sorpresa. No sé cómo lo tomará la comunidad, porque ellos tienen una relación muy cercana con la empresa y desconozco si esto los atemoriza un poco, principalmente porque hay compromisos que se deben cumplir, que quedaron escritos. Lo que esperamos es que esos compromisos no se caigan”, acotó el alcalde.

“Ojalá que quede establecido en la compraventa los compromisos que se establecieron con la comunidad y, obviamente, la empresa nos pueda dar garantía que se cumplirán. En el fondo, son los compromisos los que tienen esperanzada a la comunidad, porque si bien es cierto, la gente cree que Dominga es una tremenda oportunidad es porque se han establecido compromisos de apoyo a la comunidad y sin duda que eso es gran parte de lo que espera con este proyecto”,

“Después de la caída de la conciliación, donde los opositores no quisieron sentarse a conversar las nuevas medidas para destrabar el proyecto, lo único que queda es esperar el fallo de la Corte Suprema, el cual creo que será favorable. En el fondo, Dominga se aprobará, pero con condiciones. Se trata de condiciones que la misma empresa se autoimpuso y que estableció con oficios ante la Corte Suprema”, sostuvo Galleguillos desde Antofagasta.

Compromisos

Según cuentan conocedores del proyecto, el rajo estará a un costado de la Ruta 5 Norte, muy cerca de la Ruta de D-110 que conecta la carretera con Los Choros, El Llano de Los Choros y Punta de Choros hacia la costa

Entre los compromisos asumidos por la minera, en sus esfuerzos por lograr una conciliación en la Corte Suprema, figuran el abastecimiento de agua desalinizada para consumo humano para el 100% de la comuna de La Higuera (Coquimbo), garantizando el derecho de acceso al agua. La acción beneficiaría a un total de 4.271 habitantes y se prolongaría durante 25 años, que es el periodo de vida de la iniciativa.

En la propuesta de Dominga, la compañía apuntó a una disminución del tráfico naviero a través del área marítima sensible. “Se propone que el ingreso y salida de los buques sea desde alta mar directamente a Totoralillo Norte y viceversa, de manera que la misma ruta que actualmente está contemplada -y por tanto evaluada- para la salida de los buques sea utilizada para su llegada”, consignó el documento.

“Nos obligamos a disminuir las áreas de tráfico naviero a solo un 15% de las contempladas inicialmente. Así se eliminarían 55 kilómetros de trayecto actualmente contemplado por el Proyecto desde el puerto de Coquimbo a Totoralillo Norte”, añadió el mismo escrito.