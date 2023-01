Alcaldesa de Ñuñoa lanza nueva arremetida contra Fundamenta para invalidar permiso ambiental del proyecto inmobiliario

Una nueva arista en la trama del polémico proyecto “Egaña- Comunidad sustentable” de Fundamenta -controlado por el empresario Pablo Medina- se vuelve a gestar en contra de la iniciativa, que considera la construcción de cuatro torres en la esquina comprendida por las avenidas Irarrázaval y Américo Vespucio. Esta vez la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD) presentó una reclamación en contra de la resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental que calificó el proyecto ambientalmente favorable.

Según escrito, el titular para identificar los efectos de luminosidad y refractación, utilizó un programa computacional de proyección de sombras o “butterfly diagram”, los cuales muestran la proyección de sombras acumulada que se genera en un espacio tridimensional en segmentos de hora a hora. Es que si bien no existe una normativa ambiental sobre efectos lumínicos en el medio humano, sí existen estándares o normativas del marco internacional que pueden ser traídas a colación para elaborar un modelo que permita descartar impactos significativos.

Pues bien, según la presentación de la autoridad edilicia, “Fundamenta propuso la utilización como estándar de referencia la norma EN 17037 de la Unión Europea para métricas de acceso a luz solar (o efectos de sombra), la cual evalúa un mínimo de horas de iluminación directa que debiera recibir un espacio durante su uso. El estándar propone un mínimo de 1,5 horas de luz solar directa durante el transcurso de un día específico”.

“Si bien se establece el criterio de 1,5 horas de luz solar directa durante el transcurso de un día específico, estableciendo éste como el 21 de marzo (equinoccio de otoño), el criterio de la norma elegida no se adaptaría al concepto de condición más desfavorable, ya que, de acuerdo a éste, debería escogerse el 21 de junio (solsticio de invierno), que corresponde al día con menos horas de luz o radiación solar del año en nuestro hemisferio, lo que deja de manifiesto que la guía utilizada no tiene este fin de sancionar, ya que para estas latitudes y más aún para latitudes de la Unión Europea no podrían cumplirse dado el bajo ángulo del sol en esa fecha”, consignó la presentación.

“Por tanto, de la presentación se desprende que éste sólo establece criterios de diseño y constructivos, de disposición de espacios interiores, y no corresponde a una norma que establezca datos mínimos que deban cumplirse, y que estén asociadas a un criterio ni de salud, ni en relación con medio humano y la generación de efectos adversos sobre estos componentes“, agregó el escrito patrocinado por los abogados de ONG FIMA, Marcos Emilfork y Antonia Berríos. Esta oficina se ha especializado en asesorar a opositores a grandes proyectos de inversión, como a Oceana en su batalla contra Dominga, de Andes Iron.

Según el mismo documento, “no es posible utilizar estas ‘normas de referencia’ o más bien guías de directrices para el diseño urbano, como normas por cumplir, tanto por la diferencia entre esos lugares con Ñuñoa o cualquier comuna de una gran ciudad como Santiago, como porque éstas no corresponden a normas como tal, donde su incumplimiento conlleve a una sanción, y las cuales no tienen la lógica de evaluar la condición más desfavorable por esta misma razón, ya que sería imposible poder cumplirlas con los mínimos de luz natural sugeridas en el solsticio de invierno tanto para esas latitudes como para las latitudes chilenas”.

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), sostuvo que “hoy estamos, junto a las concejalas de Ñuñoa y FIMA, presentando una solicitud de invalidación ante el Servicio de Evaluación Ambiental por el proyecto Fundamenta. Nuestro trabajo como municipalidad y gestión es proteger la calidad de vida de las y los vecinos de Ñuñoa lo que, a nuestro entender, va a afectar con la aprobación de este proyecto. Queremos insistir en que no se están considerando dos elementos claves en la aprobación: el impacto que va a tener la sombra que generará este gigantesco proyecto, así como también la disminución en la cantidad de áreas verdes que existirán para nuestros vecinos. Bienvenidos quienes quieren construir, pero no permitiremos que destruyan la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

La jefa comunal es una firme opositora del proyecto de Fundamenta, tanto así que como concejal y durante su carrera para asumir como alcaldesa se manifestó en contra de la iniciativa. De hecho, el 4 de abril de 2022 protagonizó un público cruce con la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo a quien le reprochó por no estar presente en la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de RM.

En los próximos días, el organismo debe definir si acoge a tramitación o rechaza de plano el reclamo ingresado. En caso de declararlo admisible, la entidad debe resolver el recurso, algo que, en general, demora varios meses. De lo resuelto podría recurrirse al Tribunal Ambiental de Santiago.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña acusó “persecución política” y “sesgos ideológicos” en contra de la iniciativa inmobiliaria.

“El derecho a reclamación existe, pero en el caso de este proyecto, que ha cumplido con todas las exigencias de la ley, lo que vemos son actuaciones de ciertas autoridades que se acercan peligrosamente a una persecuciónpolítica que, sin argumentos de fondo, buscan impedir que se realice. Los sesgos ideológicos no pueden estar por sobre el Estado de Derecho, que es base además para que haya inversión, empleo y crecimiento. De esta forma, solo por caprichosideológicos se seguirá manteniendo a 1.500 familias sin trabajo”

Vía judicial pendiente

Por otro lado, hoy Fundamenta está a la espera del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema para reiniciar sus obras, luego que desde el 19 de octubre la causa por la anulación parcial de la RCA que efectuó el Tribunal Ambiental de Santiago por los efectos lumínicos quedara en acuerdo.

En paralelo, Pulso dio a conocer hace dos semanas cómo se gestó el rechazo del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (COEVA), donde por medio de un chat de WhatsApp, los secretarios regionales ministeriales coordinaron su oposición. El 4 de abril de 2022, la instancia colegiada anuló su permiso ambiental por los cuestionamientos lumínicos y, por lo mismo la inmobiliaria acudió a la Dirección Ejecutiva del SEA, logrando revertir dicha resolución de manera exitosa en noviembre.

Sin embargo, a pesar del punto conseguido, la inmobiliaria volvió a la carga y solicitó, al prever que podría sufrir un revés en la Corte Suprema, la inhabilidad del magistrado Sergio Muñoz, cuya hija firmó dos promesas de compraventa sobre dos departamentos en el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, el mismo que hoy está en tela de juicio.

La recusación de Muñoz debe ser resuelta ahora por alguna sala de la Corte de Apelaciones. Si es acogida la petición de Fundamenta, la Tercera Sala de la Corte Suprema deberá volver a ver la causa -que había sido alegada en octubre y ya estaba “en acuerdo”-, sin Sergio Muñoz como integrante.