Amazon, McDonald’s y otras firmas buscan atraer trabajadores subiendo salarios en Estados Unidos ante escasez

La lucha por los trabajadores de salarios bajos está en marcha.

Algunos de los mayores empleadores estadounidenses de trabajadores de nivel de entrada están agregando decenas de miles de puestos nuevos a medida que la economía se recupera de la pandemia. Muchos están aumentando los salarios o agregando beneficios para atraer a los trabajadores de otros empleos o fuera del mercado laboral.

Amazon dijo el jueves que contrataría a 75.000 trabajadores más y ofrecería bonos por firmar de 1.000 dólares en algunos lugares, su última ola de contrataciones en un año de enorme crecimiento laboral en el gigante del comercio electrónico. McDonald’s informó que quiere contratar a 10.000 empleados en los restaurantes propiedad de la compañía en los próximos tres meses y que aumentaría el salario en esos lugares. Chipotle Mexican Grill, Applebee’s y KFC se encuentran entre otras cadenas que buscan contratar a decenas de miles de trabajadores mientras restauran los asientos en el interior y buscan reforzar el personal allí.

Muchas empresas han luchado por encontrar suficientes trabajadores disponibles, aunque hay indicios de que están entrando más en el mercado laboral para ocupar algunos de esos puestos vacantes. El Departamento de Trabajo dijo el jueves que las solicitudes de desempleo habían continuado con una caída de varias semanas a nuevos mínimos pandémicos.

La demanda de trabajadores es tan alta que los salarios también están aumentando. Los ingresos medios por hora de los empleados del sector privado aumentaron 21 centavos a 30,17 dólares el mes pasado, según un informe reciente del Departamento de Trabajo. La ganancia es notable porque una fuerte contratación en el sector de la hospitalidad con salarios más bajos generalmente ejercería una presión a la baja sobre las ganancias promedio, señalaron los economistas.

Amazon indicó que sus puestos vacantes ofrecen un salario promedio de 17 dólares la hora, un aumento sobre su salario inicial típico de 15 dólares la hora. En abril, la compañía dijo que estaba aumentando los salarios de más de 500.000 empleados por hora , dándoles aumentos salariales de entre 50 centavos y 3 dólares la hora, una inversión de más de mil millones de dólares.

“La economía está comenzando a abrirse y hay mucha necesidad de nuevos empleados para muchas industrias diferentes”, señaló en abril el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky.

McDonald’s dijo que aumentaría los salarios de más de 36.500 trabajadores por hora en las tiendas propiedad de la empresa en Estados Unidos en un promedio del 10% durante los próximos meses. La cadena de comida rápida es propietaria de una fracción de sus 13.900 restaurantes estadounidenses, alrededor del 95% de los cuales son operados por franquiciados.

La Asociación Nacional de Propietarios, un grupo que representa a los franquiciados estadounidenses, sostuvo en un correo electrónico a sus miembros el domingo que las fuertes ventas deberían permitir a los operadores la opción de aumentar los precios del menú para compensar el mayor gasto en salarios y beneficios.

“Necesitamos hacer lo que sea necesario para dotar de personal a nuestros restaurantes y luego cobrar por ello”, dijo la asociación.

Chipotle, que indicó el lunes que aumentaría los salarios en sus 2.800 restaurantes a un promedio de 15 dólares la hora para fines del próximo mes, ha subido los precios de los pedidos a domicilio. “Pueden compensar el costo incremental de pagar salarios más altos cobrando un poco más por un burrito”, planteó Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square Capital Management, accionista de Chipotle, el miércoles en The Wall Street Journal.

Los sindicatos y activistas han instado durante años a empresas como Amazon y McDonald’s a aumentar los salarios. Un grupo con respaldo laboral llamado Fight for $15 dijo el jueves que McDonald’s debería comprometerse con ese salario mínimo en todos sus restaurantes. El salario medio por hora de un trabajador de comida rápida estadounidense a mediados de 2020 era de 11,47 dólares, según muestran los datos del Departamento de Trabajo.

McDonald’s sostuvo que decidió aumentar el salario en las tiendas de la compañía después de ver lo que estaban pagando otros restaurantes y a medida que más estados y el gobierno federal consideran exigir aumentos del salario mínimo.

El presidente Biden y otros demócratas quieren aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora desde los 7,25 dólares actuales. La legislación para hacerlo se ha estancado en el Congreso en medio de la oposición de los republicanos y algunos demócratas. La presión al alza sobre los salarios de menores ingresos a medida que se acelera la recuperación económica está dando a muchos trabajadores un pago que cumple o supera el objetivo sin la acción de los responsables políticos. McDonald’s dijo que espera que el salario promedio en los restaurantes que posee alcance los 15 dólares la hora para 2024.

Walmart, el empleador privado más grande del país, ha aumentado los salarios de algunos trabajadores y planea trasladar a más trabajadores al estado de tiempo completo. La compañía inicia a muchos de sus 1,3 millones de empleados estadounidenses a US$ 11 la hora. A principios de este año, Walmart dijo que aumentaría los salarios de alrededor de 425.000 de sus trabajadores estadounidenses, aumentando su salario promedio por hora a más de US$ 15 la hora, frente a un promedio superior a US$ 14 a principios de 2020.

La empresa está promoviendo beneficios para los empleados, como un programa universitario subsidiado de US$ 1 por día para los trabajadores. En abril, Walmart dijo que planeaba hacer cerca de dos tercios de su fuerza laboral por hora a tiempo completo para fin de año. En 2016, alrededor del 53% de los trabajadores por hora ocupaban puestos de tiempo completo, dijo la compañía.

Amazon fue una de las primeras empresas con una fuerza laboral masiva en aumentar los salarios a US$ 15 la hora, un paso que dio la compañía en 2018. Eliminó ciertos pagos de incentivos y compensación de acciones casi al mismo tiempo.

La compañía ha dicho que se centra en mejorar las condiciones de los trabajadores después de que los empleados de un almacén de Amazon en Alabama votaron por un amplio margen para rechazar la sindicalización. El CEO Jeff Bezos dijo en abril que Amazon necesitaba una mejor visión para los empleados. También ha dicho que la empresa trabajará para reducir las lesiones.

Algunos empleadores más pequeños dijeron que puede ser difícil competir con los incentivos ofrecidos por rivales más grandes.

Karen Cate, directora financiera y jefa de operaciones de Thrive Market, una tienda de comestibles en línea con alrededor de 700 empleados por hora, dijo que la compañía ofrece opciones sobre acciones y recientemente decidió mantener un aumento de 2 dólares por hora que les dio a los empleados por hora durante la pandemia. “Es difícil mantenerse al día con los grandes”, dijo Cate.