Andrea Tokman tras Ipom: “esa frustración de bajo crecimiento se transforma en malestar y en polarización”

Este miércoles se publicó el Informe de Política Monetaria (Ipom) del Banco Central, con un recorte en la proyección de PIB para el país, que para este año se ubicó entre el 2,25-2,75%. Ante ello, la economista jefe del grupo Quiñenco, Andrea Tokman, en conversación con Radio Pauta, sostuvo que “los datos del segundo trimestre nos indicaban que claramente las perspectivas de crecimiento no estaban mejorando”, y afirmó que no sabe si la corrección del instituto emisor fue pesimista o realista.

Frente a esta “bajada de techo”, dado que antes la estimación era de 2,25%-3%, a los ojos de la economista lo relevante es la extrema volatilidad de los datos de crecimiento, debido a situaciones inusuales en los últimos meses, con el cambio en la fecha de las vacaciones y los temporales que han afectado en una demanda agregada más débil. “Por lo tanto, vamos a tener espacio y necesidad de bajar la tasa de interés más rápido y eso para mí es una señal superpotente”, señaló.

Entre los datos entregados el miércoles por el Banco Central, estuvo también el recorte del pronóstico de PIB tendencial no minero, el que quedó en 1,8% para el período 2025-2034. Al respecto, Tokman indicó que “el número es malo”, y comentó que “lo que implica esto es que si uno agarra todo el ingreso nacional y divide por la cantidad de población, no va a seguir mejorando y eso hace que, en el fondo, sintamos, algunos más que otros, que nuestro ingreso per cápita no va a mejorar lo que estábamos acostumbrados. Eso tiene un impacto superimportante en la sensación de progreso de las personas”.

Ante esta percepción de malestar, Tokman advirtió que “cuando el país no crece y en este caso estamos hablando de un país que crece muy poquito, y per cápita nada, tú tienes esa frustración. Esa frustración de bajo crecimiento se transforma en malestar y en polarización”.

“Tenemos una lista importante de reformas que tienen que hacerse, que la hemos conversado antes también, pero como tenemos poco crecimiento estamos en un círculo vicioso, porque este poco crecimiento genera malestar, genera polarización, desconfianza ,que hace que sea muy difícil aprobar las leyes que necesitamos para volver a crecer y volver a destrabar este este círculo vicioso”, señaló.

En esa misma línea, Tokman se sumó al grupo de economistas que apoyan una reforma al sistema político. “Cuando uno piensa en esta polarización, que crece por falta de actividad económica robusta, te lleva a que sea muy difícil tomar decisiones mirando el largo plazo y por lo tanto, si tienes un sistema político que está superfragmentado, con los incentivos mal puestos, es muy difícil avanzar”, agregó.

La economista indicó que tras la pandemia, se había logrado recuperar la tasa de ocupación laboral, pero que desde abril comenzó a caer la tasa. “Yo miro los datos del mercado laboral con harta preocupación”, expresó Tokman, quien añadió que ella prefiere ver los datos de empleo antes que los de desempleo ya que estos “no cuentan toda la historia”, y que “lo que uno ve es que los empleos no están creciendo, y por lo tanto hay una preocupación”.

“Es difícil que alguien diga que el mercado laboral está superrobusto, y y sería muy extraño que sí lo fuera, porque la actividad no está robusta. Es evidente que tienen una relación directa: si es que nosotros tuviéramos un mercado laboral boyante, estaríamos viendo actividad boyante, y no es lo que estamos viendo”, concluyó.