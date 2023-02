Andrés Velasco, consejero del BC y economistas top de A. Latina y EE.UU. se reúnen en Nueva York en homenaje a Guillermo Calvo

El evento “The Credibility of Government Policies: Conference in Honor of Guillermo Calvo”, que parte este miércoles, es organizado por la Universidad de Columbia y la Universidad Torcuato Di Tella para relevar el aporte del mencionado economista argentino. De Chile, además del exministro de Hacienda, participa Luis Felipe Céspedes, miembro del consejo del Banco Central.