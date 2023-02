Bienes asegurados y afectados por los incendios en el sur alcanzan los US$ 37,2 millones

Los bienes que están asegurados y fueron afectados por los incendios que durante esta temporada de verano afectan al sur de Chile llegan a los US$ 37,2 millones, según informó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Con información al 13 de febrero, se observa que los montos siniestrados alcanzan US$ 37,2 millones, lo que representa el 0,7% del monto de la venta de seguros (prima directa) de las compañías de seguros generales (excluido garantía y crédito) durante 2022″, dijo la CMF por medio de un comunicado.

Según precisó el regulado, los siniestros denunciados destacan la categoría de Bosque y más atrás aparecen Otros (Equipo Contratista, Todo Riesgo Construcción y Montaje, Equipos Móviles, entre otros), Habitacional y Edificio Educacional.

En ese sentido, el monto siniestrado denunciado por el ítem de Bosque llega a US$ 24.314 millones. Le siguen en las categorías: Otros con US$ 3.805 millones, Habitacional (US$ 3.606 millones), Edificio Educacional (US$ 2.618 millones), Contenido y Materiales con (US$ 1.226 millones), Edificio Comercial (US$ 758 millones), Edificio Industrial (US$ 685), Vehículos (US$ 161 millones) y Plantaciones (US$ 103 millones).

En este contexto, la CMF instruyó a las compañías a tomar todas las medidas necesarias a objeto que los asegurados afectados tengan una pronta gestión de liquidación y pago de los siniestros. El mandato del regulador también se da en contexto que ninguna aseguradora se ha visto afectada por motivo de los incendios y se encuentran trabajando de forma habitual.

“La Comisión instruyó a las aseguradoras a tomar todas las medidas necesarias a objeto que los asegurados afectados tengan una pronta gestión de liquidación y pago de los siniestros”, resaltó la CMF.

El trabajo de regulador en la emergencia se da tras que el pasado 6 de febrero, la CMF instruyó a las aseguradoras supervisadas a entregar información sobre los impactos asociados a los incendios ocurridos en la zona centro y sur del país y a adoptar las medidas necesarias para entregar una oportuna respuesta a la ciudadanía y a los asegurados.