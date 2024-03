Andrónico III, el emisario de la familia Luksic al directorio de minera peruana Buenaventura

Andrónico Guillermo Luksic Lederer (42), hijo de Andrónico Mariano Luksic Craig y nieto del fallecido Antonio Andrónico Luksic Abaroa, es el tercero de la familia que lleva el nombre del patriarca del mayor grupo económico de Chile. Es el primogénito de su familia, pero no es el mayor de todos los nietos: su primo Nicolás Luksic Puga, hijo de Guillermo, lo supera por dos años. Sin embargo, de la tercera generación, Luksic Lederer ha sido quien más se ha involucrado directamente en los negocios del conglomerado y más específicamente en la minería. Y ahora da un paso adicional al ser el hombre postulado por Antofagasta Minerals para acompañar a su presidente ejecutivo, Iván Arriagada, en el directorio de la minera peruana Buenaventura.

Fue el 15 de diciembre de 2023 cuando Antofagasta Plc. sorprendió al mercado minero y a los controladores peruanos, la familia Benavides, al anunciar que tenía acuerdos para hacerse de casi el 19% de la compañía de Minas Buenaventura y que estaba en conversaciones con la empresa para estar “representada en el directorio”. El 22 de febrero, la junta de accionistas de la minera con sede en Lima aprobó una modificación de sus estatutos que aumentaba su número de directores de siete a nueve. Luego, en un reporte a la Securities & Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, Antofagasta oficializó su intención de postular a dos candidatos, aclarando que a través de la sociedad Andean LFMA Investment, cuenta con derecho a voto por un total de 48.058.225 acciones de Buenaventura, las que equivalen al 18,9% de la propiedad. Ayer, en una conferencia con analistas, el presidente de Buenaventura, Roque Benavides, anunció que el grupo Luksic propondría como directores a Iván Arriagada y Andrónico Luksic a la junta anual de accionistas del 27 de marzo. Pero no aclaró cuál Andrónico, padre o hijo.

Andrónico Luksic III al directorio de minera Buenaventura. En la imagen, su padre, Andrónico Luksic Craig.

Y hoy Antofagasta Minerals aclaró que se trata de Luksic Lederer, el mayor de los cinco hijos de quien lideró el conglomerado hasta el año pasado.

Andrónico III es vicepresidente de desarrollo de Antofagasta, donde entró a trabajar en 2006, área que reúne las funciones del desarrollo de negocios, recursos mineros y exploraciones, energía e innovación. Anteriormente, a partir del año 2009, dirigió las operaciones en Canadá, con sede en Toronto, enfocado en desarrollo de negocios y relaciones externas, exploración y factibilidad de proyectos. Previamente, pasó por la corredora de bolsa Banchile y luego fue ejecutivo de cuentas del Banco de Chile, donde los Luksic junto a Citi poseen más del 58% de la propiedad.

Tal como su padre y sus hermanos Davor, Fernanda, Maximiliano y Dax, estudió en el Grange School y luego el pregrado en Babson College, una institución privada dirigida a empresarios ubicada en Wellesley, Massachussetts, cerca de Boston, que imparte programa de pregrado y posgrado en negocios. Babson se promociona a través de algunos rankings, donde ha sido elegida como la décima mejor universidad de Estados Unidos en The Wall Street Journal, la mejor universidad para estudiantes de negocios (revista Money), la número uno para emprendedores por el U.S. News & World Report y la novena en la lista de Forbes de las 25 mejores universidades para graduados de altos ingresos. En ese lugar, el futuro director de Buenaventura se graduó con un bachelor of Science in Business Management (licenciado en Administración de Empresas).

Hijo de Andrónico II y su primera esposa, Patricia Lederer, Andrónico Guillermo o “Luco”, como le dicen en la familia, está casado con Paula Orchard, quien fuese candidata por Chile a Miss Internacional en 2001, donde fue semifinalista. En Antofagasta Plc se ha transformado en un fiel acompañante de su tío Jean Paul Luksic Fontbona, el que desde siempre ha sido el hermano que ha encabezado el área minera del grupo y cuyos hijos recién superan los 30 años, y donde la única que trabaja en el grupo es Isabella, socióloga que asumió la gerencia general de la fundación familiar.

A Luksic Lederer lo califican como el más formal de los cinco hermanos, asumiendo la carga de llevar el nombre del patriarca e involucrándose en el día a día de los negocios del grupo, a diferencia de quienes lo siguen. Su hermano Davor, por ejemplo, quien hizo noticia hace unos años por casarse con una hija de los conocidos cantantes italianos Al Bano y Romina Power, está a cargo de los negocios de la familia en Croacia. Max tomó el mando de uno de los negocios más personales de su padre, al asumir la dirección ejecutiva de Canal 13. Fernanda trabaja en México en una startup. Y Dax está involucrado en proyectos personales.

Una década en Quiñenco

Luksic Lederer también está en la otra matriz de los negocios del clan: el holding financiero e industrial Quiñenco, de la que cuelgan empresas como Banco de Chile, CCU, Enex y CSAV y donde el grupo Luksic tiene el 82,9%. En el directorio de esa empresa están hoy representadas cuatro de las cinco ramas familiares y hasta diciembre pasado la presidía su padre, Andrónico Luksic Craig, quien este año cumple 70 años.

Andrónico Luksic III al directorio de minera Buenaventura. En la imagen, su abuelo, Andrónico Luksic Abaroa.

Quiñenco es presidida hoy por Pablo Granifo, un histórico ejecutivo del grupo. Su vicepresidente es Jean Paul Luksic Fontbona, quien está en el directorio desde 1993: es el más antiguo representante del clan. Por la familia del fallecido Guillermo Luksic está su primogénito, Nicolás Luksic Puga, quien entró en abril de 2013, tras la muerte de su padre, y en diciembre recién pasado, en lugar de su hermano mayor, ingresó por primera vez Paola Luksic Fontbona. Solo Gabriela Luksic no tiene representantes directos.

Por la rama de Andrónico Luksic Craig está su hijo mayor, quien integra la mesa desde mayo de 2014. Es decir, este año cumple 10 años en la nave nodriza de los Luksic fuera del negocio minero.

El directorio de ocho integrantes de Quiñenco lo completan Matko Koljatic, Hernán Büchi, en la mesa desde 1990, y el recientemente nombrado Juan Carlos Jobet.

Por su participación en ese directorio, Luksic Lederer recibió $ 1.460 millones en 2022, según la memoria de la firma.