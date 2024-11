Anef critica declaraciones Marcel y Jara y pide al gobierno buscar soluciones para trabajadores a contrata

El sector público inició este jueves una jornada de paralización en “defensa del empleo público” y por el rechazo al cambio de criterio que estableció la nueva Contralora Dorothy Pérez.

Esto último en relación un dictamen estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelaciones, quienes en sus últimos fallos han establecido que la confianza legítima se considera después de cinco años.

Con ello, se deja sin efecto el criterio Bermúdez (del excontralor Jorge Bermúdez), quien estableció vía dictamen que, si a un trabajador público se le extendía el contrato por más de dos años, entonces ese funcionario gozaba de la confianza legítima, es decir, renovar su contrata.

Todo esto no cayó bien en los empleados públicos, quienes, además, están en pleno proceso de negociación del reajuste salarial y por ello, esta es una demanda adicional que está sobre la mesa.

14/12/2023 FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Desde el gobierno manifestaron su rechazo a esta movilización. Hoy temprano en la mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “era difícil de entender” una movilización cuando la negociación por el reajuste del sector público está recién comenzando.

“Uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones, desgraciadamente en el sector público eso no está regulado, pero de todas maneras igual es como de sentido común, que es en esas circunstancias las cuales se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores”, dijo el ministro Marcel a radio ADN.

Y ayer la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también rechazó el paro por razones similares a las expresada por Marcel. “La convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir. Por otro lado, cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados. Así que yo haría un llamado a que, si hay una molestia por las palabras de la oposición, o de la derecha más bien dicho, en torno a la solicitud de reajuste de los funcionarios públicos, ojalá se lo hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía la que tenga que asumir este costo”.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) José Pérez, las calificó como “desafortunados” las expresiones de ambas autoridades. “El ministro y la ministra conocen bien el funcionamiento del Estado, entendamos cuál es su rol, dialogamos con ellos, pero hay materias que tienen que ver con las certezas que necesitan los funcionarios públicos para desempeñar su trabajo”, expresó el líder sindical.

Santiago 1 de noviembre 2024. Se inicia la marcha por el paro nacional de funcionarios pœblicos Dragomir Yankovic/Aton Chile}

Apoyan proyecto

Los diputados Luis Cuello (PC) y Leonardo Soto (PS) ingresaron una moción parlamentaria que busca regular y estabilidad a los trabajadores a contrata en respuesta al dictamen de la Contraloria.

En su idea central, la inciativa dice que “el principio de la confianza legítima se entenderá constituido cuando el respectivo contrato ya se haya prorrogado por segundo año consecutivo, sin que lo anterior implique perjuicio alguno a la carrera funcionaria de las y los empleados públicos”.

Esta propuesta es respaldada por la Anef: “El proyecto va en línea con lo que nosotros presentamos cuando fuimos a exponer a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y por eso apoyamos la moción parlamentaria, pero nos interesa que el gobierno lo patrocine y lo apoye como proyecto de ley”.

José Pérez indicó además que mañana los funcionarios a contrata deben ser informados por su jefatura si continuarán el próximo año en el sector público.